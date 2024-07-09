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9 липня 2024, 14:02

Сягнула $1 трлн: чому вартість TSMC оновила історичний рекорд

Ринкова вартість Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на торгах у понеділок у моменті підвищувалася до $1 трлн, встановивши новий рекорд. Завдяки чому компанія демонструє стрімке зростання, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Ринкова вартість Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на торгах у понеділок у моменті підвищувалася до $1 трлн, встановивши новий рекорд.

Новий рекорд

На піку під час торгів у США у понеділок депозитарні розписки TSMC зростали на 4,8%, довівши капіталізацію компанії до рекордної позначки в $1 трлн. До кінця дня папери майже втратили зростання і завершили основну сесію на позначці $186,63, що вище за ціну закриття торгів п'ятниці на 0,18%. Капіталізація становила $962 млрд.

Із початку року папери компанії зросли на понад 80%. У червні тайванський виробник мікросхем обігнав Berkshire Hathaway, ставши восьмою за вартістю компанією у світі на основі своїх ADR, які продаються зі значною премією до його акцій, що торгуються у Тайбеї.

«Наближення оцінки ADR TSMC до $1 трлн — це звершення, але попереду ще багато висот, з огляду на технологічні досягнення, які очікуються щонайменше до 2040-х років», — вважає аналітик Morningstar Фелікс Лі.

В очікуванні звіту

TSMC виробляє контрактні чипи для Apple, Nvidia та десятки інших компаній, що робить її фаворитом світових інвесторів, які ставлять на бум ШІ. Навіть попри зростаючу напруженість у Тайванській протоці, багато інвестбанків із Волл-стріт підвищили свої цінові орієнтири для TSMC, посилаючись на попит, пов'язаний зі ШІ, і зростання цін на чипи у 2025 році.

Зростання котирувань у понеділок відбулося після того, як Morgan Stanley підвищив свою цільову ціну за акціями TSMC приблизно на 9%, очікуючи, що виробник чипів збільшить свою оцінку річних продажів у квартальному звіті наступного тижня. Інвестбанк також звернув увагу, що TSMC підвищує ціни на процесори через високий попит та завантаження потужностей.

«Стратегія дефіцитного маркетингу TSMC, схоже, працює, — написали у неділю аналітики Morgan Stanley. — Наш останній аналіз ланцюжка постачання показує, що TSMC подає сигнал про те, що постачання з передових ливарних заводів можуть бути обмежені у 2025 році, і клієнти можуть не отримати достатнього розподілу потужностей».

Аналітики JPMorgan також очікують, що компанія підвищить прогноз щодо виторгу у звіті наступного тижня.

Раніше оптимізм щодо контрактного виробника чипів висловили Nomura Holdings та Mizuho Securities. Очікується, що TSMC повідомить про зростання виторгу на 36%, порівнюючи з минулим роком, що стане найшвидшим темпом зростання з четвертого кварталу 2022 року, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

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За даними FactSet, більшість із 40 аналітиків, які відстежують акції компанії, радять купувати папери TSMC, і лише троє експертів радять тримати раніше куплені акції в портфелі. Продавати папери TSMC не рекомендує жодний аналітик.

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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
9 липня 2024, 15:56
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Одна компания TSMC превосходит украинскую экономику в 5раз，это очень показательно так как как показывает организационный уровень Украины, как самую низкую ступень развития в Европе.
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