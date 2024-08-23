Нове захоплення GEN Z: колекційні кросівки та алкоголь замість акцій

У світі фінансів та інвестицій «зумери» вже менше приділяють уваги фондовому ринку, нерухомості та традиційним активам, ніж попередні покоління. Молоді важливо не тільки збільшення капіталу, а й те, як він може відображати стиль життя та самовираження. Колекційні кросівки, рідкісні алкогольні напої та інші предмети розкоші стають не просто матеріальними активами, а символами престижу та унікальності. Що спонукає представників GEN Z до таких незвичних інвестиційних рішень, і які наслідки це може мати для фінансового ринку, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Микита Гуппал.

Покоління зумерів (покоління Z) — це термін, який об'єднує людей чий рік народження припав на період приблизно між серединою 1997 р. і початком 2012 р. Молодь зростала в епоху активного розвитку цифрових технологій, і це пояснює їхній значно більший досвід у використанні Інтернету, соціальних мереж і мобільних пристроїв, порівняно з попередніми поколіннями.

Проте окрім досвіду використання технологій, вони вирізняються й психологічними факторами та іншими життєвими принципами. Вони глибше відчувають соціальну несправедливість, мислять глобальніше, креативніше підходять до роботи та освіти, а також скептичніше ставляться до владних інституцій та традиційних медіа.

Як зумери ставляться до інвестицій

Частка недовіри до фондового ринку серед молоді — доволі висока. Згідно з даними дослідження Bank of America Private Bank, лише 14% інвесторів-зумерів вважають купівлю акцій найкращою можливістю для збільшення капіталу. Водночас серед людей старше 44 років таких — 41%.

Натомість 94% молодих проти 57% бебі-бумерів цікавляться колекційними предметами: рідкісними автомобілями, кросівками, ювелірними виробами, алкогольними напоями та навіть цифровими активами, такими як криптовалюта чи NFT. Молоді інвестори прагнуть отримати прибуток від нетрадиційних активів, які можуть забезпечити більші суми прибутків​.

Серед причин такого мислення є декілька основних факторів:

Вплив соціальних мереж. Інтернет став основним джерелом фінансової інформації для інвесторів-зумерів, де вони слідкують за незалежними лідерами думок, переглядають короткі відео в «TikTok» чи «Reels», чи експертів на «YouTube» з порадами та ідеями для заробітку. Проте також це несе ризики, пов’язані з не завжди надійною інформацією​. Відчуття FOMO. Оскільки фондовий ринок потребує ретельного аналізу та часу, зумери керуються відчуттям втраченої можливості (fear of missing out), адже переживають стосовно цікавих подій деінде. Тому частіше надають перевагу тільки вибірковим акціям, чи іншим активам зі швидким заробітком. А соціальні мережі часто підсилюють це відчуття, ніби всі довкола більш успішні, й відповідно мають більші прибутки. Оптимізм молодого покоління. Попри їхній відхід від традиційних інвестицій, більш ніж половина молодих заможних американців вважають стан економіки їхньої країни «дуже хорошим» або «відмінним», що вдвічі перевищує показники старшого покоління​.

Альтернативні активи — новий тренд

Якщо аналізувати інвестиції в такі альтернативні активи, як алкоголь і кросівки, то стає зрозумілою їхня привабливість для представників покоління Z. Хоча ці варіанти інвестування не завжди можуть забезпечити більшу дохідність порівняно з традиційними фінансовими ринками, вони все ж викликають значний інтерес.

Зумери часто орієнтуються на нестандартні рішення, цінують індивідуальність та знаходять у таких інвестиціях щось більше, ніж просто фінансову вигоду. Вкладення в алкоголь і кросівки дають їм можливість поєднати прибуток з особистими захопленнями, культурними трендами та соціальним статусом.

Вони також менш підвладні впливу глобальних фінансових криз, що додає певної впевненості молодим інвесторам, які прагнуть диверсифікувати свої портфелі нестандартними активами.

Попри нестабільну дохідність від таких інвестицій, тенденція до інвестування в альтернативні активи має своє логічне пояснення, особливо в умовах сучасного інформаційного середовища, де унікальність і лімітованість стають цінностями самі по собі.

Чому інвестують у кросівки

Інвестиції в кросівки стали надзвичайно прибутковим напрямком, який приваблює все більше прихильників. Завдяки обмеженим випускам і колабораціям відомих брендів, деякі моделі взуття можуть значно зростати в ціні після виходу продукту, чим забезпечують значні прибутки інвесторам.

Декілька факторів, що сприяють успішності «ринку кросівок»:

Перепродаж. Платформи перепродажу, такі як StockX і GOAT, перетворили цей вид торгівлі на глобальну індустрію з мільярдними оборотами. Наприклад, пара Air Yeezy 2 Red October після реалізації у 2014 р. коштувала $250, а вже у 2021 р. перепродавалася за понад $5655, а це більше ніж 2000% прибутку. Інші моделі, як Jordan 5 Retro Tokyo T23 також демонструють значні прибутки​ через великий попит та лімітований випуск. Стратегії інвестування. «Кросівкові» інвестори використовують застосунки, як Nike SNKRS і adidas CONFIRMED, щоб слідкувати за новими релізами та мати змогу викупити одну з пар. Разом з тим, багато з них можуть орієнтуватись на ринку, вміти підбирати продукт за попитом та розпізнавати підробки, адже левову частку заробітку приносить саме автентичність. Конкурентоспроможність. Ринок перепродажу кросівок є дуже конкурентним, і не кожен зможе придбати популярну модель за роздрібною ціною, тому інвестор має бути готовим до незапланованих витрат та виділення коштів на якісне зберігання колекції.

На які моделі роблять ставку «кросівкові» інвестори

Найприбутковіші пари кросівок для інвестування залежать від унікальності, попиту та історичної значущості їхніх моделей. Серед найцінніших брендів інвестори виділяють декілька:

Nike — без сумніву займає лідерські позиції на ринку перепродажу. Особливо популярні моделі з колекції Air Jordan 1, Air Jordan 4 Retro, Air Jordan 5 та Air Jordan 11; рідкісні колаборації з Travis Scott і Off-White, адже вони значно зростають в ціні після випуску.

Adidas — моделі Yeezy Boost 350 і Yeezy Boost 700, що створені у співпраці з Каньє Вестом наразі вважаються найдорожчими та регулярно зростають в ціні, особливо з лімітованою варіацією кольорів.

New Balance — бренд, що набуває популярності серед інвесторів за останні роки завдяки колабораціям з дизайнерами та брендами такими як JJJJound або Aimé Leon Dore. А моделі 550 і 990 часто ставлять на перепродаж з великою націнкою.

Asics — хоча цей бренд не є всесвітньо популярним, моделі, створені у співпраці з дизайнером Kiko Kostadinov або Ronnie Fieg, мають великий попит та цінність серед колекціонерів.

Скільки можна заробити на алкоголі

Згідно з даними Mintel, приблизно третина людей у ​​віці 18−24 років взагалі не вживає алкоголь, але ті, хто не проти бокалу в компанії, радше розцінюють це як частування, а не регулярне розслаблення. Та попри це, молодь не відмовляє собі в купівлі дорогого алкоголю, ба більше — навіть заробляє на цьому.

Вино

Преміальні вина. Bordeaux або Burgundy мають високий потенціал зростання вартості з часом. Наприклад, пляшка Bordeaux 2000 р. від Château Margaux коштувала близько $500 на момент випуску, а сьогодні її вартість перевищує $2000, зростання на понад 300%.

Інвестиційні фонди, орієнтовані на вино. Фонди, як-от Cult Wines або WineCap дозволяють інвесторам вкладати кошти в портфель вин, які за останні 10 років показували середню річну дохідність на рівні 10−12%.

Віскі

Односолодові шотландські віскі. Напої відомих виробників, як-от Macallan 18-річної витримки, випущені в 1990-х роках, коштували близько $100. Сьогодні його вартість може досягати $1500, зростання — на 1400% (звісно тут варто враховувати інфляцію).

Інвестиційні віскі-фонди. Деякі фонди спеціалізуються на інвестиціях у віскі-бочки, де за час витримки вартість напою збільшується, тобто бочка віскі за 10 років може принести дохідність до 15% на рік, залежно від бренду та попиту.

Шампанське

Рідкісне та вінтажне шампанське. Dom Pérignon або Krug зазвичай зростає у вартості з часом. Наприклад, пляшка Dom Pérignon 2008 року коштувала $150 при випуску, а через 10−15 років її ціна перевищувала $400.

Колекційне шампанське. Деякі колекціонери спеціалізуються на збільшенні вартості колекційного шампанського внаслідок зберігання пляшок у спеціальних умовах. Залежно від рідкості та попиту, ціни можуть зростати на 8−10% на рік.

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Ром

Обмежені серії. Ром Havana Club або Diplomatico, може стати вигідною інвестицією, як це сталось з пляшкою Havana Club Tributo 2018 року. Серія вийшла у кількості лише кілька сотень та ймовірно подорожчає з $300 до $1200 за кілька років.

Старі витримані роми. Чим більше років витримки має ром, тим вищою стає його вартість. Наприклад, 30-річний ром, який коштував $200 на початку, через 5−10 років продаватиметься за $800-$1000.

Текіла

Преміальна текіла. Рідкісні пляшки текіли, особливо з обмежених випусків, також можуть приносити прибуток. Наприклад, пляшка Clase Azul Ultra коштувала $1500, а сьогодні продається за понад $5000.

Колекційна текіла. Текіла з особливих колекцій або лімітованих випусків може дорожчати з часом, аналогічно до інвестицій у віскі чи вино.

Коньяк

Вінтажний коньяк. Коньяки відомих брендів, Hennessy Paradis Imperial спершу коштував близько $500. Сьогодні його вартість сягає $2500.

Рідкісні випуски. Обмежені партії коньяків можуть пропонувати значну дохідність, і залежно від року витримки та бренду, дохідність може досягати 12−15% на рік.