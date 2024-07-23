Консервативний портфель «Мінфіну»: чи вдалося редакції переграти індекс S&P 500

Влітку минулого року «Мінфін» почав формувати свій віртуальний інвестиційний портфель, а взимку він вже був завершений. З того часу ми дали йому «відлежатися» і не робили жодних коректив. Розповідаємо, як він змінився, які наші очікування виправдали себе, а де ми прогадали.

Промислова революція

Доки весь світ говорить про перспективи штучного інтелекту та нестримне зростання акцій NVIDIA, у нашому портфелі найкращі результати продемонстрували старі добрі промислові гіганти.

На 41,65% зросли акції виробника зброї RTX Corporation. Компанія відома насамперед системами ППО — Patriot та Stinger, окрім цього, вона виготовляє крилаті ракети Tomahawk, авіаційні двигуни та різноманітні радари.

Додаючи ці акції до портфелю, ми ризикували, адже ухвалювали рішення невдовзі після терористичної атаки на Ізраїль, яка призвела до злету акцій всіх військових компаній. В той час багато хто говорив про перегрітість сектору.

Але ми очікували, що в умовах загострення геополітичних ризиків оборонний сектор стрімко нарощуватиме обсяги замовлень. В цьому ми виявились праві. Відповідно до останнього квартального звіту, портфель замовлень RTX сягнув $202 млрд, хоча ще 3 місяці тому був на $6 млрд меншим.

Важливо також те, що сектор тривалий час стикався з браком комплектуючих, внаслідок чого просто не міг виготовляти стільки зброї, скільки хотіли б замовники. Однак цього року процес виробництва вже налагоджується, що можна відслідковувати і у фінансовій звітності: дохід, порівнюючи з показниками минулого року, зріс на 12%, а чистий прибуток — майже на 20%.

Існують і потенційні ризики для компанії — її акції активно продають інсайдери, вона стикається зі звинуваченнями екологів у використанні сумнівних матеріалів, а розширення санкцій проти росії може призвести до проблем із постачанням титану.

Водночас аналітики переважно оптимістично дивляться на RTX. Консенсус-прогноз передбачає її зростання через рік приблизно на 4%, а, наприклад, Wells Fargo очікує злет відразу на 36%.

Другий несподіваний лідер нашого портфелю — автогігант Ford Motor. Увагу на нього ми звернули насамперед через щедрі дивіденди — понад 5%, але розуміли, що ризикуємо, через глобальну стагнацію автомобільного ринку.

Однак ми вдало обрали момент входу в актив — додали акції в портфель, коли вони перебували на спаді через збитки безпосередньо електромобілів, а тому нинішнє відновлення означає для нас високі доходи — понад 41%.

Ситуація, в якій перебуває компанія зараз, неоднозначна. З одного боку, її прибутки, порівнюючи з показниками минулого року, обвалились на 24%, а глобальне падіння ціни електромобілів продовжує погіршувати ситуацію. З іншого боку, стрімко зростають продажі вантажівок, завдяки чому опитані на Reddit роздрібні інвестори навіть назвали Ford найбільш недооціненою компанією.

Потенціал для подальшого зростання дійсно є. Акції компанії торгуються приблизно на 80% дешевше, ніж на піках 2022 року, а низка інвестиційних компаній прогнозують стрімке зростання: Citigroup — на 28%, а Barclays — на 21%.

Технологічний сектор

Техногіганти, хоча й показали скромніші результати, загалом теж виправдали наші очікування. Акції найбільшого інтернет-магазину та лідера ринку хмарних технологій Amazon.com додали з моменту придбання 36,4%.

Зростання забезпечене неймовірними фінансовими показниками компанії — чистий прибуток за рік зріс майже на 230%. Це обумовлене зменшенням витрат на логістику, більшим рекламним прибутком і, що головне, успішною роботою хмарного підрозділу, на який вже припадає близько 60% операційного прибутку корпорації.

Зростання заробітків пояснюється нинішнім відновленням після просіданням рік тому. Загалом хороші фінансові показники прогнозувалися, але реальні результати перевершили консенсус-прогноз Волл-Стріт. Аналітики здебільшого переконані, що зростання триватиме: у Wolfe Research вважають, що за рік акції додадуть 36%, а Truist Securities — 25%.

Не набагато відстав технологічний ETF Technology Select Sector SPDR Fund, який у нашому портфелі зріс на 35,16%. Коли ми обирали його, він на половину складався з акцій Microsoft та Apple. Однак управляюча компанії вирішила переформатувати його — суттєво знизила частку виробника iPhone (тепер вона менше 5%) і збільшила Nvidia (майже 20%). Наразі більшу вагу в фонді займає лише Microsoft (22%), а решта активів розділені між десятками менших технологічних компаній (Broadcom, Adobe, Oracle тощо).

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Фонд демонструє високі показники на тлі зростання усього технологічного сектору через захоплення ШІ та очікування прибутків, які він принесе в майбутньому.

Енергетика, продовольство та комунікації

Декілька компаній хоча й продемонстрували зростання, їхні показники поки що нас розчаровують. Зокрема, це стосується однієї з улюблених нафтогазових компаній Воррена Баффета Occidental Petroleum, яка зараз займає близько 5% у його портфелі.

З того моменту, як ми звернули на неї увагу, вона додала в ціні лише трохи більше 8%. Це пояснюється стабілізацією цін на енергоресурси. Нафта впродовж цього року коливається близько $80 за барель. Прогнози ж щодо нарощення її видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, створюють підґрунтя для подальшого зниження ціни.

Скромні результати демонструє і виробник сухих сніданків Kellogg Company, який минулого року розділився і створив нову компанію Kellanova. Поки що реформа корпоративного управління не допомогла, і акції зросли лише на 6,4%. Всьому виною тренд на здорове харчування та масове вживання у США препаратів Ozempic та Wegovy, які знижують апетит. Як наслідок виторг Kellanova за рік впав на 4%, а прибуток — на 10%. Компанія намагається компенсувати зниження продажів на американському ринку завдяки міжнародному, але відчутного прогресу поки що не досягла.

На початку цього тижня майже на 8% обвалились акції телекомунікаційного гіганта Verizon. Як наслідок, із моменту, як ми додали його до портфелю, акції зросли лише на 4,3%. Причиною стали гірші, ніж очікувалось, прибутки компанії: американці рідше оновлюють свої мобільні телефоні та намагаються заощаджувати. Водночас частина аналітиків вважають, що після презентації Apple нового iPhone з функціями штучного інтелекту почнеться бум на нові гаджети і Verizon відіграє падіння.

В мінусі знаходяться два наших активи. Фонд, що інвестує у облігації iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, подешевшав на 1,78% на тлі падіння ціни трежеріс через поступове приборкання інфляції та очікуване зниження ключової ставки у США.

Найбільших же збитків нам завдав агропромисловий холдинг Archer-Daniels-Midland, акції якого обвалились майже на 24%. Головна причина — звинувачення у порушенні фінансової звітності. Компанія намагається виправити ситуацію, декілька тижнів тому призначила нового зіркового фіндиректора Моніша Патолавалу, який раніше працював у 3M і GE Healthcare. Однак поки що ринок не надто оцінив зміни, тим паче, що фінансові показники виглядають слабко: через падіння цін на зерно прибутки компанії скоротилися майже на 38%.

На скільки зріс портфель

Вартість акцій у нашому консервативному портфелі з моменту придбання зросла на 16,4%. Якщо додати дивіденди, які за цей час мали виплатити компанії, вийде, що наш заробіток становить майже 19%.

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Загалом це непогана прибутковість, але індекс S&P 500 за цей самий період додав 23,6%, Таким чином, наразі ми поступаємося широкому індексу, хоча розрив невеликий і ми ще маємо шанс наздогнати його.

Консервативний портфель «Мінфіну»