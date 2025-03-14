Корекція почалася офіційно: як ринок переживає фантазії Трампа

Непростий тиждень, коли ринок офіційно увійшов до стадії корекції, що визначається, як падіння індексу на понад 10%. Станом на ранок п’ятниці, починаючи з середини лютого, S&P 500 та Nasdaq втратили, відповідно, 10,1% та 13,7%. Чому це сталося і на що очікувати інвесторам, розмірковує засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Політика переважила фінанси

Що трапилося? Причин чимало — як фундаментальних, так і емоційних. Щодо фундаментальних, то, мабуть, всі погодяться, що останнім часом ринки все ж таки «перегрілися». Зростання — це чудово, але вічно воно не триває, особливо в ситуації, коли економіка починає потроху охолоджуватися, інфляція все ніяк не вгамується, а ФРС зовсім не збирається знижувати ставки.

Як сказав Джером Пауелл: «нам (ФРС) не потрібно поспішати, і ми маємо всі можливості для того, щоб чекати більшої зрозумілості». Можливо «більше зрозумілості» дочекаємося наступного тижня, коли ФРС проведе чергове засідання, хоча навряд чи варто сподіватися на якісь радикальні рішення чи навіть заяви. Та й, взагалі, останнім часом вже не Пауелл є наймогутнішим повелителем фінансових ринків — естафету прийняв Дональд Трамп, якому нічого не вартує лише одним словом змусити капіталізацію ринків злітати й падати на сотні мільярдів щодня. Про вир емоцій, що цими днями закрутився в Трампаленді, Мікі Маус із його американськими гірками може тільки помріяти. Ось тільки, чи раді таким атракціонам інвестори, які купували квитки на трохи інше шоу?

Прийнято вважати, що наполегливість — це гарна риса, але те, з якою одержимістю Президент США руйнує світовий торгівельний порядок, просто вражає і лякає. За якихось неповні два місяці на посаді йому вдалося пересваритися з сусідами, вірними друзями та союзниками, і не схоже, що хтось збирається зупинятися. Численні заяви про нові тарифи, їх зміну або взагалі скасування, лунали цього тижня не один раз і кожного разу це коштувало інвесторам величезних грошей.

Найвідчутніший удар «під дих» ринок отримав у понеділок, коли «Фантазія президента на тему тарифів, опус № „вже збилися з рахунку“, в тональності до-мінор» викликала падіння, якого ринки не бачили з 2022 року. Хотілося заплющити очі і уявити, як Трамп збирає журналістів і на весь світ кається, що всі рішення та заяви з моменту інавгурації — тарифи, дружба з росією, повноваження Маска та DOGE, приєднання Канади і купівля Гренландії та все інше, що він встиг нафантазувати за півтора місяці, — це просто невдалий жарт. Але сни снами, а у всякого президента «своя доля, і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину».

Не впевнений щодо цілої країни, але декілька трильйонів доларів, які ще два місяці тому належали інвесторам, сьогодні вже лежать у домовині мрій, надій, амбіцій та фантазій найвеличнішого (чи другого найвеличнішого?) політика сучасності. Ось вам і наполегливість, ось вам і прості рішення!

Історія падіння Tesla цього тижня заслуговує декілька окремих рядків, з огляду на ту кількість народної любові, яку зміг останнім часом привернути до себе Ілон Маск. Минулого понеділка акції компанії подешевшали на 15,5%, або приблизно на $120 мільярдів. Але навіть після такого падіння швейцарський UBS висловив думку, що акції Tesla все ще невиправдано дорогі. Хоча JP Morgan тут же став на захист, опублікувавши припущення, що протягом наступних дванадцяти місяців вартість акцій Tesla може зрости з нинішніх $240 до $800. Вірити чи сумніватися в прогнозах — справа ваша, але стан справ в компанії і направду не дуже — як би Маску не довелося писати раді директорів компанії пояснювальну записку в стилі DOGE про те, що він зробив для компанії останнім часом. Цікаво, що найбільшим внеском в підтримку Tesla минулого тижня стала покупка Президентом США Model S, і те, як вони спільно з Маском милувалися нею на фоні Білого дому. Добре, що хоч не «Ладу Каліну» купив…

Інфляція вже нецікава

Оголошення даних про інфляцію цього тижня особливо ефекту не мало, хоча фактичні дані виявилися кращими, ніж очікувалося. Цікаво, що ринки акцій і облігацій по-різному оцінили нижчу, ніж очікувалося, інфляцію — ринок акцій трохи підріс, а ось у «розумних грошей», інвесторів в облігації, реакція була протилежною. Хоча, варто додати, що для ринку облігацій важливим негативним чинником стало оголошення даних про те, що проблема боргу і дефіциту бюджету США протягом першого місяця президентства Трампа тільки загострилася. Станом на кінець лютого дефіцит бюджету перевищив $1 трлн, хоча позаду лише половина фінансового року, який закінчується у вересні. За лютий дефіцит склав трохи більше $307 млрд, що майже в 2,5 раза більше, ніж у січні, і на 3,7% вище, ніж у лютому 2024 року. Ось вам і DOGE!

Героєм тижня стало золото! І не дивно, бо в лихі часи завжди хочеться сховатися під надійне крило. Ціна за тройську унцію нарешті пробила рівень в $3 000 і продовжила зростати. Щобільше, знаючи таланти президента Трампа, натхнення, з яким він береться за вирішення екзистенційних проблем, і вдосталь часу, ще чотири роки на посаді, у нас є великий шанс побачити не тільки $3 000, але й $3 500, і вже в третьому кварталі, як прогнозують аналітики Wall Street.

Що далі? Робити якісь короткострокові прогнози щодо ринку акцій сенсу немає жодного, адже все одно прийде Трамп і все переверне з ніг на голову. Варто визнати, що його бачення світу і наполегливість у втіленні власних фантазій суттєво підвищує ризики інвестицій в акції, які й без того не малі, з огляду на те, що слова «рецесія», «стагфляція» та безробіття все ще не втратили свою магічну силу. Як відомо, вищі ризики вимагають більшої премії (equity risk premium), але за нинішньої високої оцінки ринку акцій, навіть після корекції, про премію мова не йде.

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Але не все так сумно: існує висока ймовірність того, що рано чи пізно держава втрутиться, хоча минулого тижня президент Трамп і заявив, що «не дивиться в бік ринку». Сьогодні, може, й не дивиться, але якщо S&P 500 раптом втратить ще 5−7% і впаде до рівня 5,150 — 5,300, впритул наблизившись до зони ведмежого ринку, то Трампу і його ефективним менеджерам доведеться таки вжити якихось фіскальних заходів на підтримку ринку, наприклад, знизити податки, що, власне, він і обіцяв в ході передвиборчої кампанії. Тож, сподіваємося на краще — врешті-решт, Трамп всіх врятує!