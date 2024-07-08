Маск влаштував розпродаж Tesla та пересадив на них китайських посадовців

Минулого тижня індекс S&P 500 знову ставив рекорди. Натомість технологічний індекс Nasdaq Composite завершив тиждень майже на 74% нижче за свої мінімуми з початку відновлення ринку в середині-кінці 2022 року. Не тішили своїх інвесторів і компанії середньої та малої капіталізації. Про основні події минулого і майбутнього тижнів розповість «Мінфін».

У середу ФРС опублікувала протокол свого червневого засідання. У ньому йдеться про те, що інфляція в США рухається в правильному напрямку, але недостатньо швидко, щоб знижувати ставки. Деякі керівники федеральних резервних банків навіть наголосили на необхідності їх підвищити.

На засіданні також обговорювався оновлений прогноз щодо грошово-кредитної політики на наступні декілька років. Він допускає лише одне зниження ставки на чверть відсоткового пункту до кінця 2024 року, порівнюючи з трьома зниженнями, які закладали у березні.

Проте фондові ринки, як і раніше, знаходяться на підйомі, що багаторазово збільшує заробітки власників компаній-улюбленців інвесторів.

Засновник Amazon Джефф Безос подав повідомлення до Комісії з цінних паперів і бірж США про продаж пакету акцій Amazon вартістю майже $5 млрд. Це сталося після того, як 2 липня їхня вартість оновила історичний максимум, вперше піднявшись до понад $200 за папір. Цей день у документі було зазначено, як приблизну дату угоди.

З початку року акції Amazon подорожчали на понад 30%, а у червні капіталізація ритейлера вперше перевищила $2 трлн. При цьому аналітики позитивно дивляться на майбутнє компанії. Вони вважають, що хмарний бізнес Amazon Web Services, що надає клієнтам обчислювальні потужності в оренду, зможе прискорити збільшення доходів завдяки зростанню попиту на технології ШІ.

Позитив прийшов і на французький фондовий ринок. Головний фондовий індекс Франції CAC 40 після початку торгів опустився до 7 628,09 пунктів. Це на 0,6% менше від останнього рівня закриття. Але практично відразу індекс почав відігравати ці втрати і під час торгів підвищився до 7 746,06 пунктів — а це на 0,9% вище за рівень закриття у п'ятницю, 5 липня.

Найбільша кількість місць у новому парламенті Франції — 178 — за результатами другого туру виборів, дісталася коаліції лівих. Друге місце зі 156 місцями посів альянс президента країни Еммануеля Макрона, на третьому зі 143 опинилися праві на чолі з Марін Ле Пен. Жодна зі сторін не отримала 289 місць, які необхідні для абсолютної більшості.

Успіх лівих викликав у інвесторів побоювання, що Франція збільшуватиме державні витрати, хоча її бюджет і так має проблеми, написав Bloomberg. Програма лівих — «антиринкова» серед усіх партій, заявили стратеги Bloomberg Intelligence Лоран Дуйє та Кайді Мен. Крім того, ліві виступають за посилення вимог до капіталу банків та збільшення зборів із транзакцій. У разі збільшення витрат під тиском залишиться суверенний борг Франції, через що можуть постраждати банки, як найбільші його власники, зазначив член інвестиційного комітету Carmignac Gestion Кевін Тозе. Ліві також обговорюють плани вищих податків на багатство, дивіденди та зворотні викупи акцій, зазначив Bloomberg.

З іншого боку, той факт, що жодна з партій не отримала більшості, обмежує вплив і лівих, і правих, пише агентство. Це пом'якшує наслідки виборів, хоча невизначеність підвищується, вважає голова досліджень Pepperstone Group Кріс Вестон. Найближчими днями, тижнями та місяцями варто очікувати на волатильність, попередив інвестиційний директор ABN Amro Investment Solutions Крістоф Буше. Компанія вважає, що французькі акції та облігації відставатимуть за дохідністю від ринку (рейтинг Underweight).

Злети та падіння тижня на американському ринку

«Мінфін» відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання чи падіння.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

З початку року акції Sirius XM Holdings (SIRI) подешевшали на понад третину. Однак друга половина року для американської радіомовної компанії може пройти вдало, пише The Motley Fool і називає для цього 5 причин.

По-перше, цього кварталу Sirius XM планує провести зворотний спліт акцій у співвідношенні 1 до 10. Зазвичай ринок сприймає таку подію негативно. Однак заміна кожних 10 акцій Sirius XM на нову акцію, з самого початку оцінену в 10 разів вище за колишню вартість, має сенс.

Sirius XM перебуває у процесі об'єднання з Liberty Sirius XM Group. Об'єднання давно назріло, оскільки мажоритарний акціонер Sirius XM торгував своїми привілейованими акціями з дисконтом щодо звичайних акцій, що широко торгуються. До того ж, таке об'єднання змусить придивитися до паперів Sirius XM інституційних інвесторів, тоді як нині її копійчані акції часто стають об'єктом спекуляцій.

Очікується, що угоду буде завершено у третьому кварталі, який розпочався на початку минулого тижня.

По-друге, акції SIRI відскочили від 11-річного мінімуму, досягнутого на початку минулого місяця, але вони все ще дешеві.

По-третє, попри нестійке зростання, Sirius XM виплачує щоквартальні дивіденди з 2016 року. За цей час їх розмір збільшився втричі. Дивідендні виплати компанії будуть ще привабливішими, щойно Федеральна резервна система почне знижувати ставки.

По-четверте, після пандемії американські компанії масово повертають співробітників до офісів. Це, безперечно, позитивний чинник для супутникового радіо. Відпускний період, коли люди активно подорожують своїми авто, підвищує привабливість платформи Sirius XM.

По-п'яте, на відміну від більшості музичних потокових платформ, модель Sirius XM є масштабованішою. Спираючись на свою величезну базу користувачів, вона забезпечує себе власним контентом, що не вимагає ліцензійних платежів за музику, які можуть з'їдати прибуток.

У ході торгів минулої п'ятниці акції Tesla, Inc. ( TSLA ) компенсували втрати, понесені з початку року. За сім торгових сесій акції подорожчали на понад 30%, а капіталізація компанії додала понад $200 млрд, пише Bloomberg. Із мінімальної точки, досягнутої у квітні, котирування Tesla додали понад 80%.

Запустив ралі звіт за другий квартал, який компанія розкрила у вівторок, 2 липня. З одного боку, новини для інвесторів були не надто приємними: продаж Tesla падає другий квартал поспіль, що відбувається вперше за понад десять років. Проте аналітики були ще песимістичнішими. Торік Tesla поставила 443 956 електромобілів — це на 1% більше, ніж у середньому прогнозували спостерігачі.

Серед причин падіння продажів Bloomberg називає скорочення персоналу в квітні на 20%, вихід на ринок Cybertruck, першої нової моделі за останні роки, а також можливий підпал поруч із заводом Tesla під Берліном.

Уповільнити скорочення продажів Ілону Маску вдалося за рахунок стимулювання купівлі електромобілів знижками, кредитуванням під низькі чи нульові ставки, а також інших пільг. Наприклад, у другому кварталі Tesla знизила ціни в Німеччині та Норвегії, і запропонувала кредити з нульовою ставкою в Китаї для Model 3 та Model Y. Американським покупцям задньопривідної Model 3 запропонували трирічний кредит під 2% річних.

Але, мабуть, головною позитивною новиною для інвесторів стало те, що машини Tesla вперше увійшли до списку автомобілів, які можуть купувати державні установи для службових цілей у Китаї.

Електромобіль Tesla, що найбільше продається, — Model Y — був включений до списку держзакупівель, опублікований урядом провінції Цзянсу на сході Китаю, написав Reuters із посиланням на місцеве ЗМІ The Paper.

Продавці коротких позицій, які ставили на падіння акцій Tesla після звіту виробника електромобілів про продаж, за два дні втратили $3,5 млрд, підрахував CNBC.

За даними MarketWatch, із 55 аналітиків, які відстежують Tesla, 27 рекомендують інвесторам купувати папери, 18 радять тримати, решта вважають, що час їх продавати.

Минулої п'ятниці зростали акції практично всіх золотодобувних компаній, у тому числі й AngloGold Ashanti plc ( AU ) — південноафриканська гірничодобувна компанія, яка посідає третє місце у світі з видобутку золота після Barrick Gold та Newmont Mining.

Найімовірніша причина — побоювання щодо прискорення інфляції. А в таких випадках інвестори починають йти у захисні активи. Проте свою роль відіграли й інші чинники, вважає Forbes. Змусити інвесторів звернути увагу на альтернативні дорогоцінні метали могло раптове падіння криптовалют, яке було зафіксовано того ж дня.

Деякі розглядають дорогоцінні метали, як страховку не тільки від інфляції, а й від будь-якої невизначеності та турбулентності загалом. «Розмова після дебатів про діяльність президента Байдена і нове, пильніше вивчення Project 2025 та The Heritage Foundation можуть бути в цій суміші», — робить висновок Forbes.

За якими подіями слідкуватимуть інвестори США, Європи та Азії

У центрі уваги інвесторів американських ринків найближчі п'ять робочих днів знову буде інфляція. Минулого тижня американський ринок праці продемонстрував ознаки охолодження, що є позитивним сигналом до початку сезону пом'якшення монетарної політики ФРС. Тепер інвестори уважно стежитимуть за майбутнім звітом щодо інфляції.

«На нашу думку, якщо інфляція продовжить знижуватися, а економіка сповільниться, але не піде на спад чи впаде у рецесію, ринки продовжать демонструвати гарні показники. Це означає, що ФРС, найімовірніше, розпочне цикл зниження відсоткових ставок, навіть якщо економіка зростатиме поблизу трендових рівнів», — йдеться у записці стратегів Edward Jones.

У ній також вказується: «Якщо економіка піде на спад і ФРС доведеться знижувати ставки, щоб підтримати зростання, ринки, найімовірніше, не так добре триматимуться — але ми не бачимо ознак цього. Не забувайте, що економіка та ринок праці починали з позиції надмірної сили, яка тепер може поступово нормалізуватись».

У Європі інвестори на початку тижня зосередяться на наслідках парламентських виборів у Франції та Великій Британії. У центрі уваги інвесторів на азіатських ринках будуть дані про економічну активність у Китаї.

Докладніше про головні події тижня пише Investing.com.

Пауелл розповість американським депутатам про плани ФРС

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл протягом двох днів, 9 та 10 липня, виступатиме в американському парламенті.

Хоча слухання в Сенаті та Палаті представників переважно присвячені грошово-кредитній політиці, аналітики також очікують почути відповіді на деякі питання щодо регулювання.

«Ми очікуємо багато питань щодо фінального етапу Базеля 3, довгострокового боргу регіональних банків та змін вимог до ліквідності. Пауелл скористається цими питаннями, щоб сформулювати очікування щодо пропозиції за капіталом у рамках Базелю 3, пропозиції щодо довгострокового боргу регіональних банків та очікуваної пропозиції щодо змін у банківській ліквідності», — уточнюють стратеги американського інвестиційного банку TD Cowen.

Інфляція в Китаї: чи пожвавляться споживачі

У середу, 10 липня, Національне бюро статистики Китаю опублікує дані щодо інфляції за червень. У травні споживчі ціни там трохи зросли, а ціни виробників, навпаки, продовжували падати.

Це вказує на стійко млявий попит, пише The Wall Street Journal. Опитані WSJ економісти очікують, що індекс споживчих цін (CPI) у червні трохи зросте до 0,4% у річному вимірі, при цьому індекс цін виробників (PPI) збереже дефляційний тренд (очікується зниження на 0,7%).

Інфляція у США підкаже, коли ФРС може розпочати зниження ставок

У четвер, 11 липня, Бюро статистики праці США (BLS) опублікує індекс споживчих цін за червень. Консенсус-прогноз передбачає зростання на 0,1% у помісячному вимірі (у травні він не змінився), що дасть 3,1% у річному вимірі.

«Якщо публікація звіту щодо індексу споживчих цін відповідатиме нашим очікуванням, ми збережемо прогноз, що ФРС почне цикл зниження ставок у грудні. Збільшення базового індексу споживчих цін на 0,2% м/м знизить ймовірність раннього початку зниження ставок, особливо з огляду на ознаки ослаблення економічної активності», — написали економісти Bank of America.

Сезон звітів американських компаній

У четвер, 11 липня, про доходи за другий квартал відзвітують Conagra Brands, Delta Air Lines та PepsiCo.

Наступного дня, 12 липня, фінансові звіти за минулий квартал розкриють Bank of New York Mellon, Citigroup, JPMorgan Chase та Wells Fargo.

Вже представлені звіти вказують на високі показники компаній зі списку S&P 500. Прогнози на другий квартал 2024 року передбачають сукупне збільшення прибутку на 8,6% та виторгу — на 4,7%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Це найбільший показник із першого кварталу 2022 року.