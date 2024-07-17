Золото на максимумі: як на ціни впливають ФРС та Трамп

16 липня ціни на золото оновили історичний рекорд. Що штовхає ціни на дорогоцінний метал вгору, з'ясував FT. «Мінфін» вибрав головне.

У вівторок ціна на золото досягла $2 465 за тройську унцію, що на 1,7% вище за попередній рекорд, встановлений у травні. Цьогорічний пік завершує 20-місячний період підйому, протягом якого золото подорожчало на 50%.

Чому золото зростало протягом останнього року

1. Золото активно купували центральні банки, щоб знизити залежність від долара США у своїх резервах.

2. Ажіотажний попит китайських споживачів, які розчарувалися у місцевих акціях, ринку нерухомості та валютних ринках.

3. Свій внесок у зростання цін на шляхетний метал зробив і конфлікт на Близькому Сході.

Що рухає зростання золота зараз

Останні сплески цін пов'язані з трьома чинниками.

Жовтий метал пішов вгору після того, як ринок праці США показав ознаки уповільнення на початку місяця, а швидше, ніж очікувалося, падіння інфляції минулого тижня дало додатковий імпульс.

Дані щодо інфляції були опубліковані минулого тижня і посилили очікування щодо нижчих витрат за позиками ФРС, що, зазвичай, стимулює зростання активів, що не приносять дохід, таких як золото.

Метал ще більше зріс після замаху на Трампа цими вихідними, що підвищило його шанси на друге президентство. Очікується, що тарифні плани та програма скорочення податків колишнього президента збільшать дефіцит бюджету США та загострять геополітичну напруженість, що може призвести до довгострокового інфляційного тиску та підвищити привабливість золота, як безпечного притулку.

Чого саме побоюються інвестори

Нікі Шилс, керівник відділу стратегії у металургійній галузі компанії MKS Pamp, швейцарського заводу з переробки та торгівлі дорогоцінними металами, заявив, що інвестори стурбовані перспективою зростання інфляції в США та бюджетного дефіциту при адміністрації Трампа.

Слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США, опубліковані минулого тижня, спонукали аналітиків переглянути прогнози щодо ставки ФРС. Ринки тепер очікують на два чи три зниження ставок до грудня, порівнюючи з очікуванням всього двох ще минулого тижня. Перспектива зниження ставки зазвичай сприяє зростанню активів, які не приносять відсотковий дохід, таких як золото.

Зростання золота на 6% цього місяця також було обумовлено ставками на те, що ФРС знизить вартість запозичень швидше, ніж очікувалося раніше. Зараз ринки закладають до цін два-три зниження ставок до грудня, тоді як минулого тижня було лише два зниження.

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За словами Бернара Дада, аналітика французького банку Natixis, перспектива перемоги Трампа може стимулювати центральні банки до подальших покупок золота, попри високі ціни, оскільки «напружені відносини між США та Китаєм» спонукають їх продовжувати шукати альтернативи долару.

«Я не здивуюся, якщо 2 300 доларів і вище стануть новою нормою», — вважає він.