Чому облігації Нової пошти не доходять до роздрібних інвесторів

Що таке облігації, в яких наразі найвища дохідність, які нюанси придбання потрібно врахувати, «Мінфіну» розповів Олександр Куліков, заступник голови ради ПАРД — Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів. Це скорочений виступ Олександра Кулікова під час нашої інвестиційної конференції « Invest Talk Summit », яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Нещодавно Нова пошта випустила корпоративні облігації. Хто їх бачив та купував з пересічних українців? Річ у тім, що попит інституційних інвесторів вищий, а отже облігації до роздрібних інвесторів не доходять.

Чому це сталося? Тому що в Україні, по суті, немає випусків корпоративних облігацій. Немає і не буде, якщо не дати цьому поштовх.

Наразі бізнес конкурує не тільки відсотковою ставкою, а й податковою. Держава створила такий механізм, коли бізнес, позичаючи кошти у населення, платить за підвищений ризик, платить відсотки за податками замість вас, тому що ви їх інакше не купите, вам невигідно: є ж ОВДП, більш ліквідний інструмент.

Тому таке ось сталося на ринку. У 2014 році Industrial Milk Company робив валютний випуск, 14% річних, вони у 2014 році виконали всі свої зобов'язання і більше випусків майже не було: ось Нова пошта, Еска Капітал та кілька мікрофінансових організацій. На жаль, наші компанії не позичають кошти на внутрішньому ринку.

Як це можна змінити

У Верховній Раді, є законопроєкт про інвестиційні рахунки. Що він нам і вам, інвесторам, дає. Якщо ви інвестуєте на три роки, не виймаєте з інструментів, можете їх змінювати, можете вільно розпоряджатись коштами, але не виводити їх. Це дає нульову ставку податку.

Чи інвестували б ви в Україну, якби у вас була нульова ставка? Нова пошта дає вам 25% річних, і при цьому у вас нульова податкова ставка. А якщо якась компанія має валютний виторг та може зайняти у вас під 10−12% та при нульовій ставці? Це вже стає дуже цікавим та привабливим варіантом.

Чому за таких умов люди не інвестують

Як казав один мій знайомий: «я не інвестор, я бізнесмен, інвесторів в цій країні не люблять».

На жаль, українці часто в інвестиціях в корпоративні облігації обманювались. Часто траплялись шахрайства. Були випуски, наприклад «Каравана», «Амстору». Що з ними сталося? Дефолт. Чому дефолт? Не тому, що був поганий стан в емітента, атому, що була упевненість в тому, що можна не платити.

Чи зміниться така ситуація? Не впевнений, що це станеться у найближчі 2−3 роки. Тому це дуже великі ризики. Але якщо у вас є невеликі суми, та апетит до цього ризику — наприклад 5−10% від портфеля — то можна спробувати, тому що ви ж інвестуєте в Україну.