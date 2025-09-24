SEC переводить ринки на блокчейн: до цього слід готуватись і Україні

Голова SEC Пол Аткінс планує перенести всі ринки США на блокчейн. Що це означає на практиці та чому подібні зміни мають очікувати в нашій державі розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Після підписання «ресурсної угоди» американці змусять українську владу діяти оперативно й результативно — навіть якщо представники Кабміну та Верховної Ради ще не готові до цифрового переформатування ринків України.

Думаю, наші топ-чиновники це чудово розуміють і тепер уважно вивчають рішення, що приймаються у Вашингтоні, де, наприклад, Пол Аткінс, голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), вже запустив, зокрема, програму «Project Crypto». Її мета — модернізувати регулювання так, щоб усі фінансові ринки США могли працювати на блокчейні.

І робиться це для того, щоб:

створити основу для токенізації ринків й інтеграції DeFi;

підвищити прозорість і знизити витрати за рахунок роботи безпосередньо на блокчейні;

залучити крипто-бізнеси до США.

Процес вже активно йде, включаючи такі основні кроки:

чітка класифікація криптоактивів (security чи ні);

нові правила для стейкінгу, кастоді та торгівлі токенізованими активами;

спрощення ліцензування і зниження бар'єрів для інновацій;

запровадження innovation exemption — особливих умов для проєктів, які не вписуються в старі закони.

Українській владі треба не просто вивчати, а й покроково впроваджувати у нас в країні досвід колег із США, які вже офіційно здійснюють перехід на on-chain ринки. Якщо Вашингтон свій план успішно реалізує, це буде найбільша трансформація фінансової системи за десятиліття. І Україна не має залишитися за бортом.