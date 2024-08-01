Чому найбагатші американці розігнали ціну золота

Заможні сім'ї та приватні особи, стурбовані рівнем держборгу США, стали ймовірними чинниками рекордного попиту на золото у другому кварталі. Скільки вони скупили золота й які чинники впливали на його ціну, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

Таємні гравці

Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота, галузевої групи з просування золота, за три місяці до червня обсяг непрозорих приватних покупок цього активу зріс до 329 тонн, що майже вп'ятеро більше, ніж у попередньому кварталі.

Це допомогло підняти попит на золото до 1 258 тонн за квартал, що є найвищим показником за період із квітня до червня з початку ведення обліку у 2000 році, і на 4% вище, ніж роком раніше.

У червні ціна на золото досягла рекордно високого рівня в $2 483,6 за тройську унцію, що було викликано зростанням очікувань щодо зниження відсоткових ставок, яке сприятливо позначиться на таких недохідних активах, як дорогоцінні зливки, оскільки знизить дохідність облігацій, а також невизначеністю щодо результатів президентських виборів у США.

Джон Рід, головний ринковий стратег WGC, сказав, що багаті американські сімейні офіси є однією з основних груп, які скуповують зливки через побоювання з приводу неконтрольованого бюджетного дефіциту.

«Я не міг пояснити, чому золото дорожчає. Я шукав покупця, якого не вистачає, яким могли бути люди, які купують через побоювання, що відновилися або посилилися, щодо боргу США», — сказав він.

Інвестори стурбовані зростанням федерального боргу США, особливо якщо кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп переможе у листопаді. Бюджетне управління Конгресу США, незалежний орган із контролю за дотриманням податкового законодавства, прогнозує, що у 2029 році борг США перевищить максимальний рівень часів Другої світової війни та становитиме 106 відсотків від валового внутрішнього продукту. Його директор заявив раніше цього року, що фіскальний тягар знаходиться на «безпрецедентній» траєкторії.

Позабіржові покупки золота стають дедалі важливішим чинником на ринку золота, хоча ці угоди важко відстежити, оскільки комерційні банки укладають угоди з покупцями у приватному порядку.

Ці покупки зазвичай відображають угоду для хеджування спекулятивних позицій на ф'ючерсному ринку, а також попит із боку заможних осіб.

Рід також повідомив про високу активність у Сінгапурі та Гонконгу з боку багатих азіатів, а також багатих турків, які звернулися до золота через різке знецінення ліри.

Додаткові чинники

Скупка золота заможними людьми та сім'ями відбувається на тлі того, що потоки до біржових фондів, що підтримують золото, останніми тижнями стали позитивними, що свідчить про те, що західні інвестори нарешті не змогли пройти повз ралі. У червні та липні п'ять тижнів поспіль спостерігався приплив коштів на загальну суму 39 тонн після двох років постійних продажів.

Чисті закупівлі центральних банків, завдяки яким ціна на золото зросла на третину з початку 2022 року, становили 483 тонни, що є рекордним показником для першого півріччя. Однак у першому та другому кварталах цей показник знизився на 39 відсотків. Це може зменшити ймовірність того, що обсяг закупівель центрального банку перевищить 1000 тонн цього року після того, як він досягав цього рівня протягом двох попередніх років.

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Китайські споживачі та інвестори, які стимулювали зростання цін на золото у першій половині року, однак почали уповільнювати свої покупки після того, як Народний банк Китаю призупинив закупівлі у травні.

Купівля ювелірних виробів із золота також постраждала від зростання цін: у другому кварталі вони впали на 19% — до 390 тонн, порівнюючи з минулим роком.