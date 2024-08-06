Як Баффетт вийшов з падіння ринків з мішком кеша $ 277 млрд.

Воррен Баффетт продав половину своїх акцій Apple, і це вже другий великий продаж акцій яблучної компанії за цей рік. Чому він це робить та якою стратегією керується, розповів засновник та СЕО Investudio Андрій Масло.

«Вперед, орли! А я за вами… А як назад, то ви за мною», — цей вислів не належить Воррену Баффету, але дуже гарно характеризує його інвестиційний підхід.

Впродовж минулого року всі інвестори спостерігали, як Баффет на зростаючому ринку розпродував свої акції. Але ринок далі зростав і встановлював все нові й нові максимуми. Дехто вже почав перешіптуватися, що дідові (якому вже 93), мабуть, таки час на пенсію.

Але досвід, як-то кажуть, не пропʼєш. І, зважаючи на панічні розпродажі технологічного сектору, які ми бачимо останніми днями, так виглядає, що старенький Воррен таки розумів, що робить. Але давайте по черзі…

Час збирати каміння

Ще в далекому 2016 році Баффет почав скуповувати акції Apple. За декілька років він засипав туди $36 мільярдів і став одним із найбільших інституційних інвесторів компанії. Ця інвестиція виявилася золотою жилою — ціна акцій Apple зросла майже на 400%, а вартість його частки станом на 2023 року вже складала $174 мільярдів.

Тім Кук (керівник Apple) спочатку тішився, як мала дитина, що така легенда повірила в його стратегію. Але на початку 2024 року Баффет раптом вирішив, що з нього досить і продав 13% своєї частки.

Офіційно його Berkshire Hathaway посилалася на якісь там податкові міркування, але Тім Кук теж не дурний:

— Що це за фокуси, діду? — запитав він його, коли це побачив.

— Розумієш, малий (Тіму лише 63), як каже Біблія: «Є час розкидати каміння, а є час його збирати», і схоже він настав. І у твоїх інтересах зробити так, щоб це відбулося коректно, — сказав старий і примружив ліве око…

Це, звичайно ж, творча вигадка, і насправді цей діалог міг бути зовсім іншим, але суті це змінює: в травні 2024 року Apple оголосила про найбільший в історії компанії зворотний викуп акцій (buyback) на суму $110 мільярдів! Це навіть більше, ніж компанія заробила за весь минулий рік ($97 млрд).

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Продає та купуватиме ще

Виглядає, як спроба дати можливість важливим акціонерам (тому ж Баффету) вчасно і дорого вийти з ринку. Мовляв, ти нам добре послужив, тепер ми тобі допоможемо красиво піти. Воррен цією можливістю, звичайно ж, скористався і допродав половину своєї частки, знизивши її з $135 до $84 млрд.

Маніпуляція ринком? — Ні, ну що ви, — кажуть регулятори, відводячи погляд у бік. Можливо тому, що інша частина з тих $110 мільярдів теж осіла в чиїхось кишенях, а може тому, що армія юристів щільно накрила папером всі оголені місця. Хто знає? Але мова сьогодні не про це…

А про те, що старенький Воррен тепер сидить на величезній купі грошей ($277 мільярдів) і хитро посміхається. Коли ж акції просядуть на 30−50% — він матиме за що їх купувати. Знов добряче затариться і до свого 100-річного ювілею ще подвоїть статки.

І для чого воно йому на тому світі? — запитаєте ви. Дійсно, в могилу з собою багато не забереш, але добра слава залишиться на віки. Згідно з заповітом Воррена Баффета, 99% його статків після смерті підуть на благодійність, а троє його дітей наглядатимуть, щоб ці кошти використовувались ефективно.

До речі, 277 мільярдів доларів (купюрами по $100) в обсязі складають близько 3 200 кубічних метрів. Якщо ви уявите собі великий куб, то кожна його сторона матиме приблизно 15 метрів, а це висота 5-поверхового будинку…