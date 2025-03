Купувати чи ні акції на просадці: 5 ознак, що компанія падатиме й надалі

Розпізнати різницю між короткостроковим падінням і початком стагнації — критично важливо для захисту інвестицій.

Зниження темпів зростання виторгу, скорочення інвестицій у розвиток, падіння маржі або сповільнення інновацій можуть сигналізувати про втрату позицій на ринку. Вчасне виявлення цих тенденцій допомагає уникнути не лише подальших втрат, а й переорієнтувати капітал у компанії з реальними драйверами зростання. Розберемо детальніше головні негативні сигнали.

Уповільнення зростання доходів

Кожен бізнес має цикл розвитку: період активного зростання, зрілість і, в деяких випадках, — стагнацію або навіть занепад. Якщо компанія демонструє стабільне сповільнення зростання виторгу, то це може свідчити про втрату ринкової частки, перенасичення ринку або зміну споживчих уподобань.

Компанія Moderna, яка здобула популярність завдяки мРНК-вакцині проти COVID-19, зіткнулася з викликами після пандемії. Попит на вакцини різко знизився, що спричинило фінансове падіння. У 2024 році компанія зафіксувала збитки в $3,6 млрд, а її акції впали на 93% від максимального рівня 2021 року. Серед основних причин цього падіння:

Зменшення попиту на вакцини.

Посилення конкуренції.

Затримки в укладанні нових контрактів.

Інвестиції в дослідження та розробки склали $4,5 млрд на рік, й при цьому виявилися надмірними в умовах скорочення доходів.

Компанії, що колись були на вершині ринку, можуть швидко втратити позиції через зміну ринкових умов та невідповідність стратегії до сучасності. Саме тому інвесторам необхідно враховувати декілька чинників під час аналізу:

Порівнюйте темпи зростання доходів компанії з її конкурентами.

Аналізуйте прогнози експертів та керівництва компаній.

Якщо бізнес втрачає ринкову частку або частка його сегмента припиняє зростати — це поганий знак.

Падіння маржі

Якщо виторг компанії зростає, а прибутковість падає, це може вказувати на зростання витрат або втрату ефективності управління. Це також може бути сигналом, що бізнес прагне зберегти конкурентну позицію, й тому жертвує маржею, як-от в ситуації з Netflix.



Компанія довгий час була монополістом у галузі стрімінгу до появи Disney+, HBO Max та Amazon Prime. Для збереження позицій на ринку Netflix збільшив витрати на контент, що призвело до падіння маржі, попри стрімке зростання платних підписок. Станом на зараз Netflix вдалось повернутися до зростання. Цьому сприяла низка стратегічних рішень, таких як:

Реклама та нові моделі підписки. Компанія запровадила тариф із рекламою для залучення користувачів, які не готові платити повну ціну за підписку. Боротьба з шерингом акаунтів. Обмеження можливості ділитися акаунтами принесло новий приплив платних підписок. Оптимізація витрат. Netflix сфокусувався на створенні успішних франшиз замість великої кількості оригінального контенту.

Попри це, компанія все ще стикається з високими витратами, а маржа залишається нижчою, ніж у часи монополії. Проте ці заходи стабілізували фінансові показники, що може відновити довіру інвесторів і повернути зростання акцій.

Для того, щоб вчасно виявити проблему падіння маржинальності вибраної компанії, важливо звертати увагу на основні показники:

Динаміка операційної та чистої маржі.

Якщо прибуток падає, а компанія не інвестує в розвиток — це тривожний сигнал.

Баланс витрат: чи не зростає вартість нового клієнта швидше за темпи доходів.

Бізнес спалює гроші швидше, ніж заробляє

Позитивний грошовий потік є основою фінансової стійкості компанії, який дозволяє інвестувати, виплачувати дивіденди або викуповувати акції. Якщо ж компанія витрачає більше, ніж заробляє, це свідчить про проблеми з ліквідністю.

Компанія WeWork, яка активно розширювала мережу коворкінгів із 2010 року, працювала на бізнес-моделі з довгостроковою орендою нерухомості та суборенді площ, що призвело до щорічних мільярдних збитків.

У результаті бізнес не зміг генерувати прибуток, і в листопаді 2023 року WeWork подала заяву про банкрутство. Компанія мала активи на $15 млрд і зобов'язання на $19 млрд. Історія стала основою документального фільму «WeWork: Or The Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn» та серіалу «Стартап, що зазнав краху».

Для того, аби вчасно виявити фінансові проблеми в компанії, необхідно слідкувати за фінансовими показниками, а також вивчити бізнес-модель, зокрема:

Операційний грошовий потік (OCF). Якщо він стабільно негативний — компанія витрачає більше, ніж заробляє.

Вільний грошовий потік (FCF). Якщо компанія не генерує «живих грошей», то її розвиток під загрозою.

Залежність від боргового фінансування. Якщо компанія залучає нові борги для покриття старих — це сигнал про проблеми.

Скорочення інвестицій у розвиток

Коли компанія припиняє інвестиції в дослідження, нові технології або стратегічні витрати, це може свідчити про вичерпання потенціалу її бізнес-моделі.

Boeing протягом багатьох років був лідером у сфері авіабудування завдяки інноваційним технологіям та високим стандартам якості. Однак компанія зіткнулася з проблемами через скорочення інвестицій у нові розробки. Boeing зосередився на максимізації прибутку, а не на вдосконаленні безпеки літаків. Це призвело до двох великих катастроф Boeing 737 MAX через проблеми в конструкції, що значно підірвало довіру до бренду та спричинило великі фінансові збитки.

Читайте також: Текіла, наркотики і BMW: все, що ви хотіли знати про економіку Мексики

Відсутність інвестицій у дослідження та розвиток стала основною перешкодою для вчасної реакції компанії на критичні проблеми якості та безпеки. Інвесторам важливо оцінювати, як компанія бачить своє майбутнє, завдяки аналізу ключових показників:

Витрати на дослідження та розробки (R&D). Значне скорочення цих витрат може бути тривожним сигналом, якщо не враховувати ситуації, коли компанія намагається уникнути надмірних капіталовкладень під час кризи.

Інвестиції в бізнес, зокрема, в будівлі, обладнання чи технології, що вказують на довгостроковий розвиток.

Скорочення штату й ключових відділів інновацій. Попри те, що в деяких випадках ці дії є позитивними для компанії, адже це оптимізація витрат, важливо слідкувати за ефективністю подібних рішень.

Втрата конкурентних переваг

Компанія, яка не адаптується до змін на ринку або не розвиває свої сильні сторони, ризикує втратити конкурентоспроможність, що є серйозною ознакою стагнації. Без інновацій та стратегічного розвитку бізнеси втрачають прибутковість та клієнтів, що може призвести до зниження ринкової вартості та проблем із залученням інвестицій.

Intel втратила лідерство у виробництві чипів через низку помилок: пропустила мобільний ринок, відстала від Qualcomm та Apple, а також через затримки з 10- та 7-нанометровими процесорами; конкурент AMD відвоював частку ринку ПК та серверів.

Крім цього, зростання попиту на чипи для ШІ стало додатковим викликом, і Intel поступилася лідерством Nvidia та AMD у цьому сегменті. Попри значні інвестиції, компанія не змогла повернути свої колишні позиції.

Популярність або відоме ім'я не гарантують конкурентоспроможність. Важливо аналізувати плани компанії щодо інновацій, переглядати звіти на сайті SEC та використовувати аналітичні ресурси, як-от Seeking Alpha, GuruFocus та Yahoo Finance, для оцінки ключових показників:

Чи зберігає компанія унікальні конкурентні переваги? Novo Nordisk та Eli Lilly спершу мали унікальну перевагу завдяки лікам для діабету (Ozempic, Mounjaro), що виявилися ефективними для схуднення. Однак конкуренція зросла: Pfizer, Amgen та біотехнологічні стартапи розробляють альтернативи. Це змушує лідерів ринку посилювати інвестиції в дослідження та виробництво.

Чи встигає вона за технологічними трендами? Необхідно аналізувати, які рішення та інновації впроваджує компанія та наскільки добре їй вдається тримати позиції на своєму ринку.

Чи не витісняють її нові гравці з ринку, як це сталося з Intel?

Успіх на фондовому ринку — не тільки прибуток

Успішне інвестування передбачає не лише пошук перспективних компаній, а й вміння вчасно виявляти ознаки ослаблення бізнесу. Поширена помилка інвесторів — утримувати акції компаній, що стагнують, у надії на їхнє відновлення, або купувати «ножі, що падають» через впевненість, що ціна не знизиться далі.

Якщо компанія не здатна адаптуватися до нових умов, інвестор ризикує втратити не лише потенційний прибуток, а й значну частину капіталу. Важливо постійно переоцінювати активи у портфелі. Важливо орієнтуватися не на емоції, а на фінансові та стратегічні показники.