Корпоративні облігації США: чому в них зараз вигідно інвестувати та які обрати

Свіжі макроекономічні дані вбили останню надію інвесторів на пом’якшення монетарної політики ФРС вже у березні. Тепер, за базовим прогнозом, регулятор може розпочати сезон зниження облікової ставки у червні, що суттєво змінило ситуацію на ринку облігацій. Як цим скористатися, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Зростання дохідностей вчергове тисне на ринок облігацій

Ціни на казначейські облігації США впали, що призвело до підвищення їх дохідності. Все це сталося через слабший, ніж очікувалося, попит на аукціоні нових 20-річних облігацій, — підкинув до ватри дров протокол останнього засідання Федерального резерву, на якому висловлювалося занепокоєння щодо надто швидкого зниження відсоткових ставок.

Дохідність, яку дають трежеріс (станом на 04.03.2024)

Джерело: CNBC

Згідно з даними CME FedWatch Tool, трейдери ф’ючерсних контрактів оцінюють ймовірність того, що на наступному засіданні, 20 березня, Федрезерв залишить відсоткові ставки без змін (на рівні 5,25%-5,5%), у 93,5%. Шанси на зниження ставки, принаймні, на 0,25% до червня оцінюються в 72,3%. А до кінця року прогнозують зниження ставки, щонайменше, на 0,75%.

Джерело: Federal Reserve, Bloomberg

Така ситуація викликає занепокоєння на ринку щодо попиту на випуск державних боргових зобов'язань, необхідних для задоволення потреб США у фінансуванні. Згідно з даними Бюджетного управління Конгресу (CBO), очікується, що протягом наступного десятиліття уряд США матиме величезний дефіцит у розмірі приблизно 5−7% ВВП на рік.

Свіжі макрофінансові дані, які опублікували в четвер, також грають на користь зростання дохідності казначейських облігацій. Ці дані стосуються ринку праці, й показали, що початкові щотижневі заявки на допомогу з безробіття впали до п'ятитижневого мінімуму у 201 000 в середині лютого. Це сигналізує про те, що ринок праці залишається сильним. Крім того, декілька опитувань S&P Global показали, що темпи економічного зростання в лютому перевищували середній рівень.

Щодо корпоративних бондів, то вони показували різнонаправлену динаміку. Американські корпоративні облігації знижувалися, причому й інвестиційного рейтингу, і високодохідні, а от високодохідні бонди країн, що розвиваються, — навпаки, зростали. Не можна сказати те ж саме про корпоративні облігації країн, що розвиваються, інвестиційного рейтингу. Детальніше з цифрами можна ознайомитися нижче.

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Які бонди краще купити сьогодні

Найкращим вибором для інвестора в іноземні облігації, на мою думку, сьогодні все ще залишаються корпоративні облігації високого інвестиційного рейтингу.

Наприклад, можна розглянути облігації British American Tobacco до квітня 2027 року, які торгуються наразі з дохідністю 5,5% річних, чи від Bayer із дохідністю 6,1%, які розміщені до листопада 2026 року. Також є декілька цікавих випусків облігацій і у General Motors, але зараз я б краще зупинився на випуску до січня 2028 року з дохідністю 5,9% у моменті.

Падіння цін на цей клас облігацій за останні два роки було пов'язане зі зростанням безризикових ставок, а не зі зростанням премій за кредитний ризик. Премії за кредитний ризик, у кращому разі, є середніми, за історичними мірками. Тому сьогодні цей сегмент якісних корпоративних бондів дозволяє зафіксувати високу, за історичними мірками, прибутковість при відносно низьких кредитних ризиках.

Щодо дюрації таких паперів, то найкраще розглядати облігації довжиною в 3−4 роки. Оскільки очікується, що ставка ФРС досягне мінімумів ближче до кінця 2025 року, тому інвестори в бонди із терміном погашення у 2 роки зіштовхнуться з необхідністю реінвестувати на дні відсоткових ставок.

Тоді як випуски з погашенням 3−4 роки продовжать генерувати підвищену прибутковість (на рівні 2023−24 рр.) без необхідності оперативного реінвестування. У цьому контексті випуски на 3−4 роки надають більшу гнучкість для розробки подальшого позиціонування вашого портфеля облігацій після досягнення безризиковими ставками свого дна.