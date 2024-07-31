Майбутнє компанії Маска: чи є ще сенс інвестувати в Tesla

За останній місяць акції Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) у моменті показали зростання на понад 40%, попри те, що продажі електромобілів скорочуються, а прибутки компанії знижуються. Цей стрімке та довге зростання відбулося вперше з червня 2023 року. Як компанії вдається зберігати інтерес інвесторів, що впливає на вартість її акцій та які перспективи обіцяє менеджмент, розповідає інвестиційна експертка Юлія Пронько.

Що спричинило цінове ралі акцій виробника електрокарів

З 28 червня до 10 липня акції виробника електромобілів злетіли на 33% — до $263,26. Це сталося на фоні двох головних новин:

Ілон Маск представив технологію самокерованого таксі Tesla;

інвестори зробили ставку на нові розробки компанії у напрямку штучного інтелекту.

Попри стрімке зростання на початку місяця, вже 11 липня акції Tesla просіли на 8,5% — до $241. Це знову ж таки пов’язано з новим проєктом компанії — презентацію безпілотного таксі перенесли з 8 серпня на 10 жовтня 2024 року. Додатково у соцмережі «X» Ілон Маск повідомив про ініціацію важливої зміни в дизайні передньої частини роботаксі та потребу в часі, щоб продемонструвати «декілька інших речей».

Як повідомляє Bloomberg, із посиланням на неназвані джерела, затримка презентації інноваційного таксі викликана необхідністю створення прототипів автомобіля.

Аналітик Бен Калло пише, що пізніша дата гучної презентації збільшує ймовірність появи так званих «декількох інших речей» — це може бути Model 2, бюджетний варіант нового покоління електромобілів Tesla. Він може вийти у продаж уже на початку 2025 року.

Фінансові результати Tesla за 2 квартал 2024 року

У другому кварталі 2024 року Tesla отримала рекордний виторг у розмірі $25,5 млрд, що на 2% більше, ніж за 2023 рік. Однак чистий прибуток компанії знизився на 45%, порівнюючи з минулим роком, — $1,5 млрд проти $2,7 млрд.

Як зазначає Bloomberg, падіння прибутку повʼязане зі збільшенням операційних витрат компанії на штучний інтелект та додаткові проєкти, а також витрати на реструктуризацію через масштабне скорочення працівників. Нагадаємо, що Tesla звільнила близько 16 тис. своїх працівників, а це понад 10% від загальної кількості.

Прибуток на одну акцію у другому кварталі склав $0,52, що дещо вище за результат першого кварталу 2024 року — $0,45, але він менший за значення від третього і четвертого кварталу 2023 року — $0,66 та $0,71 за цінний папір, відповідно.

Дослідження та рейтинги Tesla Inc. Прибуток на акцію, фактичні дані й оцінки. Джерело: The Wall Street Journal

Згідно з прогнозами аналітиків, прибуток на одну акцію в третьому і четвертому кварталі може збільшитись до показників того ж періоду попереднього року.

Поточний операційний маржинальний виторг — показник того, як багато грошей компанія заробляє на один долар виторгу, — склав 6,3%, хоча за той самий період минулого року він становив 9,6%.

Через слабкі дані фінансової звітності акції Tesla впали майже на 12,3% у середу, 24 липня 2024 року. Цей день став найгіршим із 2020 року 一 компанія втратила $700 млрд та вилетіла із десятки найдорожчих компаній світу.

Ймовірно, такі невтішні результати тиснутимуть на компанію та Ілона Маска, й це підштовхне до пошуків нових шляхів для заробітку та примноження капіталу.

Варіації майбутнього сценарію Tesla

Згідно з аналітичними даними Yahoo finance, прогнозована ціна на акцію американської автомобільної компанії може становити:|

за негативним сценарієм — $22,91;

за нейтральним прогнозом — $187,56;

за найоптимістичнішим прогнозом — $285,70.

Джерело: Yahoo finance

Третій та четвертий квартали фінансової звітності 2023 року, а також перший квартал 2024 року Tesla не виправдали очікувань щодо прибутків, і це насторожує інвесторів. Середньоденні обсяги торгів акціями Tesla за останні 30 днів становлять 116,31 мільйона.

Середній 30-денний обсяг кількості торгів акціями Tesla. Джерело: YCharts

Для порівняння: у 2022 році обсяги були значно нижчими — 31,22 мільйона станом на 25.07.2022 р., а у 2023 — дещо вищими — 145,61 мільйона, станом на 24.07.2023 р.

Середня кількість обсягу торгів акціями впродовж 3 років. Джерело: YCharts

Варто відзначити й політичні дії Ілона Маска, який підтримує Дональда Трампа. Його «політичне вподобання» впливає на ціну акцій, які за один день на цій новині підвищилися на 7%. Згідно з даними The Wall Street Journal, генеральний директор Tesla віддавав на благодійність $45 млн на місяць Республіканському комітету політичних дій. Ці кошти підуть на передвиборчу кампанію Трампа.

Попри скептичні погляди Трампа щодо електромобілів, будь-яке помʼякшення його ставлення буде позитивним — як для компанії Tesla, так і для індустрії електрокарів.

Які шанси у компанії залишитись на плаву?

Справи Tesla не дуже втішні. Фінансові показники слабші за очікувані результати. Одіозна постать Ілона Маска також додає невизначеності у майбутнє компанії.

Поточна ціна на акції компанії більше тримається на очікуваннях зростання та переконаннях інвесторів у майбутньому техногіганта, особливо з огляду на розробки у сфері штучного інтелекту, ніж на її фактичних фінансових показниках.

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Як довго емітент зможе триматися на вірі у ймовірний прорив зі штучним інтелектом — велике питання. Зрозуміло одне — щоб утримувати інтерес інвесторів у активах Tesla, необхідно нівелювати вплив попередньої реструктуризації виробника електромобілів, продовжити диверсифікацію своєї діяльності, до якого входять програмне забезпечення та сервіси, енергетичні рішення, інфраструктура для зарядки та інше. А також постійно покращувати фінансову складову компанії, що допоможе зміцнити позицію Tesla на ринку.