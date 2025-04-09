Декларації голів НБУ, НКЦПФР та Уряду: у якій валюті тримають гроші та чи купують ОВДП

До 1 квітня державні службовці подають декларації про статки та доходи. «Мінфін» вирішив скористатися нагодою та дізнатися, яким інструментам та валютам для збереження власних коштів віддають перевагу ті, хто, мабуть, найкраще розуміють економічну ситуацію в країні та її можливі перспективи.

Хто найбільше заробляє

Для аналізу декларацій «Мінфін» обрав членів правління Нацбанку — очільника регулятора та його заступників, а також голову Національної комісії з цінних паперів, прем'єр-міністра та міністра фінансів.

Традиційно, аналізуючи декларації, «Мінфін» не звертав уваги на нерухомість, автомобілі чи коштовності, які зазначаються у посадовців. Також ми тут не робимо жодних висновків про джерела здобутих статків.

В даному контексті для нас головне — зрозуміти, як люди, що перебувають на найвищих керівних посадах, зберігають власні кошти. Наприклад, якби вони тримали заощадження лише у доларах, не мали ОВДП чи депозитів — це був би привід задуматись про переформатування власних портфелів.

Звернемо увагу і на те, що, вказуючи статки посадовців, ми враховуємо всі кошти членів сім'ї, які вказані у декларації. Тому, наприклад, чоловік чи дружина чиновника може мати відчутно більше заощаджень, ніж він. Однак для нас це не принципово, адже ми дивимось саме на портфель, а не хто приніс кошти до сімейного бюджету.

Серед тих, чиї декларації проаналізував «Мінфін», — найбагатшим виявився голова НБУ Андрій Пишний. Загальна сума його коштів та цінних паперів сягає майже 82 млн грн. Щоправда, це саме той випадок коли значну частину грошей коштів заробила дружина — їй належать корпоративні права в декількох підприємствах. Сам Андрій Пишний з 2000 року працює на керівних посадах у банківській системі, а з 2014 року був головою правління Ощадбанку. Заробітної плати минулого року він отримав трохи більше 7 млн грн.

На другому місці за статками голова НКЦПФР Руслан Магомедов, у якого коштів загалом майже на 59 млн грн. Свою кар'єру у фінансовому секторі він починав зі старшого трейдера, а згодом був на керівних посадах у різних компаніях. У Нацкомісії його річна зарплата становить близько 1,9 млн грн.

А ось у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля ми нарахували лише 17 млн грн. За рік його зарплата становила 1,16 млн грн. До державної служби він перебував на високих керівних посадах у різних приватних компаніях.

Значні статки накопичив заступник голови НБУ Олексій Шабан, який тривалий час працював у Приватбанку, — близько 37 млн грн. У першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової — близько 12 млн грн, у заступників — Юрія Гелетія, Дмитра Олійника, Сергія Ніколайчука та Ярослава Матузки — відповідно, близько 10, 9, 5 та 4,7 млн грн.

Найменше статків серед посадовців, чиї декларації ми проаналізували, — у міністра фінансів Сергія Марченка — близько 3 млн грн.

Депозит, ОВДП чи «матрац»

Посадовці обирають досить консервативний формат заощаджень. У жодного з них ми не знайшли згадок про криптовалюти. Хоча рік тому про незначну кількість Bitcoin Cash повідомляв заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник. Тоді в нього цих монет було лише на 3,7 тис. грн, тому фактично жодного впливу на портфель вони не мали.

Акції світових компаній теж не користуються популярністю. Лише в дружини Ярослава Матузки ми виявили акції британської Tigerstep fitness limited, але на символічні декілька тисяч гривень.

Натомість серед посадовців Нацбанку значною популярністю користуються ОВДП. Їх у своєму портфелі тримають голова регулятора та троє його заступників. Найлояльніше до цього інструменту ставиться Дмитро Олійник, у якого в державних паперах відразу 72% власних коштів. Інші тримають в ОВДП приблизно від п'ятої частини до чверті своїх фінансів.

Також активно вкладається в ОВДП голова НКЦПФР — у нього їх майже 55% від усього портфеля.

А ось урядовці держпаперів не мають зовсім. Можливо, це зроблено для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, адже Міністерство фінансів безпосередньо впливає на їхню дохідність. Загалом члени Кабміну полюбляють готівку. Наприклад, серед керівників НБУ четверо тримають в ній менше ніж 10% від загального портфелю. Ще у двох — менше п'ятої частини, і лише Олексій Шабан вибивається з цього підходу — у нього майже 30% коштів «під матрацом» (ну, або в банківських комірках). Натомість міністр фінансів в кеші тримає понад 33% своїх коштів, а прем'єр-міністр взагалі майже всі свої гроші — 95%.

Якщо говорити про банки, яким довіряють посадовці, то це переважно державні установи, зокрема, Приват, Ощад, Укргаз, Сенс, Укрексім. Також досить часто зустрічається Універсал Банк (на його базі працює monobank, тому, можливо, рахунки саме у ньому). Серед інших банків є, наприклад, Райффайзен, Піреус, Авангард.

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За кордоном посадовці тримають гроші нечасто і зазвичай це кошти їх «других половинок». Суттєвого впливу на портфель ці кошти не мають, і важко сказати, рахунки відкриті, як «подушка безпеки», чи через виїзд за кордон в умовах бойових дій.

Де зберігають заощадження в гривневому еквіваленті, тис.

Особа Банки, НПФ, юридичні особи Готівка Цінні папери Андрій Пишний (голова НБУ) 56 367 6 911 18 700 68,8% 8,4% 22,8% Катерина Рожкова (перша заступниця голови НБУ) 10 905 1 101 - 90,8% 9,2% - Юрій Гелетій (заступник голови НБУ) 8 132 1 765 - 82,2% 17,8% - Ярослав Матузка (заступник голови НБУ) 4 359 329 2,3 93% 7% 0,05% Сергій Ніколайчук (заступник голови НБУ) 3 279 435 1 400 64,1% 8,5% 27,4% Дмитро Олійник (заступник голови НБУ) 720 1 776 6 698 7,8% 19,3% 72,8% Олексій Шабан (заступник голови НБУ) 16 596 10 964 9 328 45,0% 29,7% 25,3% Денис Шмигаль (прем'єр-міністр) 838 16046 - 5,0% 95,0% - Сергій Марченко (міністр фінансів) 1 918 967 - 66,5% 33,5% - Руслан Магомедов (голова НКЦПФР) 16 525 10 026 32 252 28,1% 17,1% 54,8%

Яким валютам надають перевагу

Загалом посадовці досить позитивно оцінюють перспективи гривні, оскільки тримають у ній значну частину своїх заощаджень. Найбільше довіряє національній валюті Юрій Гелетій, який розмістив у ній 87% своїх коштів. Несуттєво відстає від нього Сергій Ніколайчук — майже 76%. Близько половини грошей у гривні в Андрія Пишного, Ярослава Матузки і Дмитра Олійника. Також дві третини коштів у гривні має міністр фінансів.

А ось прем'єр-міністр майже всі свої заощадження перевів у долари — 93,5%. При цьому він один із небагатьох, хто навіть частку своїх коштів не обміняв у євро. Зважаючи на те, як останнім часом укріплюється європейська валюта, — не надто вдала тактика. Також дві третини заощаджень тримає у доларах Катерина Рожкова. А третє місце за «доларизацією» портфелю посідає Руслан Магомедов — у нього в американській валюті понад половина коштів.

Варто відзначити також підхід, який використовує Олексій Шабан, — він свої заощадження розділив на приблизно рівні частини у доларах, євро та гривні.

Валюта заощаджень, тис.

Особа Долар США Євро Гривня Андрій Пишний (голова НБУ) 895 71 41 216 45,4% 4% 50,6% Катерина Рожкова (перша заступниця голови НБУ) 219 18 2 109 75,5% 6,9% 17,6% Юрій Гелетій (заступник голови НБУ) 19 40 7 264 11,2% 1,1% 87,7% Ярослав Матузка (заступник голови НБУ) 37 19 2 243 33,1% 19,1% 47,8% Сергій Ніколайчук (заступник голови НБУ) 16 12 3 881 13,4% 10,7% 75,9% Дмитро Олійник (заступник голови НБУ) 113 12 3 967 50,9% 6,0% 43,1% Олексій Шабан (заступник голови НБУ) 280 373 13 549 27,4% 40,5% 32,1% Денис Шмигаль (прем'єр-міністр) 382 - 1 092 93,5% - 6,5% Сергій Марченко (міністр фінансів) 23 - 1 908 33,9% - 66,1% Руслан Магомедов (голова НКЦПФР) 961 131 13 041 55,3% 8,4% 36,3%

Загалом не можна виділити єдиного підходу у розподілі коштів посадовцями. Їхні портфелі суттєво відрізняються, відповідно до обрання валюти чи інструментів. Але загалом ми можемо говорити про те, що в НБУ досить впевнені у стійкості банківської системи та бачать перспективи у дохідності гривні. А ось підхід прем'єра змушує задуматись про надійність такого улюбленого багатьма українцями «матрацу».