«Німці» йдуть до України: скільки компаній готові інвестувати вже цього року

Німецький бізнес планує переносити виробництво до країн Центральної та Східної Європи. Чому, та що від цього виграє Україна.

Згідно з попередніми даними німецького держстату Destatis, опублікованими 6 лютого, економіка Німеччини в четвертому кварталі скоротилася на 0,2%, порівнюючи з попереднім кварталом, перевищивши очікування аналітиків на 0,1 в.п. У річному вимірі економіка Німеччини скоротилася у 2023 та 2024 роках на 0,3% та 0,2% відповідно. Напередодні уряд Німеччини оприлюднив прогноз зростання економіки у 2025 році на 0,3%, за підсумками року, попередній прогноз був вищим — 1,1%.

Проблеми промисловості, пов'язані з цінами на енергоносії, торговельні війни Трампа та вибори, які пройдуть за два тижні, додають головного болю німецькому бізнесу. Компанії сподіваються, що наступний уряд покращить умови, збільшивши інвестиції, скоротивши бюрократичну тяганину та знизивши витрати на електроенергію, пише Bloomberg.

Не дивно, що німецькі інвестори переносять виробництво до Центральної та Східної Європи, повідомляє DW із посиланням на опитування німецького бізнесу. Результати опитування були опубліковані 5 лютого. Опитування проводилося KPMG та Східним комітетом німецької економіки (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, OA).

Понад половини опитаних (55%) зазначили, що до 2030 року значення східноєвропейських країн для їхнього бізнесу ще більше зросте і лише 7% очікують на зниження їхньої ролі.

42% опитаних фірм намітили вже на найближчі 12 місяців інвестиції в регіоні, 56% — планують здійснити капіталовкладення протягом п'яти років. Йдеться при цьому насамперед про створення чи розширення промислового виробництва, частково — про перенесення туди виробничих потужностей.

«Добре відомі проблеми з інвестиційним кліматом у Німеччині змушують місцеві підприємства переводити своє виробництво за кордон. При цьому кращим напрямком є Центральна та Східна Європа. Німецький бізнес уже масштабно туди інвестував, він добре знайомий із місцевими умовами і одночасно залишається поблизу рідної країни», — пояснив у заяві для преси Андреас Глунц (Andreas Glunz), який відповідає у німецькому відділенні компанії KPMG за міжнародний бізнес.

Чому німці готові вкладатися у Східну та Центральну Європу

Для 40% компаній високий внутрішній попит є найважливішою перевагою розташування в Центральній та Східній Європі.

37%, опитаних KPMG та Східним комітетом, цінують наявність кваліфікованих спеціалістів.

Ще третина (33%) вважають низьку вартість робочої сили основною причиною активності в регіоні.

Стан свого бізнесу в регіоні 45% фірм вважають «гарним» і навіть «дуже гарним», 38% — дають йому «середню» оцінку, тільки у 16% — справи йдуть «погано» або «дуже погано». При цьому абсолютна більшість у 80% виходить із того, що найближчі п'ять років умови для ведення бізнесу покращаться.​

Які плани на Польщу

Майже половина опитаних німецьких компаній (48%) вже здійснили капіталовкладення у Польщі, 45% — запланували на майбутні 12 місяців подальші інвестиції, а 51% — мають намір реалізувати інвестиційні проєкти протягом найближчих п'яти років.

Найважливішими причинами інвестування в Польщу є близькість до Німеччини (25%) та нескладні можливості для ведення бізнесу (18%).

«Німено-польські економічні зв'язки є безпрецедентною історією успіху, — зазначив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс (Michael Harms). — Польща вже стала для нас четвертим за значенням ринком збуту, випередивши Китай, і посіла десяте місце у світі серед країн, у яких найбільше інвестують німецькі підприємства. Наш східний сусід продовжує залучати гарними умовами ведення бізнесу та великим внутрішнім ринком».

Румунія та Молдова теж цікаві

Дуже популярною у ділових колах ФРН стала зараз Румунія. Найближчого року тут вкладуть гроші теж 45% фірм, які брали участь в опитуванні. Щоправда, подальші перспективи співпраці з найбільшою країною Балканського півострова вони оцінюють дещо стриманіше, ніж можливості розширення ділових зв'язків із Польщею.

Наступні п'ять років проєкти на румунському ринку планують 43% опитаних компаній. Оскільки з Румунією тісно пов'язаний кандидат на вступ до ЄС — Молдова, вона може виграти від підвищеного інтересу німецького бізнесу до румунського ринку.

Чому Україна є такою привабливою для інвесторів

Особливо варте уваги те, що третє місце серед найпривабливіших країн для інвестицій зайняла Україна. Це говорить про великий економічний потенціал цієї країни", — наголосив Міхаель Хармс.

18% німецьких компаній готові інвестувати в Україну у разі мирної угоди. Але вже зараз кожна п'ята із опитаних фірм (21%) вклала гроші в українську економіку, 35% — збираються зробити це цього року.

А на найближчі п'ять років, коли очікується прискорення процесу вступу до ЄС, інвестиційні проєкти в Україні запланували 41% компаній — майже стільки ж, що й у Румунії, і значно більше, ніж в Угорщині (35%) чи Чехії (31%), не кажучи вже про Болгарію (22%).

«Попри війну, що триває, в Україну інвестують все більше міжнародних і німецьких підприємств. У цієї країни є потенціал стати для Європейського Союзу енергетичним хабом, перетворитися на альтернативний виробничий майданчик і відігравати для європейських фірм значну роль у таких сферах, як IT та аутсорсинг», — заявив голова відділу Центральної та Східної Європи в німецькому відділенні компанії KPMG Микола Кіскальт (Nicolai Kiskalt), пояснюючи зростаючий попит ділових кіл ФРН в Україні.

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Які ризики вбачають німецькі інвестори

Опитані німецькі компанії сприймають війну в Україні та загрозу з боку росії, як ризик для регіону. Дві третини респондентів (67%) вважають політичні ризики та відсутність безпеки в окремих країнах основними недоліками розташування регіону. Далі з великим відривом йдуть проблеми, спричинені корупцією в деяких країнах Центральної та Східної Європи (38%) та бюрократією (31%).