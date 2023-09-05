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5 вересня 2023, 9:03 Читать на русском

Від продажу ОВДП з початку року до бюджету залучили понад 360 мільярдів гривень

Упродовж восьми місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 360 млрд грн в еквіваленті: 253 868,2 млн грн, $2 191,2 млн та 660,9 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

Упродовж восьми місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах понад 360 млрд грн в еквіваленті: 253 868,2 млн грн, $2 191,2 млн та 660,9 млн євро.
Фото: dev.ua

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На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 162 911,0 млн грн, $2 078,1 млн та 588 млн євро.

Протягом січня — серпня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 97 941,4 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в серпні - на 3 639,6 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками восьми місяців 2023 року становить 130% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Максимальна дохідність ОВДП

У серпні максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 19,50% річних, в євро — 3,15% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у доларах США, в серпні не проводилося.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 серпня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 406 258,8 млн грн, $4 120,2 млн та 1 638,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 376 248,7 млн грн, $4 871,4 млн та 1 250,6 млн євро.

Обсяг цих цінних паперів

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 вересня він становив:

  • 27 403,4 млн грн або 33,3% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 серпня — 25 055,5 млн грн або 32,4%);
  • $984,2 млн або 66,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 серпня — $862 млн або 58,0%);
  • 95,9 млн євро або 16,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 серпня — 80,9 млн євро або 12,9%).

Загалом з початку року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб збільшився майже на 95% - до 67,2 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 вересня становив 14 217,3 млн грн, $27,0 млн та 0,1 млн євро, збільшившись з початку року більш ніж в 5,1 раза. Міністерство фінансів у серпні здійснило погашення військових ОВДП на суму 58, 2 млн євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
5 вересня 2023, 12:46
#
В баксі та євро що залучили то і виплатили.
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