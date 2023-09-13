Населення нарощує вкладення в ОВДП: топ-5 улюблених облігацій українців

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 вересня 2023, 11:43 Читать на русском

Населення нарощує вкладення в ОВДП: топ-5 улюблених облігацій українців

Купівля ОВДП серед фізичних осіб набирає обертів. Попри літній сезон, якому, зазвичай, притаманне зниження інвестиційної активності, розмір портфелю ОВДП у фізичних осіб продовжив зростати.

Купівля ОВДП серед фізичних осіб набирає обертів.

Українці нарощують вкладення у військові ОВДП

За результатами літа, він сягнув майже 49,3 млрд гривень (на початку року цей показник становив 30 млрд гривень), та вперше в історії обігнав обсяг портфелю нерезидентів, що становить 49,1 млрд гривень. А ось розподіл між вкладами у гривневі та валютні ОВДП майже не змінився. Українці поки що надають перевагу інвестиціям у валютні папери, які на 1,6 млрд гривень перевищили вкладення у гривневі облігації.

Тобто 48% від загального обсягу вкладень в ОВДП українці інвестували у папери, номіновані в національній валюті, і, відповідно, 52% — у валютні, переважно доларові, які є доступнішими, ліквіднішими та з вищою дохідністю, порівнюючи з євро.

Динаміка портфелю наших клієнтів є дуже близькою до загальноринкової, але ще більше деталізує вподобання інвесторів. Обсяг купівлі ОВДП влітку, порівнюючи з весною, зріс на 15%, а кількість угод — на 39%. Інвестори все більше диверсифікують вкладення, обираючи папери з різними термінами погашення. Також продовжується зростання вкладень у військові ОВДП. Влітку вони зросли на 12% — до 54%, та на 9% — до 67% — збільшилась кількість угод.

Читайте також: В «Дії» з'явилися нові військові облігації «Євпаторія»

Топ-5 ОВДП літа

Можна виділити топ-5 ОВДП, які користувалися найбільшим попитом влітку. На першому місці — військові ОВДП із погашенням у січні 2025 року. Інвестори надали перевагу саме цим паперам за рахунок найоптимальнішого поєднання терміну та дохідності — а саме: 1,5-річні папери під 19,15%.

На другому місці — військові ОВДП із погашенням у вересні 2023 року. Дохідність за ними була в діапазоні від 14,5% до 12%. Більшість інвесторів при першій купівлі часто нехтує дохідністю та обирає найкоротше погашення, щоб зрозуміти механіку роботи з інструментом. Тобто ми бачимо й надалі, що портфель ОВДП у фізичних осіб зростає за рахунок нових інвесторів, а не нарощування портфелю вже наявних клієнтів.

На третьому місці — звичайні ОВДП із погашенням у листопаді 2023 року. Мотиви купівлі — майже ті самі. Але у цих паперів більша дохідність — на рівні 16,5%.

На четвертому місці — звичайні, не військові облігації, з найдовшим терміном погашення — у 2027 році. Ці папери торгувалися з дохідністю від 20% до 19,75%.

І замикають топ-5 — військові ОВДП із кінцевим терміном обігу у червні 2024 року під 18%.

Читайте також: Від продажу ОВДП із початку року до бюджету залучили понад 360 мільярдів гривень

Як змінюється ринок облігацій

Основним трендом сьогодення залишається зниження Міністерством фінансів відсоткових дохідностей за ОВДП, а також відсутність на аукціонах паперів із терміном погашення менше року.

Така політика почалася у червні та позначилася зниженням ставок на вторинному ринку, особливо за паперами з коротким терміном погашення. Підсиленням цієї тенденції стало зниження НБУ облікової ставки до 22% у липні і оприлюднення інформації щодо подальшого перегляду ставки у бік зменшення. Тобто й надалі дохідності зменшуватимуться за всіма інструментами, доступними для фізичних осіб, але навіть з цією тенденцією державні цінні папери все одно залишаються найдохіднішими та найнадійнішими на українському фінансовому ринку.

Якщо у вас, шановні читачі, виникають будь-які питання про ОВДП — будь ласка, залишайте їх у коментарях під статтею. Я намагатимусь на них відповісти у наступних оглядах ринку.

Автор:
Грищенко Євгенія
заступниця директора Грищенко Євгенія
ICU
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами