Населення нарощує вкладення в ОВДП: топ-5 улюблених облігацій українців

Українці нарощують вкладення у військові ОВДП

За результатами літа, він сягнув майже 49,3 млрд гривень (на початку року цей показник становив 30 млрд гривень), та вперше в історії обігнав обсяг портфелю нерезидентів, що становить 49,1 млрд гривень. А ось розподіл між вкладами у гривневі та валютні ОВДП майже не змінився. Українці поки що надають перевагу інвестиціям у валютні папери, які на 1,6 млрд гривень перевищили вкладення у гривневі облігації.

Тобто 48% від загального обсягу вкладень в ОВДП українці інвестували у папери, номіновані в національній валюті, і, відповідно, 52% — у валютні, переважно доларові, які є доступнішими, ліквіднішими та з вищою дохідністю, порівнюючи з євро.

Динаміка портфелю наших клієнтів є дуже близькою до загальноринкової, але ще більше деталізує вподобання інвесторів. Обсяг купівлі ОВДП влітку, порівнюючи з весною, зріс на 15%, а кількість угод — на 39%. Інвестори все більше диверсифікують вкладення, обираючи папери з різними термінами погашення. Також продовжується зростання вкладень у військові ОВДП. Влітку вони зросли на 12% — до 54%, та на 9% — до 67% — збільшилась кількість угод.

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Топ-5 ОВДП літа

Можна виділити топ-5 ОВДП, які користувалися найбільшим попитом влітку. На першому місці — військові ОВДП із погашенням у січні 2025 року. Інвестори надали перевагу саме цим паперам за рахунок найоптимальнішого поєднання терміну та дохідності — а саме: 1,5-річні папери під 19,15%.

На другому місці — військові ОВДП із погашенням у вересні 2023 року. Дохідність за ними була в діапазоні від 14,5% до 12%. Більшість інвесторів при першій купівлі часто нехтує дохідністю та обирає найкоротше погашення, щоб зрозуміти механіку роботи з інструментом. Тобто ми бачимо й надалі, що портфель ОВДП у фізичних осіб зростає за рахунок нових інвесторів, а не нарощування портфелю вже наявних клієнтів.

На третьому місці — звичайні ОВДП із погашенням у листопаді 2023 року. Мотиви купівлі — майже ті самі. Але у цих паперів більша дохідність — на рівні 16,5%.

На четвертому місці — звичайні, не військові облігації, з найдовшим терміном погашення — у 2027 році. Ці папери торгувалися з дохідністю від 20% до 19,75%.

І замикають топ-5 — військові ОВДП із кінцевим терміном обігу у червні 2024 року під 18%.

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Як змінюється ринок облігацій

Основним трендом сьогодення залишається зниження Міністерством фінансів відсоткових дохідностей за ОВДП, а також відсутність на аукціонах паперів із терміном погашення менше року.

Така політика почалася у червні та позначилася зниженням ставок на вторинному ринку, особливо за паперами з коротким терміном погашення. Підсиленням цієї тенденції стало зниження НБУ облікової ставки до 22% у липні і оприлюднення інформації щодо подальшого перегляду ставки у бік зменшення. Тобто й надалі дохідності зменшуватимуться за всіма інструментами, доступними для фізичних осіб, але навіть з цією тенденцією державні цінні папери все одно залишаються найдохіднішими та найнадійнішими на українському фінансовому ринку.

Якщо у вас, шановні читачі, виникають будь-які питання про ОВДП — будь ласка, залишайте їх у коментарях під статтею. Я намагатимусь на них відповісти у наступних оглядах ринку.