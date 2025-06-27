Чому аналітики очікують, що вартість Nvidia досягне $6 трлн

Доки більшість інвесторів сперечаються про те, чи не переоцінена Nvidia із її нинішньою капіталізацією $3,6 трлн, аналітики Loop Capital вважають, що гігант штучного інтелекту може злетіти до $6 трлн — це більше, ніж ВВП Німеччини, повідомляє Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Штучний інтелект за останні декілька років створив побіжний вітер, який різко підняв акції Nvidia Corp. Зрештою він може підштовхнути вартість виробника чипів до ринкового максимуму в $6 трлн, вважає Loop Capital.

Така оцінка передбачає зростання на понад 65% від поточної вартості компанії $3,6 трлн, де вона тісно змагається з Microsoft Corp. за звання найбільшої компанії у світі.

«Ми вступаємо в наступну 'Золоту хвилю' впровадження генеративного ШІ, і NVDA перебуває в авангарді ще одного істотного етапу сильнішого, ніж очікувалося, попиту», — написав аналітик Ананда Баруа, який підвищив цільову ціну на Nvidia зі $175 до $250 — це максимальний прогноз на Волл-стріт. Середній прогноз становить близько $173, що передбачає зростання приблизно на 17% протягом року.

Козир компанії

«Здається фантастикою, що фундаментальні показники NVDA зможуть посилитися від поточних рівнів, але ми нагадуємо, що NVDA залишається, по суті, монополією для критичних технологій і має цінову (і маржинальну) владу», — написав Баруа, підтвердивши рейтинг «Купувати».

У 2024 році акції Nvidia зросли на понад 170%, а у 2023 — майже на 240%. Тоді випуск ChatGPT сприяв масовому інтересу до ШІ та компаній, які нарощували ШІ-інфраструктуру та скуповували високопродуктивні чипи Nvidia.

Хоча були побоювання, що темпи витрат на ШІ можуть сповільнитись, останній сезон звітності показав, що найбільші клієнти Nvidia, включаючи Microsoft, Meta Platforms, Alphabet та Amazon.com, продовжують активно інвестувати.

Витрати на ШІ можуть досягти $2 трлн

Баруа сказав, що очікує на збереження тренду найближчими роками. За його оцінками, різні форми витрат на обчислювальні можливості ШІ можуть збільшитись приблизно до $2 трлн до 2028 року.

«Наша робота переконливо показує, що 'математика просто працює', хоч би як фантастично це звучало», — написав він.

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Прогноз Loop Capital може здатися надто оптимістичним, але історія Nvidia останніх років говорить про те, що не варто недооцінювати компанію, яка перетворила мрії про ШІ на трильйони доларів капіталізації.