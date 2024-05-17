Roaring Kitty повернувся: Волл-стріт знову втрачає мільярди

Це був тиждень суцільного оптимізму та нових рекордів, які встановлювали біржові індекси, надихнувшись гарними новинами з різних «фронтів». Dow Jones навіть дотягнувся до 40 тис, а роздрібні інвестори знову скуповують акції-меми. Що саме підживлюває позитивний настрій ринку розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Ріст цін гальмує

Головним питанням на порядку денному інвесторів залишається інфляція та можливе скорочення ставок ФРС, тому всі з нетерпінням чекали середи, коли мали бути оголошені дані про рівень споживчої інфляції (СРІ) у США.

Інфляція (СРІ) виявилася нижче, ніж очікувалося: річна інфляція в США знизилася до 3,4% у квітні, у відповідності до очікувань, і це менше, ніж 3,5% у березні. У порівнянні з попереднім місяцем ціни зросли на 0,3%, що виявилося краще за очікування та показники попередніх місяців на рівні 0,4%. Статистика гарна, але навряд чи цього достатньо, щоб змусити ФРС розпочати процес зниження ставок вже найближчим часом. Хоча, безсумнівно — це «крок в правильному напрямку», як вважає багато інвесторів.

ФРС не квапиться. Виступаючи цього тижня в Амстердамі, ще до оголошення СРІ, Джером Пауелл заявив, що його впевненість у тому, що інфляція продовжить знижуватися, не така висока, як на початку року, і що центральному банку потрібно буде набратися терпіння, перш ніж знижувати процентні ставки.

«Ми не очікували, що це буде гладкий шлях, але вони [показники інфляції] були вищими, ніж я думаю, що хтось очікував, — сказав Пауелл, — це говорить нам про те, що нам потрібно набратися терпіння». Цікаво, чи вплинуть на його позицію свіжі дані про інфляцію? До речі, CEО JP Morgan теж вважає, що «ймовірність того, що інфляція залишатиметься високою, а ставки зростуть є набагато вищою, ніж вважає багато людей». Як бачите, навіть посеред масового оптимізму завжди є місце для професійного скептичного погляду.

Цікава колізія відбулася під час оголошення СРІ. Як пише Bloomberg, Bureau of Labor Statistics (BLS), відповідальне за публікацію показників інфляції, по необачності оприлюднило їх на тридцять хвилини раніше, ніж це передбачено протоколом. І диво дивне, що цим ніхто не скористався, щоб гарно заробити на передчасному отриманні критично важливої для ринку інформації. Звісно, зараз буде розслідування, але прецедент створено, і тепер час від часу можна перевіряти сайт відомства — може там знову оголосять про щось дуже важливе і конфіденційне, раніше ніж про це дізнається весь ринок.

GameStop знову у грі

Звісно, подією тижня стало повернення «Roaring Kitty», в миру Keith Gill, трейдера, який свого часу, в 2021, році почав ідіотизм з meme stocks. Впевнений, що багато професійних інвесторів згадують його «незлим тихим словом», адже завдяки йому та його соратникам не один професійний інвестиційний фонд втратив мільярди доларів, а деякі навіть збанкрутували. Повернення «кошеняти» виявилося досить ефектним: варто було meme-трейдеру взятися за справу, як ціна акцій його улюбленої компанії GаmeStop за дві доби зросла вчетверо, а власники позицій на зниження знову втратили мільярди.

Не відстає від GameStop ще одна героїня meme-манії — АМС Entertainment, амплітуда коливань якої дуже схожа. Ось вона сила соцмереж та людської жадібності!

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В цілому ж, після оголошення СРІ ринки налаштовані оптимістично — S&P 500 долає рекордні висоти, ведмеді ховаються по берлогах, meme-акції знову літають вниз та вгору — саме час подумати про ризики, бо коли все занадто добре, то обов’язково щось буде погано.