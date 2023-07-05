З початку року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах еквівалент 293 мільярдів гривень

З початку 2023 року уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах еквівалент 293 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — 545 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За даними депозитарію НБУ, упродовж шести місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 195 595,0 млн грн, $1 963,9 млн та 640,9 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 126 772,3 млн грн, $1 763,6 млн та 529,8 млн євро.

Протягом січня — червня 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 80 530,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні - на 3 072,5 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень в ОВДП за підсумками першого півріччя 2023 року становить 129%.

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 червня 2023 року (включно) урядом на первинних аукціонах було залучено 347 985,6 млн грн, $3 892,9 млн та 1 618,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 340 110,0 млн грн, $4 556,9 млн та 1 192,4 млн євро.

Детальна статистика депозитарію НБУ станом на 1 липня 2023 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 липня він становив:

26 090,9 млн грн або 36,8% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 червня — 26 510,4 млн грн або 37,5%);

$822,0 млн або 52,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 червня — $809,8 млн або 42,2%);

76,5 млн євро або 12,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 червня — 74,1 млн євро або 11,8%).

Загалом з початку року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб збільшився на 71% - до 59,2 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня становив 12 911,3 млн грн та $22,7 млн, збільшившись за перше півріччя 2023 року більш ніж в 4,5 раза.

Міністерство фінансів у червні здійснило погашення військових ОВДП на суму 21 984,0 млн грн, $431,9 млн та 142,8 млн євро.