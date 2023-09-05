Від продажу ОВДП з початку року до бюджету залучили понад 360 мільярдів гривень

Упродовж восьми місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 360 млрд грн в еквіваленті: 253 868,2 млн грн, $2 191,2 млн та 660,9 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 162 911,0 млн грн, $2 078,1 млн та 588 млн євро.

Протягом січня — серпня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 97 941,4 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні - на 3 639,6 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками восьми місяців 2023 року становить 130% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Максимальна дохідність ОВДП

У серпні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,50% річних, в євро — 3,15% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у доларах США, в серпні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 серпня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 406 258,8 млн грн, $4 120,2 млн та 1 638,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 376 248,7 млн грн, $4 871,4 млн та 1 250,6 млн євро.

Обсяг цих цінних паперів

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 вересня він становив:

27 403,4 млн грн або 33,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 серпня — 25 055,5 млн грн або 32,4%);

$984,2 млн або 66,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 серпня — $862 млн або 58,0%);

95,9 млн євро або 16,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 серпня — 80,9 млн євро або 12,9%).

Загалом з початку року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб збільшився майже на 95% - до 67,2 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 вересня становив 14 217,3 млн грн, $27,0 млн та 0,1 млн євро, збільшившись з початку року більш ніж в 5,1 раза. Міністерство фінансів у серпні здійснило погашення військових ОВДП на суму 58, 2 млн євро.