Передчуття обвалу? Обіцянки трильйонних інвестицій більше не радують інвесторів

Попри стрімкий ріст американської економіки інвестори з усе більшою настороженістю дивляться на потенціал фондового ринку. Чому навіть обіцянки інвестувати в ШІ черговий трильйон більше не наповнюють їх оптимізмом, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

«Ми вже на вершині, чи ще летимо вгору?», — мабуть саме це питання є зараз основним для тих, хто слідкує за ринком акцій в США. Ситуація й справді досить неоднозначна, бо з одного боку, за всіма формальними показниками ринки «перегріті»: майже всі індикатори оцінки вже давно демонструють максимальні значення та ставлять нові рекорди, а з іншого, є фактори, які легко пояснюють, чому так все дорого і навіть дарують надію, що буде ще дорожче, а до катастрофи ой як далеко.

Хоча, щодо останнього, то розуміння і визнання факту катастрофи, зазвичай, настає лише згодом, коли вже все в минулому і був час на осмислення результатів, а поки так, як зараз, то ми все ще прямуємо вгору і насолоджуємося вірою в величезний потенціал технологічної революції, яка на думку її безпосередніх учасників, людей безумовно зацікавлених заробити на ній сотні мільярдів, а то й трильйони доларів, вирішить всі економічні проблеми і забезпечить вічне зростання ринків.

Про технологічну революцію

Життя в технологічному секторі просто кипить: цього тижня Nvidia пообіцяла інвестувати $100 млрд. в OpenAI протягом наступних років, що порадувало OpenAI, бо прибутків ніяких, а гроші «згорають» швидко і треба їх десь брати. Не менше зрадів і Oracle, у якого з OpenAI контракт на $300 млрд. і стартапу тепер буде чим платити. А щоб радість була повною Білий дім довірив Oracle контролювати частку в американському TikTok разом з декількома іншими інвесторами.

На жаль для інвесторів в технологічні компанії, заявлених ста мільярдів виявилося недостатньо для того, щоб додати ринкам позитивного імпульсу, індекси не зазеленіли, а багато хто з інвесторів та впливових ринкових коментаторів назвали заяви про співпрацю Nvidia, OpenAI та Oracle пірамідою та грою в наперстки.

Ближче до кінця тижня керівник OpenAI зробив ще одну ін'єкцію оптимізму і збільшив ставку в десять разів, оголосивши про плани інвестувати $1 трильйон в створення комп’ютерних потужностей. Як бачите, на жаль, ніхто не говорить про майбутні виручку, прибутки та грошові потоки, робота візіонерів полягає в тому, щоб витрачати, а доля ринку в тому, щоб їм вірити. Але цього тижня інвестори виявилися не надто довірливими і навіть трильйонним обіцянкам не вдалося штовхнути акції вгору.

Що робитиме ФРС

Інвесторів дуже хвилює ситуація з подальшим зниженням ставки, яка залишається невизначеною. Всередині керівництва ФРС єдності немає, швидше навпаки — повна плутанина. На думку Пауелла низька зайнятість і висока інфляція змушують центральний банк йти «безризиковим шляхом».

«Якщо ми пом'якшимо (політику) занадто агресивно, ми можемо залишити боротьбу з інфляцією незавершеною, а якщо будемо дотримуватися обмежувальної політики занадто довго, то стан ринку праці може погіршитися», — вважає Пауелл і додає, що центральний банк «не йде заздалегідь встановленим курсом» і залишається «відданим підтримці максимальної зайнятості та приведенню інфляції до цільового показника у 2%». Консервативно!

Також, коментуючи стан ринку акцій, цього тижня Пауелл сказав, що він «досить дорогий». Водночас, засланий Трампом в керівництво ФРС Стівен Міран вважає, що ставку треба знижувати агресивно і чим швидше, тим краще. І кому вірити?!

Ось інвестори і хвилюються, намагаючись знайти якісь відповіді в аналізі фактичних даних про стан американської економіки, які цього тижня трохи здивували. Оприлюднене в четвер остаточне значення ВВП за другий квартал продемонструвало зростання економіки на 3,8%, що зовсім непогано, швидше, навпаки — потужно!

PCE Index, яким ФРС вимірює інфляцію, теж продовжує зростати, у відповідності до очікувань. Ринок акцій, самі знаєте, останніми місяцями тільки й робить, що встановлює історичні максимуми. Грошова маса теж виросла до рекордних розмірів. Інвестори очікують проблем із підвищенням інфляції, зростаючим державним боргом та бюджетним дефіцитом, свідченням чого є зростання дохідності довгострокових облігацій. Тож є сумніви, що рішення ФРС про зниження ставки, прийняте минулого тижня, має не дуже переконливий вигляд. Але, є як є…

Читайте також: SEC переводить ринки на блокчейн: до цього слід готуватись і Україні

Отже, головне питання поки так і залишається без відповіді: чи продовжить ФРС знижувати ставку в найближчий час, як того очікували, чи почекає? А поки ринки в невизначеності, а до кінця місяця лишається ще тиждень, у вересня є шанс підтвердити репутацію місяця, не надто сприятливого для ринку акцій, особливо, якщо врахувати, що «три чорні круки», фігура технічного аналізу, яка цього тижня вже сформувалася в S&P 500 і передбачає зміну тренду і розворот ринку з максимумів в бік пониження, можуть закаркати і їх пісня точно нікому не сподобається.