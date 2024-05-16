IT, ритейл та фінанси: три компанії, які зацікавлять довгострокового інвестора

Успіху на фондовому ринку частіше досягають ті, хто обирає стратегію довгострокового інвестування. Які акції здатні закласти міцний фундамент для майбутньої фінансової стабільності та чи варто їх розглянути для довготривалого зберігання, розповіла «Мінфіну» інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Amazon.com Inc. (AMZN)

Це провідний міжнародний гравець у сфері хмарних обчислень та електронної комерції з ринковою капіталізацією $1,95 трлн. Amazon невпинно диверсифікує бізнес, активно виходячи на нові галузеві ринки. Компанія передусім відома, як індустріальний лідер у сегменті електронної комерції. Проте завдяки своїй платформі AWS (Amazon Web Services), а також інтеграції у сфери штучного інтелекту, цифрового стрімінгу та інших технологічних послуг, Amazon також є потужним гравцем на ринку хмарних сервісів.

Фінансові показники

Коефіцієнт P/E. Поточний коефіцієнт P/E Amazon становить 52,5. Цей відносно високий показник відображає очікування ринку щодо значного зростання майбутніх прибутків, зумовлених невпинною експансією та інноваціями.

Інші показники. Фінансовий стан Amazon стійкий, з рентабельністю вкладеного капіталу (ROIC) за минулий рік 11% та з позитивним показником вільного грошового потоку. Відносно низький коефіцієнт боргового навантаження (debt-to-equity) — 0,71 — підтверджує міцну платоспроможність компанії. Обсяг продажів зріс на 13% за минулий рік, а за прогнозами щорічне зростання складатиме 12% протягом наступних трьох років.

Прогнози аналітиків

Середня вартість у перспективі найближчих 12 місяців, за прогнозом 45 аналітиків, становить $205,38, що на 8,66% вище за поточний показник $187,07.

Згідно з оцінками більшості аналітиків, Amazon класифікується, як «Надзвичайно перспективний актив для купівлі», що передбачає його значне випередження ринку. Високий рівень впевненості підтверджується свіжими оцінками від аналітиків, на кшталт Кена Гаврельскі з Wells Fargo та Джима Келлехера з Argus Research, які зберігають високі цільові коригування та підтримують оптимістичні прогнози.

Моє довгострокове бачення

Широкий ринковий обсяг та постійні інвестиції в технології та інфраструктуру зміцнюють конкурентну перевагу Amazon. Здатність компанії до інновацій та ефективного масштабування дозволяє їй зберігати лідерство в електронній комерції, одночасно агресивно розширюючи свою присутність у хмарних обчисленнях та інших високотехнологічних галузях.

The Kroger Co. (KRO)

Це єдина спеціалізована мережа продуктових магазинів в індексі S&P 500. Kroger заснували у 1883 році, зараз у неї 2750 магазинів у всій країні.

Завдяки концентрації на необхідних для споживачів товарах, Kroger є невіддільною частиною американських домогосподарств. Навіть під час економічних негараздів сім'ї неохоче відмовляються від витрат на продукти харчування, напої та косметику, що робить спеціалізацію на них вигіднішою для компанії.

Фінансові показники

Коефіцієнт P/E (Forward P/E). Із коефіцієнтом P/E 12,1 акції Kroger можна вважати справедливо оціненими, порівнюючи з загальним ринком.

Дивідендна дохідність. Компанія пропонує дивідендну дохідність 2,1%, що свідчить про здатність генерувати достатній грошовий потік для підтримки цих виплат.

Оцінки аналітиків

Аналітики здебільшого позитивно ставляться до Kroger Co. Згідно з оцінками 11 експертів, середня 12-місячна цільова ціна для акцій становить $55,18, що свідчить про обережний оптимізм. Однак діапазон прогнозованих цін, від $46 до $65, демонструє різноманітність думок щодо майбутньої дохідності акцій.

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Моє довгострокове бачення

Для довгострокових інвесторів Kroger буде привабливим варіантом завдяки історичній стабільності та стратегічному акценту на товари першої необхідності. Її масштаб і значна частка ринку забезпечують конкурентну перевагу, яка допомагає бізнесу залишатися на вершині ринку навіть в умовах змін у галузі та жорсткої конкуренції.

Discover Financial Services (DFS)

Хоча сфера діяльності Discover Financial Services виходить далеко за рамки лише видачі кредитних карток, компанія найвідоміша своїм лідерством саме на цьому ринку. Через свій підрозділ цифрового банкінгу корпорація ефективно диверсифікувала свою бізнес-модель, включивши до неї значні активи у студентських кредитах на загальну суму $10 млрд та потужний портфель споживчих депозитів обсягом $84 млрд. Завдяки такому плану диверсифікації Discover стає стійкішою та отримує додаткові джерела доходу.

Фінансові показники

Коефіцієнт P/E (Forward P/E). Компанія має коефіцієнт P/E 9,6, що може вказувати на недооцінку акцій, порівнюючи з індустрією. Така оцінка вартості говорить про те, що інвестори потенційно можуть платити менше за кожен долар прибутку DFS.

Дивідендна дохідність. Компанія пропонує 2,2%. Протягом багатьох років Discover демонструвала прихильність до збільшення дивідендів.

Оцінки аналітиків

Згідно з оцінками 17 аналітиків, середня 12-місячна цільова ціна для акцій DFS становить $127,24, що на 2,28% вище поточної ціни. Діапазон цільових цін, від $98 до $168, відображає різні рівні оптимізму та обережності серед експертів.

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Моє довгострокове бачення

Discover добре позиціонувала себе на конкурентному ринку завдяки стратегії розширення своїх фінансових послуг за межі стандартних пропозицій кредитних карток. Студентські кредити та присутність у цифровому банкінгу дозволяють DFS скористатися кількома ринковими нішами, що покращує стабільність її прибутковості та можливості для розширення.