Ефір подорожчав на чутках на 20% за добу: що буде з ціною далі

23 травня закінчується дедлайн за рішенням щодо заявки на відкриття спотового біржового фонду на «ефір» для компанії VanEck, 24 травня — для фонду компанії ARK Invest під управлінням інвестора Кеті Вуд. Лише чутки про можливе позитивне рішення регулятора штовхнули ціну на ETH вгору. Але негативу теж вистачає.

13 березня в основній мережі Ethereum із метою покращення масштабування було проведено оновлення Dencun. Як і очікувалося, в результаті суттєво (в деяких випадках в 10 разів) знизилися комісії в рішеннях другого рівня та стала доступною опція Proto-Danksharding. Розробники в захваті від нововведень, а от ходлери — ні.

Що трапилося та чому покращення блокчейну Ethereum має негативні наслідки для криптоінвесторів, розбирався «Мінфін».

Емісія та спалювання

З моменту проведення The Merge (15 вересня 2022 року) та переходу блокчейну Ethereum із алгоритму роботи Proof of Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS) минуло 606 днів (на момент написання матеріалу). За цей час було викарбовано 1256467 ETH. Щодо загальної пропозиції це 1% (загальна пропозиція 120109297).

Тобто навіть за відсутності механізму спалювання річна інфляція складає близько 0,6%.

Втім, новий механізм роботи передбачає спалювання частини комісій, і за цей же проміжок часу було спалено 1668217 ETH (на 411738 ETH більше, ніж викарбовано), тобто відбулася дефляція в розмірі 0,34%.

Емісія та спалювання ETH

Джерело: ultrasound.money

Після активації Dencun комісії в мережі, як і очікувалося, суттєво знизилися, що призвело до зменшення обсягів монет, які спалюються. Як наслідок, емісія почала перевищувати спалювання, тобто інфляція повернулася.

За останній місяць загальна пропозиція ETH зросла на 43150 монет.

Чи значні це обсяги? — Зовсім ні! Проте невідомо, як довго зберігатиметься інфляційний тиск, а в умовах корекції, яка зараз спостерігається на ринку, вона може посилити ведмежий натиск та спровокувати глибше падіння.

Для того, щоб монета знову стала дефляційною, необхідне 10-ти кратне зростання активності. Причин для такої залученості на ближньому обрії не спостерігається.

Ще один важіль ведмежого тиску

Завдяки феноменальному запуску спотових біткоїн-ETF, що змінили правила гри, криптовалюта набирає обертів. Декілька провідних компаній з управління активами вже подали заявки до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) на відкриття спотових біржових фондів на ефіріум. Але всі вони стикаються із зустрічним вітром із трьох напрямків:

Статус ETH;

Кореляція між цінами на спотовому та ф’ючерсному ринках;

Стейкінг.

Двоє аналітиків Bloomberg заявили, що шанс схвалення спотового біржового фонду (ETF) для Ethereum за аналогією з тими, що запустили для біткоїна в січні, збільшився до 75%, що на початку цього тижня за добу монета подорожчала на 20%. Але «зустрічний вітер» невирішених проблем все ще залишається.

Статус ETH

Однією з потенційних перешкод на шляху схвалення спотових Ethereum ETF є позиція SEC щодо юридичної класифікації ETH — зокрема, чи варто вважати його товаром чи цінним папером? Щоб ефіріум-ETF був затверджений, SEC повинна дійти висновку, що ETH не є цінним папером.

Поточні заявки подано, припускаючи, що ETH є товаром, схожим на біткоїн. Але якщо б регулюючий орган визначив до 23 травня 2024 року, що Ether, замість цього, є цінним папером, це запровадило б цілу екосистему регульованих організацій навколо ETF, яку поточні заявки не передбачають.

Якщо ефір — цінний папір, ним потрібно торгувати на зареєстрованій біржі, якою Coinbase та інші криптовалютні платформи не є. Покупка або продаж цінних паперів має відбуватися через брокера-дилера.

Цей бар'єр може бути фатальним для ETH-ETF.

Кореляція між спотовим та ф'ючерсним ринками

Ще одна умова, яка необхідна для схвалення, полягає в тому, щоб емітенти успішно довели кореляцію між ціною ETH на спотовому та ф’ючерсному ринках, а також довели, що «ефіром» не можна безкарно маніпулювати. Наразі незрозуміло, чи задоволена SEC кореляційним аналізом. Історія торгів ETH коротша, ніж у BTC, тому це може бути проблемою.

Очевидно, що ф’ючерсний ринок «ефіру» не такий надійний і зрілий, як ф’ючерсний ринок біткоїну, різниця в декілька років, тож SEC, за умови незадовільного результату кореляційного аналізу, може вирішити відхилити заявки.

Стейкінг

Механізм стейкінгу ETH (блокування монет, який допомагає убезпечити блокчейн-мережу) може ускладнити процес схвалення. Деякі з заявок, а саме Ark Investment Management та Franklin Templeton, пропонують дозволити стейкінг та отримати додатковий прибуток.

SEC заявила, що розглядає послуги стейкінгу як пропозицію цінних паперів у своїх позовах проти Coinbase і Kraken.

Крім цього, стейкінг також створює ще один рівень складності з потенційними податковими та операційними проблемами, і плюс до всього він повинен бути ретельно розроблений, щоб відповідати структурі.

6 травня SEC відтермінувала рішення за ще однією спільною заявкою на Ethereum-ETF від компаній Invesco та Galaxy Digital. Граничний термін за їхнім кейсом збігає в липні.

Раніше регулятор відклав розгляд заявок від інших компаній, зокрема Grayscale та BlackRock. Остаточне рішення за ними також очікується влітку.

SEC має прийняти остаточне рішення за заявкою VanEck до 23 травня. Якщо її буде відхилено, емітент або повторно подає заявку, або може оскаржити рішення регулятора через суд, як колись це зробила Grayscale.

За словами Дейва Лавелла, глобального керівника відділу ETF компанії Grayscale, схвалення — це «питання коли, а не якщо». Він не виключає вжиття подальших судових заходів, якщо це буде необхідно для схвалення Ethereum-ETF.

Настрої

Попри декілька несприятливих факторів тиску на котирування другої криптовалюти, інвестори зберігають позитивні настрої. Згідно даних найбільшої в світі біржі криптовалютних опціонів та ф’ючерсів Deribit, на кінець травня опціонні трейдери роблять ставку на те, що вартість ETH зросте щонайменше до $3300, і не виключають можливості зростання понад $4400.

На цих рівнях сконцентровані опціони Call обсягом близько $200 млн за кожним. Ставка на $4400 за ETH, найімовірніше, пов’язана з очікуваннями схвалення спотових Ethereum ETF 23 травня.

Відкритий інтерес на опціони ETH із датою експірації 31 травня 2024 року

Джерело: Deribit

Ще оптимістичніше налаштовані гравці щодо вартості ETH у червні. Найбільший обсяг відкритих Call-опціонів із датою експірації 28 червня сконцентрований на ціновій позначці в $6500. Тобто аудиторія очікує, що Ethereum до цього часу коштуватиме дорожче, ніж зазначено у контракті.

Відкритий інтерес на опціони ETH із датою експірації 28 червня 2024 року

Джерело: Deribit

Що у підсумку

Зараз на котирування ETH тиснуть три фактори:

Корекція ринку загалом після довготривалого ралі; Мережева інфляція; Ймовірність відтермінування схвалення спотових Ethereum-ETF.

Проте деякі з них можуть бути усунені найближчим часом.

Консолідація на ринку криптовалюти відбувається вже третій місяць, і на фоні зростання фондових індексів, які зараз добре корелюють з цифровими активами завдяки спотовим ETF, відновлення висхідного тренду є майже неминучим.

Також каталізатором зростання стане перехід ФРС до пом’якшення грошово-кредитної політики. Важливі показники інфляції, на які спирається регулятор у монетарній політиці, минулої середи показали падіння. Це дає надію, що вже найближчим часом ключова ставка буде нижчою, стимулюючі апетит до ризику.

Ще одним джерелом оптимізму може стати позитивне рішення Європейського агентства з цінних паперів і ринків (ESMA) про доступ компаній колективного інвестування UCITS до криптовалюти. Схвалення варто очікувати після 7 серпня цього року. Частина капіталу розміром у майже $13 трлн може бути інвестована в цифрові активи. Про які криптовалюти йде мова — не зазначено, тож, можливо, вже наприкінці літа ми побачимо європейські спотові ETF не тільки на біткоїн та етеріум.

Після відновлення висхідного руху мережева активність зростатиме, що потенціально має усунути інфляцію ETH. А схвалення спотових ETF на «ефір» в США, яке може бути відтерміновано, надасть цьому руху вибуховий характер.