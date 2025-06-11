Депозитні ставки завмерли: в яких банках тримають гроші власники вкладів 600 тис. грн. «плюс»

Невеликі банки зупинили корегування депозитних ставок. Виключенням став банк Кліринговий Дім, який за останні два тижні зменшив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро. Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Причина депозитного «штилю» зрозуміла: на минулому засіданні НБУ не змінив ні облікову, ні робочі ставки, а отже, банки не плануватимуть підвищення дохідності гривневих вкладів, принаймні у червні. Ба більше, деякі банкіри припускають зниження ставок у гривні, виходячи з очікувань зниження інфляційних темпів та поточної динаміки приросту вкладів.

«Якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні-травні — до 5−6 млрд грн», — повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

За його словами, з початку року і на кінець травня такі довші строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, збільшився інтерес до депозитів на 6−12 місяців.

За даними НБУ за квітень, число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. З них на 20 тис. збільшилися депозити у ВКВ: 10,5 млн. вкладів відкриті саме в іноземній валюті.

Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд. грн).

За даними НБУ, найбільше грошей фізособи у квітні несли до таких банків:

Банк Приріст сум вкладів Сума вкладів, всього Приватбанк 14 760 042 537 664 077 Універсалбанк 4 469 433 114 940 447 Ощадбанк 3 677 230 218 679 147 ОТП Банк 3 241 251 35 539 683 ПУМБ 1 567 937 63 780 128

З деяких банків вкладники свої гроші забирали:

Банки Відтік сум вкладів Сума вкладів, всього Укрексімбанк -423 310 40 205 036 МІБ -81 639 661 656 Комінбанк -63 760 2 764 410 Оксі Банк -50 794 181 849 РВС Банк -25 394 699 510

У трійці лідерів, де фізособи найбільше тримають грошей — Приватбанк, Ощадбанк та Універсалбанк.

Вклади на суму Приватбанк Ощадбанк Універсалбанк Від 600 тис грн 222 115 137 106 601 875 47 923 619 200−600 тис грн 123 765 236 44 500 825 27 463 282 до 200 тис грн 191 783 704 67 576 447 39 553 545

Окрім цих трьох банків, вкладники на вклади понад 600 тис грн надають перевагу наступним фінустановам:

Райффайзен Банк 46 219 769 Укрсиббанк 42 912 054 ПУМБ 32 062 718 Сенс Банк 30 999 432 Укрексімбанк 30 652 402

«Середнячки» з депозитами від 200 до 600 тис грн, тримають їх здебільшого у наступних банках:

Райффайзен Банк 16 045 325 ПУМБ 15 452 725 Укрсиббанк 11 750 126 Сенс Банк 10 098 612 Укргазбанк 8 920 545

«Найменші» вкладники, тобто ті, хто має на депозитах до 200 тис грн, тримають їх здебільшого, у цих банках:

Райффайзен Банк 20 509 302 ПУМБ 16 264 685 Укрсиббанк 11 775 759 Укргазбанк 8 895 391 Сенс Банк 7 762 927

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.