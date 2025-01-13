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13 січня 2025, 16:16

Навіщо Верховна Рада скасувала Господарський кодекс

Верховна Рада 9 січня скасувала Господарський кодекс України, замість якого тепер діятиме Закон «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юросіб та їх об'єднань у перехідний період» (законопроєкт № 6013). У чому різниця між законом та кодексом, та якою була причина змін, Liga.net розповів народний депутат Олексій Мовчан. «Мінфін» вибрав головне.

Верховна Рада 9 січня скасувала Господарський кодекс України, замість якого тепер діятиме Закон

Що тепер зміниться

Кардинально нічого не зміниться. Законопроєкт № 6013 скасовує Господарський кодекс, але запроваджує окремий закон замість нього. В цьому законі більша частина норм, яка не дублювалася Цивільним кодексом. Більшість норм з Господарського кодексу переходять до цього закону. Це все те, що стосується керування підприємством та його організаційно-правової форми.

Головною причиною скасування Господарського кодексу стало те, що багато його статей дублювалися з Цивільним кодексом. Ці два кодекси конфліктували між собою з самого початку. Ті норми, які конфліктували, тепер будуть скасовані. Їх не буде у новому законі.

Ви могли бачити допис активіста Віталія Шабуніна, де він звинувачує парламент в ухваленні норми, яка начебто звільняє постачальників від штрафів за затримку постачань. Але це не так. Вимога про штрафи та пені залишається і регулюється Цивільним кодексом. Просто вона дублювалась у Господарському та Цивільному кодексах. Тому у новому законі, що заміщує Господарський кодекс, її прибрали. І тому нічого не зміниться, у постачальників буде відповідальність за Цивільним кодексом.

Які норми прибрали

Реформа полягає в ліквідації таких інститутів, як господарське відання та оперативне управління, бо це радянські рудименти. Ви їх на англійську мову навіть перекласти не зможете. Ці рудименти не зрозумілі нашим партнерам, немає успішного досвіду реалізації зазначених інститутів.

Згідно з цими нормами, підприємство та юридична особа відповідають своїм майном за власні дії. А з іншого боку, вони не мають права набути активи, а є лише користувачем активів, що паплюжить саме поняття власності. Через це нас часто вважають failed state (неспроможною державою). Ми одна з небагатьох країн світу, де залишився цей рудимент.

Замість господарського відання та оперативного управління, буде запроваджено міжнародний стандарт, який застосовуватиметься не масово, а у виключних випадках.

Без державних і комунальних підприємств

Законопроєктом скасовуються такі організаційні форми, як державні та комунальні підприємства. Тепер можна створити інші форми підприємств. Як-от товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або акціонерне товариство (АТ). Відповідно, до статутного капіталу вноситиметься майно або передаватиметься на праві узуфрукту.

Це реалізація найкращих практик управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку. Тепер, через 5−7 років, ми отримуємо систему управління в державних та муніципальних компаніях, яка буде дуже схожа на приватні. Це будуть корпоратизовані підприємства, які будуть перетворені в якіснішу правову форму.

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Для підприємств, які належать громадам, ми не поставили умов щодо обов’язкової корпоратизації. Ми даємо їм це як право, а не вимогу. Але тепер вони не зможуть створювати нові КП, а можуть створювати лише ТОВ або АТ. І, таким чином, протягом 10−20 років вони поступово змінять організаційно-правову форму.

Для державних підприємств визначений чіткий таймінг у три з половиною роки, за який вони повинні впровадити нову організаційну форму.

Автор:
Мовчан Олексій
Народний депутат України Мовчан Олексій
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