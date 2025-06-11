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11 червня 2025, 14:30

Депозитні ставки завмерли: в яких банках тримають гроші власники вкладів 600 тис. грн. «плюс»

Невеликі банки зупинили корегування депозитних ставок. Виключенням став банк Кліринговий Дім, який за останні два тижні зменшив дохідність вкладів у гривні, доларі та євро. Скільки зараз заробляють приватні клієнти на своїх вкладах у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Причина депозитного «штилю» зрозуміла: на минулому засіданні НБУ не змінив ні облікову, ні робочі ставки, а отже, банки не плануватимуть підвищення дохідності гривневих вкладів, принаймні у червні. Ба більше, деякі банкіри припускають зниження ставок у гривні, виходячи з очікувань зниження інфляційних темпів та поточної динаміки приросту вкладів.

«Якщо на початку року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, то в березні він зріс до 4 млрд грн, а у квітні-травні — до 5−6 млрд грн», — повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

За його словами, з початку року і на кінець травня такі довші строкові депозити населення зросли на 19 млрд грн, збільшився інтерес до депозитів на 6−12 місяців.

За даними НБУ за квітень, число вкладів в українських банках зросло на 141,33 тис до 70,6 млн. З них на 20 тис. збільшилися депозити у ВКВ: 10,5 млн. вкладів відкриті саме в іноземній валюті.

Грошей на вклади українці принесли 35,49 млрд грн, і всього, станом на 1.05, тримали в банках 1,43 трлн грн, приблизно половина — 510,02 млрд грн — у ВКВ (за квітень на валютні вклади фізособи принесли 9,99 млрд. грн).

За даними НБУ, найбільше грошей фізособи у квітні несли до таких банків:

Банк

Приріст сум вкладів

Сума вкладів, всього

Приватбанк

14 760 042

537 664 077

Універсалбанк

4 469 433

114 940 447

Ощадбанк

3 677 230

218 679 147

ОТП Банк

3 241 251

35 539 683

ПУМБ

1 567 937

63 780 128

З деяких банків вкладники свої гроші забирали:

Банки

Відтік сум вкладів

Сума вкладів, всього

Укрексімбанк

-423 310

40 205 036

МІБ

-81 639

661 656

Комінбанк

-63 760

2 764 410

Оксі Банк

-50 794

181 849

РВС Банк

-25 394

699 510

У трійці лідерів, де фізособи найбільше тримають грошей — Приватбанк, Ощадбанк та Універсалбанк.

Вклади на суму

Приватбанк

Ощадбанк

Універсалбанк

Від 600 тис грн

222 115 137

106 601 875

47 923 619

200−600 тис грн

123 765 236

44 500 825

27 463 282

до 200 тис грн

191 783 704

67 576 447

39 553 545

Окрім цих трьох банків, вкладники на вклади понад 600 тис грн надають перевагу наступним фінустановам:

Райффайзен Банк

46 219 769

Укрсиббанк

42 912 054

ПУМБ

32 062 718

Сенс Банк

30 999 432

Укрексімбанк

30 652 402

«Середнячки» з депозитами від 200 до 600 тис грн, тримають їх здебільшого у наступних банках:

Райффайзен Банк

16 045 325

ПУМБ

15 452 725

Укрсиббанк

11 750 126

Сенс Банк

10 098 612

Укргазбанк

8 920 545

«Найменші» вкладники, тобто ті, хто має на депозитах до 200 тис грн, тримають їх здебільшого, у цих банках:

Райффайзен Банк

20 509 302

ПУМБ

16 264 685

Укрсиббанк

11 775 759

Укргазбанк

8 895 391

Сенс Банк

7 762 927

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,85% - 16,80% - 16,75% - 16,70% - - -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 15,50% - 16,75% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бізбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% - - -
Полтава-Банк 15,50% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Український капітал* 15,00% - 14,75% - 14,50% - 14,50% - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% 0,40% 15,30% 0,35% 16,50% 0,80% - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% - 2,60% - 2,60% - 2,35% - - -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,95% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,30% 0,30% 2,25% 0,25% 1,30% 0,10% - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,95% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кредитвест Банк 1,35% - 1,10% - 0,85% - 0,60% - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% 0,10% 1,35% 0,10% 1,00% 0,10% - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 27.05.2025−11.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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