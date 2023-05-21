$375 мільйонів. Сума нового пакету військової допомоги для України від США

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Оголошення нової допомоги відбулося після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

Що увійшло до нового пакету

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

боєприпаси для руйнування;

броньовані мостові системи;

броньовані санітарні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

техніка логістичного забезпечення;

тепловізійні системи;

запасні частини та інше польове обладнання.

«Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі», — наголосили в Пентагоні.

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Нагадаємо

На початку травня США виділили пакет військової допомоги для України на $1,2 мільярда.

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