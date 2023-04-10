Оборонний сектор зростає, Levi's йдуть вниз

Американські фондові індекси S&P 500 та Nasdaq Composite завершили торги у четвер зростанням, Dow Jones Industrial Average практично не змінився порівняно з попередньою сесією. Активність торгів на ринку акцій перед довгими вихідними була нижчою за звичайну. У п'ятницю біржі США було закрито у зв'язку з великодніми святами. Статистичні дані щодо економіки США показали, що американський ринок праці є менш сильним, ніж передбачалося раніше. Цього тижня стартує весняний сезон звітів. Чекаємо на результати від кількох найбільших банків США. Вони будуть особливо важливими на тлі недавніх труднощів у секторі. Також подивимося на інфляцію у Штатах. Про підсумки минулого тижня, і головні події цього, розповість інвестиційний аналітик Олег Лисенко.

Злети тижня

Apellis Pharmaceuticals Inc. (NYSE: APLS) +19,4%

Apellis Pharmaceuticals Inc., що спеціалізується на рідкісних захворюваннях, цього тижня зростала на тлі повідомлень, що розглядається можливість укладання партнерських угод або ліцензійних угод з великими виробниками ліків для деяких своїх офтальмологічних продуктів.

У лютому FDA схвалило Syfovre (ін'єкція пегцетакоплана) Apellis для лікування географічної атрофії (GA), вторинної по відношенню до вікової дегенерації жовтої плями (AMD), що зробило її першим і єдиним схваленим FDA засобом лікування GA. За оцінками аналітиків, піковий виторг компанії може перевищити $1 млрд.

З початку року вартість акцій Apellis Pharmaceuticals Inc. зросли більш як на 70%.

Alignment Healthcare LLC (NYSE: ALHC) +16,5%

Акції Alignment Healthcare ALHC зросли на 6,5% на торговій сесії 3 квітня та закрилися на позначці $6,77. Цей рух підкріпився солідним обсягом. Компанія значно підвищила ціни на тлі оптимізму інвесторів, викликаного заявою компанії про залучення ветеранів галузі охорони здоров'я як нових старших віцепрезидентів.

Крім того, ринок також оптимістичний щодо прогнозу виторгу компанії на середину 2023 року, що означає зростання майже на 20% у річному обчисленні.

З початку року ціна акцій Alignment Healthcare LLC знизилася більш ніж на 35%.

AeroVironmen Inc. (NYSE: AVAV) +13,2%

Невелика оборонна компанія AeroVironment злетіла нагору на початку торгів у вівторок, піднявшись на 13,5%. Інвестори можуть бути вдячні інвестиційному банку Raymond James (RJ) за підвищення до сильної покупки за цей крок. Raymond James не надто переймається прибутком AeroVironment у 2023 році, воліючи замість цього розраховувати на 2024 фінансовий рік.

Компанія вже перевершила очікування аналітиків щодо зростання продажів, яке минулого місяця зросло на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року. RJ стверджує, що компанія скоро розв'яже свої проблеми з ланцюжком постачань і перетворить невиконані замовлення на продажі швидше, ніж будь-хто ще чекає. RJ прогнозує продажі компанії у 2024 фінансовому році у розмірі $705 млн, що на 21% більше, ніж консенсус-прогноз, і на разючі 58% більше, ніж компанія зафіксувала продажі минулого року.

З початку року ціна акцій AeroVironmen Inc. зросли більш як на 25%.

Падіння тижня

Ascendis Pharma AS (NYSE: ASND) -32,2%

Акції компанії впали в понеділок після того, як Ascendis оголосила, що Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) виявило недоліки в заявці компанії на нові ліки (NDA) для TransCon PTH при лікуванні гіпопаратиреозу.

У відомстві заявили, що ще не ухвалили остаточного рішення щодо заявки на експериментальний препарат. Дата PDUFA TransCon PTH наразі призначена на 30 квітня 2023 року.

З початку року ціна акцій Ascendis Pharma AS впала більш ніж на 40%.

Levi Strauss & Co. (NYSE: LEVI) -16,5%

Levi Strauss & Co. випустила звіт про прибутки та збитки за 1 квартал 2023 р. 6 квітня 2023 р. Компанія з виробництва одягу перевершила оцінки у своєму звіті про прибутки та збитки за 1-й квартал, але попередила, що маржа буде скорочена цього року через зростання витрат та умов рекламних продажів.

Загальний виторг за квартал зпіс на 6%, до $1,69 млрд, перевищивши оцінки $1,62 млрд.

оптовий виторг зріс лише на 2%.

Levi Strauss боролася зі зростанням витрат та збільшенням запасів, які зросли на 33% порівняно з минулим роком. Це спричинило падіння валового прибутку на 360 базисних пунктів до 55,8%.

Попри перевищення прогнозу в першому кварталі, інвестори, схоже, були налякані коментарями про решту року. Levi Strauss прогнозує річний дохід у розмірі від $6,3 млрд до $6,4 млрд, що означає зростання всього на 1,5% до 3%, а це означає, що до кінця року виторг буде близьким до незмінного.

У результаті компанія прогнозує скоригований прибуток на акцію у розмірі від $1,30 до $1,40 порівняно з $1,50 у 2022 році та в діапазоні оцінок на рівні $1,33.

З початку року ціна акцій Levi Strauss & Co. трохи впали, близько 1%.

BGC Partners Inc. (NYSE: BGCP) -16,4%

Провідна світова брокерська та фінансова компанія оголосила про те, що оновить свій прогноз на квартал, що закінчується 31 березня 2023 року. На прибуток BGC незначно вплинули недавні заворушення в регіональних банках і деяких глобальних інвестиційних банках, що призвело до зниження обсягів порівняно з попереднім кварталом.

Відповідно, тепер очікується, що виторг та скоригований прибуток до оподаткування BGC за 1-й квартал 2023 року будуть трохи нижчими за середину діапазону раніше заявленого прогнозу. Дохід BGC був би приблизно на $9 млн вищим, якби не сильніший долар США протягом цього періоду.

З початку року вартість акцій BGC Partners Inc. знизилися більш як на 15%.

Головні події тижня

10 квітня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Oracle Corporation (ORCL), Credit Suisse Group (CS), Dollar General Corporation (DG).

Звіти емітентів: Price Smart Inc (PSMT), Hysan Development Co Ltd (HYSNY).

У єврозоні вийде індекс довіри інвесторів Sentix (квітень).

США опублікує обсяг товарних запасів на гуртових складах (лютий).

11 квітня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Thor Industries Inc (THO), BankUnited Inc (BKU).

Звіти емітентів: Jumbo SA (5JB), Albertsons Company (ACI), MHP SA DRC (MHPCq).

У єврозоні вийде обсяг роздрібного продажу (лютий).

США опублікує звіт Міністерства сільського господарства США (USDA) про оцінки попиту та пропозиції у світі та США (звіт WASDE).

12 квітня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: RPM International Inc (RPM), UBS Group AG (UBS).

Звіти емітентів: Shaw Communications Inc Class B (SJR), Washington Federal Inc (WAFD).

США опублікує індекс споживчих цін (ІСЦ) (березень).

США озвучить звіт про виконання федерального бюджету США (березень).

13 квітня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Abbott Laboratories (ABT), AT&T Inc (TBB), American Financial Group Inc (AFG).

Звіти емітентів: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tesco PLC (TSCO), Progressive Corp (PGR).

Британія озвучить обсяги виробництва в обробній промисловості (м/м) (лютий).

У Німеччині вийде індекс споживчих цін (ІСЦ) (березень).

США вийде індекс цін виробників (PPI) (березень).

14 квітня — п'ятниця