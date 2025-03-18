Обвал фондового ринку через згортання Carry Trade: сценарії подій та збереження активів

Влітку 2024 року американський фондовий ринок зазнав значного потрясіння, і однією з ключових причин став процес згортання carry trade з використанням японської єни. У лютому 2025 року на валютному і фондовому ринку складається аналогічна ситуація. Зараз цей процес тільки розпочинається, а темпи його розвитку грають ключову роль для фондового ринку США. Про те, наскільки серйозним може бути падіння цінних паперів США через згортання carry trade, та як діяти інвесторам, розповів інвестиційний експерт Євген Пилипець.

Що таке carry trade

Carry trade — це стратегія, за якої інвестори позичають гроші у валюті з низькою відсотковою ставкою, а потім вкладають їх в активи, що номіновані у валюті з вищою відсотковою ставкою. Так вони заробляють на різниці у відсотках. Найчастіше це працює з японською єною та американським доларом.

В Японії відсоткові ставки традиційно дуже низькі, а іноді навіть близькі до нуля, чи й зовсім від'ємні через м’яку політику Банку Японії. Інвестор позичає єни під низький відсоток, наприклад, 0,1%, і далі ці гроші конвертують в долари США на валютному ринку. Отримані долари вкладають в активи з вищою прибутковістю, як-от американські державні облігації (Treasury bonds), де відсоткова ставка може бути, скажімо, 4%.



Різниця між 0,1% (ставка за позикою) і 4% (прибутковість облігацій) — це потенційний прибуток. Якщо курси валют залишаються стабільними, інвестор заробляє на цій різниці (4%-0,1%=3,9% річних, мінус комісії та податки). Це основа carry trade.

Чому відбувається згортання carry trade

Carry trade згортається, коли інвестори, в цьому випадку японські, починають закривати свої позиції: продають активи у валюті США (американські акції), конвертують отримані долари назад в єни й погашають позики. Це явище могли спровокувати декілька чинників, зокрема:

Зростання відсоткових ставок в Японії. Запозичення в єнах стає дорожчим, що знижує вигоду від різниці ставок. Зміцнення єни. Збільшення курсу JPY щодо USD робить зворотну конвертацію менш прибутковою або збитковою. Зниження прибутковості в США. Якщо американські активи втрачають привабливість (падіння ставок або цін акцій), стимул тримати позиції — зникає. Ризик-офф настрої ринку. Глобальна нестабільність, кризи та можлива рецесія спонукають інвесторів повертати капітал «додому».

Чому Японія важлива для американських акцій

Японія — одна з найбільших економік світу, третя за номінальним ВВП після США й Китаю і ключовий учасник глобальних фінансових ринків. Низькі відсоткові ставки в Японії, що традиційно перебувають на позначці близько 0%, роблять її ідеальною базою для carry trade. Це стимулює японських інвесторів, як інституційних (банки, пенсійні фонди, хедж-фонди), так і роздрібних, шукати вищу прибутковість за кордоном. Зокрема, вибір падає на США, де відсоткові ставки й прибутковість активів вищі.



Станом на березень 2025 року обсяг японського капіталу в американських акціях, ймовірно, становить $1,8−2,5 трлн, що робить Японію ключовим гравцем серед іноземних інвесторів.

Сценарії для фондового ринку США

Згортання carry trade може мати значний вплив на фондовий ринок США, залежно від швидкості та масштабу цього процесу. Ринок може зазнати як помірного корекційного руху, так і серйозного фінансового шоку. Серед декількох можливих сценаріїв розвитку подій та їхніх ефектів на американські активи:



1. Поступове згортання. Це відбудеться через плавне підвищення Банком Японії (BOJ) ставки (з 0,5% до 0,75% у 2025 році), а ФРС знизить ставки (з 4,5% до 4%). Різниця скорочується, але залишається позитивною. У результаті японські інвестори повільно виводитимуть $100−300 млрд на рік. S&P 500 може втратити 2−5%, але ринок адаптується внаслідок внутрішнього попиту, як-от американські фонди, роздрібні інвестори тощо. Зокрема, й волатильність буде помірною.

2. Різке згортання. Швидке зміцнення єни, як-от зростання до ¥120 за долар через інтервенції Банку Японії або глобальну втечу в безпечні активи, разом із підвищенням ставок у Японії до 1%, може призвести до збитковості carry trade. Це, зі свого боку, може викликати виведення понад $500 млрд за 1−2 місяці, що призведе до падіння S&P 500 на 10−15%, Nasdaq — на 15−20%, та різкого зростання волатильності (VIX > 40). Крім цього, можливий короткостроковий обвал, подібно до тих, що сталися в 2020 та 2024 роках.

3. Глобальний ризик-офф. Головною причиною є збіг економічної кризи, зокрема, рецесії в США й ескалації торгових війн Трампа з Китаєм та ЄС в один період із посиленням політики BOJ. Як наслідок, японці виведуть до $1 трлн, а інші іноземні інвестори вчинять за ними вслід. S&P 500 може втратити 20−30% і ринок увійде до ведмежої фази. Це також може мати наслідки системного шоку, який стався при розриві «бульбашки» carry trade у 2007−2008 роках.

Як захистити свої інвестиції

Згортання carry trade може призвести до значних коливань на американському ринку акцій — від помірного падіння S&P 500 на 5−10% до серйознішого обвалу на 15−20% або вище в екстремальних сценаріях. Проте для інвесторів, які тримають акції американських компаній, є декілька стратегій, що допоможуть захистити гроші від цього ризику:

Хеджування через опціони. Купівля put-опціонів на індекси, як-от S&P 500 та Nasdaq, або ж конкретні акції, дає змогу зафіксувати ціну продажу, що захищає від падіння. Якщо S&P 500 на рівні 6100, можна придбати put-опціон зі страйком 5800 (приблизно 5% нижче за поточну ціну) з терміном 3−6 місяців. Проте, якщо індекс впаде до 5500 через згортання carry trade, є можливість отримати прибуток від опціону, що компенсує збитки за акціями.

Вибір стійких акцій. Інвестори можуть перекласти частину капіталу з вразливих секторів, як-от технології та акції зростання, в стабільніші компанії, які менше страждають від відтоку іноземного капіталу. Якщо ж 50% портфеля у паперах Nvidia та Tesla, одним із варіантів є скорочення їхньої частки до 20%. Серед активів, які можуть допомогти інвестору своєю стійкістю, — Procter & Gamble і Coca-Cola, що мають стабільний попит і дивіденди 3−4%, а також Johnson & Johnson і Pfizer, що стійкі до рецесії.

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Згортання carry trade може викликати значні коливання на ринку США, що змушують інвесторів адаптуватися до нових економічних реалій. Зважений перерозподіл портфеля може стати ключовим рішенням до збереження капіталу в періоди високої волатильності.