Ринок «розумного» с/г зросте до $33 млрд: в які AgTech-акції вкласти кошти

Технологічна революція відбувається не лише в смартфоні чи на біржі, а й у ґрунті. Проте не лише технологічний розвиток цікавить інвесторів. Які три акції AgTech є найперспективнішими, «Мінфіну» розповіла інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Чому сільське господарство, яке раніше вважали «повільною» сферою в плані зростання й технологічного розвитку, вже сьогодні задає темп інноваціям? На «полях» вже використовують сенсорні технології, які відстежують стрес рослин, залучають ШІ для аналізу хімічного складу, впроваджують механізм розпізнавання шкідників у машинах та ще багато іншого.

Те, що колись робили вручну, залежало від сезону й було непередбачуваним, сьогодні стало цифровим, безперервним і контрольованим. AgTech (agricultural technology) — це широке застосування передових технологій у фермерстві та харчовому виробництві. Рішення настільки ж різноманітні, як і виклики, які вони вирішують:

вертикальні ферми, які вирощують продукти в містах без ґрунту — лише за допомогою гідропоніки та LED-освітлення;

технології редагування генів, як-от CRISPR, роблять рослини стійкими до посухи та хвороб;

автономні трактори;

роботизовані руки, що збирають фрукти;

система вирощування салату в багатоярусних вежах із контрольованим мікрокліматом і майже без води.

Згідно з прогнозом Statista, ринок «розумного» сільського господарства зросте до $33 млрд до 2027 року, а інвестори вже починають цікавитися, як вкласти в компанії, які дійсно втілюють інновації в агротехніці.

Corteva (NYSE:CTVA)

Corteva розробляє насіння нового покоління. Вони використовують CRISPR та ШІ, щоб удосконалити властивості рослин для вертикальних ферм, щільної посадки та пришвидшеного зростання.

Динаміка акцій CTVA за 1 рік



Джерело: Barron’s

Це особливо важливо, оскільки вертикальні ферми із LED-освітленням у міських приміщеннях працюють лише тоді, коли культури всередині здатні витримувати стресові умови: обмежений простір, штучне світло, пришвидшені цикли зростання. Саме тому рішення Corteva мають ключове значення: її насіння спеціально розроблене для високоточних агросередовищ. Це — аграрні технології нового покоління, які компанія реалізує на молекулярному рівні.

Але Corteva — це не лише насіння. Вони також розвивають цифрові технології: платформи агроаналітики поєднують дані із супутників, сенсорів у полях і прогнози на основі ШІ, чим створюють для аграріїв центр управління в реальному часі — від живлення рослин до запобігання хворобам.

Водночас ринок починає усвідомлювати перспективи цієї компанії. Станом на кінець червня 2025 року акції компанії торгуються на рівні $77,44 — і з початку року зросли на 32%. Коефіцієнт P/E становить 45,39 — і хоча це може здатися високим показником, він не свідчить про переоцінку в класичному розумінні — радше, про довіру до компанії.

Corteva веде діяльність у понад 140 країнах і має ринкову капіталізацію $50,78 млрд, що забезпечує відносну стабільність у галузі. Її щорічні інвестиції в дослідження та розробки наближаються до $1 млрд — більше, ніж у конкурентів Bayer і Syngenta.

Для інвесторів, які прагнуть зробити ставку на майбутнє харчової галузі без типових ризиків стартапів, CTVA пропонує рідкісне поєднання: доказові дослідження, глобальний масштаб і потенціал зростання з реальними результатами.

Deere & Co. (NYSE:DE)

Deere & Co. — лідер у сфері автономного землеробства. Їхня техніка з інтегрованим ШІ (See & Spray) зменшує використання хімікатів і підвищує точність обробки на мільйонах гектарів.

Динаміка акцій DE за 1 рік



Джерело: Barron’s

Мало хто очікував, що одна з найпомітніших історій впровадження ШІ в технологіях вийде від компанії, яку заснували ще в 1837 році, — Deere & Co. Саме вона сьогодні змінює уявлення про те, як ми вирощуємо, будуємо та управляємо землею, — завдяки машинному навчанню, автономним системам і сільгосптехніці з супутниковим підключенням.

Підрозділ Precision Agriculture вже впроваджує ШІ в техніку John Deere: автономні трактори, аналіз посівів і рішення See & Spray, яке у 2024 році дозволило зменшити використання гербіцидів на 60% на понад мільйоні акрів. У 1 кварталі 2025 року він приніс $3,07 млрд доходу. Серед ключових рішень — JDLink Boost та супутникова система на базі Starlink, що гарантує стабільне з'єднання навіть у віддалених регіонах, а хмарна платформа John Deere Operations Center об'єднує тисячі машин і мільйони акрів у єдину цифрову систему управління в реальному часі.

Deere інвестує в «розумне» виробництво та поєднує автоматизацію, цифрові технології й циркулярну економіку. У декількох штатах США компанія розширює центр переробки компонентів, модернізує завод обприскувачів і запускає нову модель тракторів 9RX із робототехнікою й лазерним зварюванням.

Станом на кінець червня 2025 року акції Deere закрилися на рівні $514, що означає зростання на 22,93% із початку року. Це демонструє високий рівень довіри інвесторів до стратегічного переходу компанії в бік технологій. Коефіцієнт P/E на рівні 24,87 свідчить про збалансовану ринкову оцінку щодо перспектив зростання — особливо для компанії, яка поєднує масштаб класичного промислового виробництва з інноваціями на основі штучного інтелекту. Показник EPS у $20,74 підтверджує високий рівень прибутковості, а дивідендна дохідність у 1,26% дає змогу поєднувати стабільний дохід із потенціалом для подальших інвестицій.

У 2024 році Deere забезпечила $6,9 млрд операційного грошового потоку, чим демонструє стійкість до нестабільного попиту в агросекторі. Це результат стратегічного фокусу на автоматизації та точних технологіях. Компанія перетворює десятиліття індустріальної потужності на платформу для нового етапу: точного, автоматизованого та високотехнологічного сільського господарства. І ринок уже відзначає цю трансформацію.

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ICL Group (NYSE:ICL)

ICL Group впроваджує розумне живлення рослин через eqo.x — біорозкладне добриво нового покоління, яке синхронізує подачу поживних речовин із фазами росту культури. Це дозволяє мінімізувати втрати й підвищити ефективність.

Динаміка акцій ICL за 1 рік



Джерело: Barron`s

ICL, із головним офісом у Тель-Авіві, давно вийшла за межі постачання базових аграрних ресурсів і перетворилася на ключового гравця у сфері землеробства. Її флагманська розробка — eqo.x — добре ілюструє цей перехід. Це біорозкладне добриво з контрольованим вивільненням поживних речовин, яке синхронізується з фазами росту культур, підвищує ефективність засвоєння азоту до 80% і знижує втрати поживних речовин до 50%.

Однак амбіції ICL виходять далеко за межі продуктових інновацій. Компанія будує цифрову інфраструктуру для агросектору через платформи, на кшталт Agmatix, яка уніфікує дані польових випробувань між дослідницькими центрами та агробізнесом.

Платформа Growers інтегрує дані безпосередньо у процеси прийняття рішень на полі та забезпечує зв’язок між фермерами, агрономами та постачальниками в реальному часі. Ця модель дає ICL змогу координувати всі етапи агровиробництва — від досліджень до логістики, і водночас розвиватися, як надійний партнер у сфері цифрових рішень для агросектору.

Фінансові результати компанії підтверджують цю стратегію. Станом на кінець червня 2025 року акції ICL торгуються за $6,76, ринкова капіталізація становить $8,72 млрд, а коефіцієнт P/E — 22,43. Дивідендна дохідність у 2,95% і зростання ціни акцій на 45% за останні 12 місяців представляють компанію, як стабільного гравця в досить волатильному секторі. EPS у $0,30 може здатися невисоким, але це результат агресивної стратегії реінвестування з фокусом на відновлювані джерела енергії, вертикальну інтеграцію та цифрову інфраструктуру, які створюють стратегічну перевагу.

Окрім фінансів, ICL продовжує вкладати в інфраструктуру. Компанія модернізує виробничі об'єкти за моделлю циркулярної економіки, використовує відновлювану енергію, співпрацює зі стартапами через Planet Startup Hub і підтримує внутрішні інновації через BIG (Business Innovation for Growth).

Завдяки багаторівневому підходу ICL масштабує як технологічний, так і екологічний вплив — вона створює цінність для фермерів, ланцюга постачання та інвесторів. Компанія поєднує доступність, стійкість і зростання, а також впроваджує інновації на всіх етапах агровиробництва — від «розумних» добрив до цифрових платформ.

Який «врожай» очікувати від інновацій

Інвестори, які прагнуть практичних рішень, знайдуть в AgTech потенціал зростання, стійкість і доступ до галузі, де інновації відповідають на реальні виклики. Компанії цього сектору поступово змінюють правила гри в одній із найстаріших сфер людської діяльності.

Corteva перепрограмовує культури для контрольованих середовищ, Deere створює техніку, яка проводить механічні процеси без участі людини, а ICL — синхронізує добрива з біологією рослин і пов’язує весь ланцюг створення вартості через дані. Ці три компанії одночасно пропонують інвесторам цінні й сильні сторони: масштаб, результативність і технології, які вже працюють.