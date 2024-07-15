Замах на Трампа: як відреагував долар, біткоїн, акції та трежеріс

Минулого тижня основні американські індекси продовжили зростання. Однак усі ці події затьмарив замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа. Ця подія миттєво змінила розклади на багатьох фінансових ринках.

Першою реакцією трейдерів стало придбання долара та біткоїну, а ось довгострокові казначейські облігації США почали активно розпродувати, пише Reuters. Замах і реакція на нього багаторазово підвищили шанси Трампа на перемогу, і така поведінка інвесторів — їхня реакція на це.

Логіка тут така: повернення республіканця до Білого дому призведе до пом'якшення фіскальної політики та підвищення мит, зазначає Bloomberg. Такі дії можуть посилити інфляцію та уповільнити зниження ставки ФРС. Це, зі свого боку, зміцнить долар та послабить бонди.

Долар США після замаху на Трампа зміцнився щодо решти валют «Великої десятки». Трейдери також почали скуповувати долар, як актив-притулок, через побоювання, що ризики ескалації насильства в США можуть спровокувати політичну нестабільність і волатильність ринку, пише Trading Economics.

Біткоїн після згаданих подій підвищився до $62,7 тис., досягнувши майже двотижневого максимуму. Bloomberg пов'язує це зростання із «прокриптовалютною позицією» Трампа.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США у понеділок підвищилася понад 4,2%, трохи відновившись із чотиримісячних мінімумів. Ринки розглядають потенційну перемогу Трампа, як «бичачий» чинник для дохідності казначейських облігацій, оскільки його політика вважається інфляційною.

Ф'ючерси на провідні фондові індекси США зросли. Контракти на S&P 500 подорожчали на 0,3%, Nasdaq 100 — на 0,5%, Dow Jones Industrial Average — на 0,2%.

«Що стосується акцій, я не думаю, що це (можлива перемога Трампа на виборах — ред.) змінить траєкторію на загальному рівні, хоча деякі акції виграють від нижчих корпоративних податків і слабкішого регулювання», — вважає Майкл Первес із Tallbacken Capital.

Окрім політичних дивідендів, Трамп одержав і очевидний бізнес-профіт: на премаркеті акції Trump Media & Technology Group Corp, материнської компанії соцмережі Truth Social, подорожчали на понад 70%.

Злети та падіння тижня на американському ринку

«Мінфін» відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання чи падіння.

Минулий тиждень виявився вдалим для інвесторів у сонячні електростанції. Акції профільних компаній злетіли після того, як стало відомо, що червнева інфляція в США впала до найнижчого рівня за понад три роки.

Sunrun (RUN), компанія з виробництва сонячної енергії для дому, зросла до найвищого рівня за місяць. Папери Nextracker (NXT), світового лідера поставок інтелектуальних сонячних трекерів та програмних рішень для розподіленої генерації сонячної енергії, підскочили вище за ключовий рівень.

Найактивніше зростання показали акції Enphase Energy (ENPH), розробника та виробника сонячних мікроінверторів, акумуляторів та зарядних станцій для електромобілів.

Попередні декілька років акції компанії сектору сонячної енергетики активно знижувалися: інфляція та зростання відсоткових ставок ускладнили фінансування проєктів, що не подобалося інвесторам.

Проте цього року акції сектору стабілізувалися. У травні президент США Джо Байден підвищив тарифи на китайські сонячні елементи з 25% до 50% через те, що Китай «використав несумлінні методи, завдяки яким йому вдалося забезпечити своїм компаніям домінуючі позиції у глобальному ланцюжку постачання елементів для виробництва сонячної енергії», — заявила адміністрація Байдена.

Однак політичні розклади знову можуть відправити акції компаній сонячної енергетики у круте піке. У разі приходу до влади, Дональд Трамп може поставити під сумнів податкові пільги на чисту енергію у рамках Закону президента Джо Байдена про зниження інфляції", — пише Investors.

Проте аналітики InvestorPlace, однієї з найбільших і найстаріших незалежних фінансових дослідницьких фірм США, називають ENPH однією з трьох акцій зеленої енергетики, які можуть принести інвесторам непоганий дохід.

«Акції ENPH наразі торгуються на рівні 7,48% від продажу за останній рік, тоді як минулого року цей показник у середньому становив близько 8,64%. Таким чином, не виключено, що Enphase може зрости до попередньої оцінки. Однак цього може не статися у 2024 фінансовому році. При цьому аналітики прогнозують, що продажі зростуть на 44,4% — до $2,11 млрд — наприкінці 2025 фінансового року.

Enphase може розраховувати на сильну підтримку у 2026 році. Таким чином, це одна з найзеленіших енергетичних акцій, за якими варто стежити", — пише InvestorPlace.

Акції виробника електромобілів Rivian (RIVN) активно зростали 6 днів поспіль. Компанія повідомила про відмінні результати за другий квартал: на своєму заводі в штаті Іллінойс було вироблено 9 612 автомобілів, а поставлено 13 790 машин, що перевищило раніше заявлений діапазон очікувань в 13 000−13 300 електрокарів.

Керівництво компанії очікує, що цього року буде випущено 57 тис. машин.

Цей позитив наклався на масштабнішу новину: тижнем раніше Volkswagen Group заявила про свої плани вкласти до $5 млрд у Rivian через нещодавно створене спільне підприємство. Воно дозволить компаніям обмінюватися платформами електромобілів та технологіями програмного забезпечення.

Головний виконавчий директор Rivian Джордж Скерінг заявив, що це вливання капіталу забезпечить його компанію необхідними ресурсами для розробки менш дорогих та компактних спортивних автомобілів R2. Їх дебют очікується на початку 2026 року, на додаток до пропонованих моделей кросоверів R3.

Окрім того, очікується, що співпраця дозволить Rivian знизити операційні витрати, скориставшись великими обсягами замовлень на постачання, що включають напівпровідникові чипи та інші компоненти.

Rivian опублікує свої фінансові результати за другий квартал 2024 фінансового року 6 серпня, після закінчення торгів на фондовому ринку.

Акції Corning (GLW), виробника спеціальної оптики для промислових споживачів, минулого тижня досягли найвищого рівня від початку 2022 року, повідомляє Investopedia. Так інвестори відреагували на покращення прогнозів за фінансовими результатами. Компанія пояснила такий перегляд зростаючим попитом на свою продукцію, що використовується в додатках для створення штучного інтелекту.

Оптичні рішення компанії дозволяють мережам ШІ поєднувати великі кластери графічних процесорів, підвищуючи ефективність та щільність мережі.

GLW прогнозує, що виторг складе близько $3,6 млрд, що на $200 млн більше, ніж раніше було озвучено.

Генеральний директор Corning Венделл Вікс у своєму пресрелізі заявив, що компанія впевнено стартувала з планом «Трамплін», розпочавши викуп акцій у другому кварталі через впевненість у його успіху. Реалізація «Трампліна» дозволить компанії найближчі 3 роки практично подвоїти річний обсяг продажів.

За якими подіями стежитимуть інвестори США, Європи та Азії

Найближчими днями ринки перетравлюватимуть замах на Дональда Трампа у Пенсільванії. Цього тижня у Мілуокі відбудеться з'їзд Республіканської партії, на якому Трамп буде офіційно висунутий кандидатом у президенти від республіканців. Його промова може стати першим публічним виступом після замаху.

Про інші важливі події тижня, до яких буде прикута увага інвесторів, пише Investing.

Виступ голови ФРС Пауелла

Голова ФРС Джером Пауелл дасть інтерв'ю Девіду Рубенштейну в Економічному клубі Вашингтона. Після інтерв'ю заплановано сесію з питаннями.

У своєму нещодавньому виступі на Капітолійському пагорбі Пауелл підкреслив поточні зусилля центрального банку щодо боротьби з інфляцією та його відданість подвійному мандату.

Пауелл також висловив обережний оптимізм щодо інфляційних тенденцій, відзначивши деяку впевненість у тому, що інфляція рухатиметься до мети в 2%. Однак він уточнив, що поки що передчасно стверджувати, що тенденція до досягнення цільового рівня в 2% буде стійкою.

Сезон звітності американських компаній

Сезон звітності за ІІ квартал розпочався минулого тижня. Цього понеділка, 15 липня, свої фінансові показники розкриють Goldman Sachs та BlackRock.

Оскільки на Уолл-стріт, як і раніше, домінує тема штучного інтелекту, інвестори уважно стежитимуть за доходами ASML, найбільшого в ЄС виробника обладнання для чипів, та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMС), найбільшого у світі контрактного виробника чипів. Свою звітність компанії опублікують у середу та четвер (17 та 18 липня) відповідно.

У календарі звітів також значаться Morgan Stanley та Bank of America. Вони завершать сезон розкриття звітності для банків із Волл-стріт. Звітів на цьому тижні чекають від компаній, що входять до індексу Dow Jones, — Johnson & Johnson, American Express, UnitedHealth та Travelers.

Рішення ЄЦБ щодо відсоткової ставки

Очікується, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) на своєму засіданні 18 липня збереже свої поточні відсоткові ставки після їхнього зниження у червні. Відповідні прогнози зміцнили нещодавні коментарі президента ЄЦБ Крістін Лагард про те, що ЄЦБ потребує більше доказів подолання інфляції.

«Ми очікуємо, що ЄЦБ відкладе рішення щодо відсоткової ставки на липневому засіданні. Пресконференція має бути присвячена майбутньому курсу відсоткових ставок та подій у Франції», — йдеться у повідомленні Morgan Stanley з приводу майбутньої події.

Пленум ЦК Компартії Китаю

У центрі уваги в Азії буде Китай. З 15 до 18 липня у Пекіні відбудеться одна з головних внутрішньополітичних подій року — третій пленум Центрального комітету Компартії (ЦК КПК). Він проходить раз на п'ять років та традиційно присвячується економічним питанням.

Аналітики Bloomberg виділяли три теми, яким керівництво КПК, на їхню думку, може приділити особливу увагу. Пленум може ухвалити збільшити податки, опрацювати підвищення пенсійного віку та оголосити про нові конкретні заходи для залучення інвесторів.

Календар економічних даних США

У вівторок, 16 липня, Бюро перепису населення США опублікує дані про роздрібні продажі за червень. Консенсус-прогноз передбачає зниження роздрібних витрат на 0,1% у помісячному вираженні після зростання на 0,1% у травні, пише MarketWatch.

Однією з головних подій стане публікація в середу, 17 липня, «Бежової книги» Федеральної резервної системи, збірника інформації про поточні економічні умови в кожному з дванадцяти округів ФРС.

Наступного тижня також будуть опубліковані дані щодо заявок на допомогу з безробіття та роздрібних продажів.