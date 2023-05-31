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31 травня 2023, 8:30 Читать на русском

Чому облігації Нової пошти не доходять до роздрібних інвесторів

Що таке облігації, в яких наразі найвища дохідність, які нюанси придбання потрібно врахувати, «Мінфіну» розповів Олександр Куліков, заступник голови ради ПАРД — Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів. Це скорочений виступ Олександра Кулікова під час нашої інвестиційної конференції «Invest Talk Summit», яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Що таке облігації, в яких наразі найвища дохідність, які нюанси придбання потрібно врахувати, «Мінфіну» розповів Олександр Куліков, заступник голови ради ПАРД — Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів.

Нещодавно Нова пошта випустила корпоративні облігації. Хто їх бачив та купував з пересічних українців? Річ у тім, що попит інституційних інвесторів вищий, а отже облігації до роздрібних інвесторів не доходять.

Чому це сталося? Тому що в Україні, по суті, немає випусків корпоративних облігацій. Немає і не буде, якщо не дати цьому поштовх.

Наразі бізнес конкурує не тільки відсотковою ставкою, а й податковою. Держава створила такий механізм, коли бізнес, позичаючи кошти у населення, платить за підвищений ризик, платить відсотки за податками замість вас, тому що ви їх інакше не купите, вам невигідно: є ж ОВДП, більш ліквідний інструмент.

Тому таке ось сталося на ринку. У 2014 році Industrial Milk Company робив валютний випуск, 14% річних, вони у 2014 році виконали всі свої зобов'язання і більше випусків майже не було: ось Нова пошта, Еска Капітал та кілька мікрофінансових організацій. На жаль, наші компанії не позичають кошти на внутрішньому ринку.

Як це можна змінити

У Верховній Раді, є законопроєкт про інвестиційні рахунки. Що він нам і вам, інвесторам, дає. Якщо ви інвестуєте на три роки, не виймаєте з інструментів, можете їх змінювати, можете вільно розпоряджатись коштами, але не виводити їх. Це дає нульову ставку податку.

Чи інвестували б ви в Україну, якби у вас була нульова ставка? Нова пошта дає вам 25% річних, і при цьому у вас нульова податкова ставка. А якщо якась компанія має валютний виторг та може зайняти у вас під 10−12% та при нульовій ставці? Це вже стає дуже цікавим та привабливим варіантом.

Чому за таких умов люди не інвестують

Як казав один мій знайомий: «я не інвестор, я бізнесмен, інвесторів в цій країні не люблять».

На жаль, українці часто в інвестиціях в корпоративні облігації обманювались. Часто траплялись шахрайства. Були випуски, наприклад «Каравана», «Амстору». Що з ними сталося? Дефолт. Чому дефолт? Не тому, що був поганий стан в емітента, атому, що була упевненість в тому, що можна не платити.

Чи зміниться така ситуація? Не впевнений, що це станеться у найближчі 2−3 роки. Тому це дуже великі ризики. Але якщо у вас є невеликі суми, та апетит до цього ризику — наприклад 5−10% від портфеля — то можна спробувати, тому що ви ж інвестуєте в Україну.

Доступ до повного виступу Олександра Кулікова та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

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Коментарі - 3

+
+14
Ranet
Ranet
31 травня 2023, 9:10
#
Хорошая антиреклама, качественная! 😂
+
+14
Zeev
Zeev
31 травня 2023, 9:11
#
Назва статті не відповідає змісту.
+
0
bonv
bonv
31 травня 2023, 10:58
#
Змішались в кучу люди-коні:)
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