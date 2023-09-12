В «Дії» з'явилися нові військові облігації «Євпаторія»

У застосунку «Дія» з'явилася можливість придбати нову військову облігацію — «Євпаторія». Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

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Що відомо про нові ОВДП

Зазначається, що Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року.

Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія».

Крім того, користувачі у «Дії» можуть реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації «Євпаторія».

«На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок Дія. Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також А Р Крим , а відтепер — Євпаторії», — йдеться в повідомленні.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету Мінфін залучив на суму понад 165 млрд гривень.

Як придбати облігацію