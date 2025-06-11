Невеликі банки зупинили корегування депозитних ставок. Виключенням став банк Кліринговий Дім, який за останні два тижні зменшив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро. Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».
Депозитні ставки завмерли: в яких банках тримають гроші власники вкладів 600 тис. грн. «плюс»
Причина депозитного «штилю» зрозуміла: на минулому засіданні НБУ не змінив ні облікову, ні робочі ставки, а отже, банки не плануватимуть підвищення дохідності гривневих вкладів, принаймні у червні. Ба більше, деякі банкіри припускають зниження ставок у гривні, виходячи з очікувань зниження інфляційних темпів та поточної динаміки приросту вкладів.
«Якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні-травні — до 5−6 млрд грн», — повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.
За його словами, з початку року і на кінець травня такі довші строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, збільшився інтерес до депозитів на 6−12 місяців.
За даними НБУ за квітень, число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. З них на 20 тис. збільшилися депозити у ВКВ: 10,5 млн. вкладів відкриті саме в іноземній валюті.
Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд. грн).
За даними НБУ, найбільше грошей фізособи у квітні несли до таких банків:
|
Банк
|
Приріст сум вкладів
|
Сума вкладів, всього
|
Приватбанк
|
14 760 042
|
537 664 077
|
Універсалбанк
|
4 469 433
|
114 940 447
|
Ощадбанк
|
3 677 230
|
218 679 147
|
ОТП Банк
|
3 241 251
|
35 539 683
|
ПУМБ
|
1 567 937
|
63 780 128
З деяких банків вкладники свої гроші забирали:
|
Банки
|
Відтік сум вкладів
|
Сума вкладів, всього
|
Укрексімбанк
|
-423 310
|
40 205 036
|
МІБ
|
-81 639
|
661 656
|
Комінбанк
|
-63 760
|
2 764 410
|
Оксі Банк
|
-50 794
|
181 849
|
РВС Банк
|
-25 394
|
699 510
У трійці лідерів, де фізособи найбільше тримають грошей — Приватбанк, Ощадбанк та Універсалбанк.
|
Вклади на суму
|
Приватбанк
|
Ощадбанк
|
Універсалбанк
|
Від 600 тис грн
|
222 115 137
|
106 601 875
|
47 923 619
|
200−600 тис грн
|
123 765 236
|
44 500 825
|
27 463 282
|
до 200 тис грн
|
191 783 704
|
67 576 447
|
39 553 545
Окрім цих трьох банків, вкладники на вклади понад 600 тис грн надають перевагу наступним фінустановам:
|
Райффайзен Банк
|
46 219 769
|
Укрсиббанк
|
42 912 054
|
ПУМБ
|
32 062 718
|
Сенс Банк
|
30 999 432
|
Укрексімбанк
|
30 652 402
«Середнячки» з депозитами від 200 до 600 тис грн, тримають їх здебільшого у наступних банках:
|
Райффайзен Банк
|
16 045 325
|
ПУМБ
|
15 452 725
|
Укрсиббанк
|
11 750 126
|
Сенс Банк
|
10 098 612
|
Укргазбанк
|
8 920 545
«Найменші» вкладники, тобто ті, хто має на депозитах до 200 тис грн, тримають їх здебільшого, у цих банках:
|
Райффайзен Банк
|
20 509 302
|
ПУМБ
|
16 264 685
|
Укрсиббанк
|
11 775 759
|
Укргазбанк
|
8 895 391
|
Сенс Банк
|
7 762 927
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяців
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|16,85%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|16,70%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|13,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,50%
|0,40%
|15,30%
|0,35%
|16,50%
|0,80%
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,85%
|-
|2,60%
|-
|2,60%
|-
|2,35%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,30%
|0,30%
|2,25%
|0,25%
|1,30%
|0,10%
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,35%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,10%
|0,10%
|1,35%
|0,10%
|1,00%
|0,10%
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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