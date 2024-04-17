Мільярдери позбуваються акцій Nvidia: чиї папери купують натомість

Золота лихоманка штучного інтелекту у розпалі, й Nvidia є одним із найбільших її переможців, адже чипи компанії забезпечують роботу найсучасніших систем ШІ. Однак, Goldman Sachs вважає, що найбільший виграш у довгостроковій перспективі можуть отримати компанії, які займаються програмним забезпеченням і послугами. І деякі мільярдери, схоже, дотримуються тієї ж позиції.

Ізраель Енгландер із Millennium Management продав 1,7 мільйона акцій Nvidia, зменшивши свою частку на 45%. Стівен Коен із Point72 Asset Management продав 1,1 мільйона акцій Nvidia, зменшивши свою частку на 66%. Паралельно Енгландер і Коен придбали акції Amazon та Palantir Technologies протягом четвертого кварталу.

Чому Amazon

Amazon повідомила про результати четвертого кварталу, які перевершили очікування Волл-стріт. Обсяг продажів зріс на 14% — до $170 млрд, це третій квартал поспіль, у якому зростання послідовно прискорюється. Це відбулося, насамперед, завдяки імпульсу в рекламі та роздрібній торгівлі, але продажі хмарних обчислень також прискорилися, порівнюючи з попереднім кварталом.

Amazon збирається зберегти цей імпульс, з огляду на його сильну присутність на трьох ринках. Він керує найпопулярнішим ринком електронної комерції у світі за кількістю відвідувачів та найбільшим онлайн-ринком у Північній Америці та Західній Європі за кількістю продажів. Amazon також є найбільшим роздрібним рекламодавцем і третьою за величиною компанією рекламних технологій у світі. Також Amazon Web Services (AWS) є найбільшим постачальником хмарної інфраструктури.

Це ставить Amazon на шлях двозначного зростання продажів до 2030 року. Адже ринки роздрібної онлайн-торгівлі, цифрової реклами та хмарних обчислень, за прогнозами, зростатимуть зі щорічними темпами 8%, 16% та 14% відповідно, протягом цього періоду.

Однак, Amazon може здивувати Волл-стріт, залежно від того, наскільки успішно вона монетизує штучний інтелект, особливо у бізнесі хмарних обчислень. Компанія розробила спеціальні чипи для навчання ШІ під назвою Trainium та Inferentia. Ці чипи не можуть перевершити графічні процесори Nvidia, але вони економніші в певних ситуаціях і можуть принести більше бізнесу AWS.

Крім того, Amazon Bedrock — це хмарний сервіс, який дозволяє компаніям налаштовувати великі мовні моделі та створювати генеративні програми ШІ. Подібним чином працює Amazon Q — розмовний бізнес-помічник, який використовує генеративний штучний інтелект для пошуку й узагальнення інформації з різних внутрішніх і зовнішніх джерел даних. Чат-бот також може відповідати на запитання та автоматизувати такі завдання, як написання блогів і публікацій у соціальних мережах. Сукупно ці продукти можуть стимулювати зростання продажів Amazon швидше, ніж очікувалося.

Чому Palantir Technologies

Компанія Palantir повідомила про досить гарні фінансові результати в четвертому кварталі, перевищивши очікування щодо прибутку. Кількість її клієнтів зросла на 35%, а в середньому клієнти витрачали на 8% більше.

Генеральний директор Алекс Карп прокоментував амбіції Palantir щодо ШІ у своєму щорічному листі до акціонерів. «Кожна частина нашої організації зосереджена на розгортанні нашої платформи штучного інтелекту (AIP), яка пройшла шлях від прототипу до продукту за декілька місяців. І наш імпульс із AIP тепер суттєво сприяє новим доходам і залученню нових клієнтів», — написав він.

Якщо говорити детальніше, Palantir створює програмне забезпечення, яке допомагає компаніям інтегрувати та аналізувати дані, розробляти та керувати моделями машинного навчання, а також створювати програми, які покращують процес прийняття рішень. Клієнти можуть розробляти та використовувати генеративний ШІ для покращення бізнес-результатів. Наприклад, одна з найбільших медичних установ США використовує AIP для створення графіків змін, які враховують переваги працівників, витрати на прийняття рішень і прогнози попиту.

Також армія США нещодавно обрала Palantir для створення системи наземної станції Titan, яка використовує розробки для швидкої обробки даних, отриманих від датчиків, розміщених на землі, у повітрі, на великій висоті та поза Землею. 24-місячний контракт оцінюється в $178 млн, тому суттєво не змінить фінансовий стан Palantir, але підкреслює його універсальність, і може призвести до подальших угод із урядом США.

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Прогнозується, що в майбутньому ринок аналітики даних зростатиме на 27% щорічно до 2030 року. Хоча сумнівно, що Palantir досягне цього темпу, з огляду на його минулі результати та невелику клієнтську базу, попутний вітер допоможе компанії. Волл-стріт очікує, що протягом наступних п’яти років обсяг продажів Palantir зростатиме на 21% щорічно.