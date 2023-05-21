Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
$375 мільйонів. Сума нового пакету військової допомоги для України від США
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Оголошення нової допомоги відбулося після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.
Що увійшло до нового пакету
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- боєприпаси для руйнування;
- броньовані мостові системи;
- броньовані санітарні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- техніка логістичного забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі», — наголосили в Пентагоні.
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Нагадаємо
На початку травня США виділили пакет військової допомоги для України на $1,2 мільярда.
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