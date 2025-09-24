Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 12:45

SEC переводить ринки на блокчейн: до цього слід готуватись і Україні

Голова SEC Пол Аткінс планує перенести всі ринки США на блокчейн. Що це означає на практиці та чому подібні зміни мають очікувати в нашій державі розповів директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Голова SEC Пол Аткінс планує перенести всі ринки США на блокчейн.
Голова SEC Пол Аткінс

Після підписання «ресурсної угоди» американці змусять українську владу діяти оперативно й результативно — навіть якщо представники Кабміну та Верховної Ради ще не готові до цифрового переформатування ринків України.

Думаю, наші топ-чиновники це чудово розуміють і тепер уважно вивчають рішення, що приймаються у Вашингтоні, де, наприклад, Пол Аткінс, голова Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), вже запустив, зокрема, програму «Project Crypto». Її мета — модернізувати регулювання так, щоб усі фінансові ринки США могли працювати на блокчейні.

І робиться це для того, щоб:

  • створити основу для токенізації ринків й інтеграції DeFi;
  • підвищити прозорість і знизити витрати за рахунок роботи безпосередньо на блокчейні;
  • залучити крипто-бізнеси до США.

Процес вже активно йде, включаючи такі основні кроки:

  • чітка класифікація криптоактивів (security чи ні);
  • нові правила для стейкінгу, кастоді та торгівлі токенізованими активами;
  • спрощення ліцензування і зниження бар'єрів для інновацій;
  • запровадження innovation exemption — особливих умов для проєктів, які не вписуються в старі закони.

Читайте також: Чи здатна податкова служба стати сервісною організацією

Українській владі треба не просто вивчати, а й покроково впроваджувати у нас в країні досвід колег із США, які вже офіційно здійснюють перехід на on-chain ринки. Якщо Вашингтон свій план успішно реалізує, це буде найбільша трансформація фінансової системи за десятиліття. І Україна не має залишитися за бортом.

