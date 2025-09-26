Попри стрімкий ріст американської економіки інвестори з усе більшою настороженістю дивляться на потенціал фондового ринку. Чому навіть обіцянки інвестувати в ШІ черговий трильйон більше не наповнюють їх оптимізмом, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.
Передчуття обвалу? Обіцянки трильйонних інвестицій більше не радують інвесторів
«Ми вже на вершині, чи ще летимо вгору?», — мабуть саме це питання є зараз основним для тих, хто слідкує за ринком акцій в США. Ситуація й справді досить неоднозначна, бо з одного боку, за всіма формальними показниками ринки «перегріті»: майже всі індикатори оцінки вже давно демонструють максимальні значення та ставлять нові рекорди, а з іншого, є фактори, які легко пояснюють, чому так все дорого і навіть дарують надію, що буде ще дорожче, а до катастрофи ой як далеко.
Хоча, щодо останнього, то розуміння і визнання факту катастрофи, зазвичай, настає лише згодом, коли вже все в минулому і був час на осмислення результатів, а поки так, як зараз, то ми все ще прямуємо вгору і насолоджуємося вірою в величезний потенціал технологічної революції, яка на думку її безпосередніх учасників, людей безумовно зацікавлених заробити на ній сотні мільярдів, а то й трильйони доларів, вирішить всі економічні проблеми і забезпечить вічне зростання ринків.
Про технологічну революцію
Життя в технологічному секторі просто кипить: цього тижня Nvidia пообіцяла інвестувати $100 млрд. в OpenAI протягом наступних років, що порадувало OpenAI, бо прибутків ніяких, а гроші «згорають» швидко і треба їх десь брати. Не менше зрадів і Oracle, у якого з OpenAI контракт на $300 млрд. і стартапу тепер буде чим платити. А щоб радість була повною Білий дім довірив Oracle контролювати частку в американському TikTok разом з декількома іншими інвесторами.
На жаль для інвесторів в технологічні компанії, заявлених ста мільярдів виявилося недостатньо для того, щоб додати ринкам позитивного імпульсу, індекси не зазеленіли, а багато хто з інвесторів та впливових ринкових коментаторів назвали заяви про співпрацю Nvidia, OpenAI та Oracle пірамідою та грою в наперстки.
Ближче до кінця тижня керівник OpenAI зробив ще одну ін'єкцію оптимізму і збільшив ставку в десять разів, оголосивши про плани інвестувати $1 трильйон в створення комп’ютерних потужностей. Як бачите, на жаль, ніхто не говорить про майбутні виручку, прибутки та грошові потоки, робота візіонерів полягає в тому, щоб витрачати, а доля ринку в тому, щоб їм вірити. Але цього тижня інвестори виявилися не надто довірливими і навіть трильйонним обіцянкам не вдалося штовхнути акції вгору.
Що робитиме ФРС
Інвесторів дуже хвилює ситуація з подальшим зниженням ставки, яка залишається невизначеною. Всередині керівництва ФРС єдності немає, швидше навпаки — повна плутанина. На думку Пауелла низька зайнятість і висока інфляція змушують центральний банк йти «безризиковим шляхом».
«Якщо ми пом'якшимо (політику) занадто агресивно, ми можемо залишити боротьбу з інфляцією незавершеною, а якщо будемо дотримуватися обмежувальної політики занадто довго, то стан ринку праці може погіршитися», — вважає Пауелл і додає, що центральний банк «не йде заздалегідь встановленим курсом» і залишається «відданим підтримці максимальної зайнятості та приведенню інфляції до цільового показника у 2%». Консервативно!
Також, коментуючи стан ринку акцій, цього тижня Пауелл сказав, що він «досить дорогий». Водночас, засланий Трампом в керівництво ФРС Стівен Міран вважає, що ставку треба знижувати агресивно і чим швидше, тим краще. І кому вірити?!
Ось інвестори і хвилюються, намагаючись знайти якісь відповіді в аналізі фактичних даних про стан американської економіки, які цього тижня трохи здивували. Оприлюднене в четвер остаточне значення ВВП за другий квартал продемонструвало зростання економіки на 3,8%, що зовсім непогано, швидше, навпаки — потужно!
PCE Index, яким ФРС вимірює інфляцію, теж продовжує зростати, у відповідності до очікувань. Ринок акцій, самі знаєте, останніми місяцями тільки й робить, що встановлює історичні максимуми. Грошова маса теж виросла до рекордних розмірів. Інвестори очікують проблем із підвищенням інфляції, зростаючим державним боргом та бюджетним дефіцитом, свідченням чого є зростання дохідності довгострокових облігацій. Тож є сумніви, що рішення ФРС про зниження ставки, прийняте минулого тижня, має не дуже переконливий вигляд. Але, є як є…
Отже, головне питання поки так і залишається без відповіді: чи продовжить ФРС знижувати ставку в найближчий час, як того очікували, чи почекає? А поки ринки в невизначеності, а до кінця місяця лишається ще тиждень, у вересня є шанс підтвердити репутацію місяця, не надто сприятливого для ринку акцій, особливо, якщо врахувати, що «три чорні круки», фігура технічного аналізу, яка цього тижня вже сформувалася в S&P 500 і передбачає зміну тренду і розворот ринку з максимумів в бік пониження, можуть закаркати і їх пісня точно нікому не сподобається.
