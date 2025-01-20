Кінець буму ШІ та збій інтернету: BofA назвав події, здатні розвернути ринки

За минулі п'ять робочих днів індекси американських акцій Dow та S&P 500 показали найбільше тижневе зростання після 4−8 листопада — торгового тижня, в який відбулися вибори президента США. Оптимізм інвесторам додали гарні дані щодо інфляції, які зміцнили надії на подальше зниження ставок ФРС.

Успішний рік для фондового ринку США спрогнозував Bank of America. Проте його аналітики виділили декілька потенційних подій, здатних змінити динаміку і спантеличити інвесторів, передає Business Insider.

Серед них, наприклад, ймовірність того, що бум навколо ШІ вщухне, а світ залишиться без інтернету через пошкодження підводних кабелів на тлі геополітичної напруги. У BofA зазначили, що такі сценарії — це не прогнози аналітиків, а нестандартні події з високим рівнем впливу, які інвестори могли не врахувати.

Можливі події, які виділив Bank of America:

Зростання S&P 500 ще на 20% і більше третій рік поспіль. Це стане найдовшою серією зростання такого масштабу з початку 2000-х, коли луснула бульбашка на ринку інтернет-компаній, зазначають у BofA. У середньому на Волл-стріт очікують на помірніше зростання S&P 500 цього року, пише Bussines Insider.

Консенсус-прогноз аналітиків для індексу становить 6 539 пунктів, що передбачає зростання S&P 500 ще на 10% від останньої ціни закриття. Bank of America, зі свого боку, прогнозує, що індекс зросте до 6 666 пунктів, що на 12% вище за поточний рівень.

Проте у BofA зазначають, що «бум продуктивності, зниження податків для корпорацій, дерегульовані капітальні витрати, стійка інфляція, пасивні інвестиційні потоки та обмежена кількість альтернативних напрямів для інвестицій можуть призвести до подальшого зростання прибутку компаній та стабільних ринкових умов, що забезпечить ще один рік із приростом у 20%».

Реалізація обіцянок Трампа щодо мит. Запровадження нових мит може знизити торгові профіцити інших країн, що призведе до низки позитивних змін у США, включаючи скорочення дефіциту, зростання виробництва, заробітної плати та зайнятості.

Однак ключовим показником ефективності мит стане вартість долара США щодо інших валют. На думку BofA, якщо найближчими роками індекс долара (DXY) знизиться до 90 пунктів, то можна буде зробити висновок, що жорстка політика США спрацювала: знизився торговий дефіцит, покращилися економічні відносини з іншими країнами, а світова економіка стала стабільнішою.

Департамент урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска може спровокувати інвестиційний бум, якщо скоротиться кількість правил та обмежень. Як приклад, у BofA згадали ситуацію у штаті Айдахо.

Зняття низки обмежень на рівні штату декілька років тому зробило Айдахо лідером зі зростання ВВП серед штатів США. Дерегулювання у державній політиці може прибрати серйозні перешкоди для продуктивних інвестицій бізнесу, вважають у BofA.

Штучний інтелект вичерпає дані для навчання та ентузіазм навколо нього згасне. За даними Epoch AI, компанії можуть використовувати весь обсяг текстів, створених людьми для навчання моделей ШІ вже до кінця 2025 року. Оптимізм інвесторів також може знизитись, якщо очікуваний прибуток від ШІ не виправдає себе. Технологічні гіганти, на кшталт AWS і Microsoft, які очікують зростання прибутку на 17% протягом наступних п'яти років завдяки рекордним вкладенням в ШІ, можуть зіткнутися з розчаруванням, вважають стратеги банку. Для продовження ажіотажу має з'явитися, наприклад, якийсь популярний «ульотний» додаток.

Інвестори можуть повністю припинити купувати боргові папери США. Це прискорить розпродаж, організований так званими облігаційними месниками, які тимчасово відмовляються від американських казначейських облігацій, щоб примусити уряд до суворішої фінансової дисципліни. За прогнозами банку, загальний борг країни може сягнути $40 трлн у перші 100 днів президентства Трампа.

Відключення глобального інтернету. Світ ризикує зіткнутися з глобальними збоями в інтернеті, якщо буде пошкоджено підводні кабелі, які забезпечують майже весь обсяг світового інтернет-трафіку і щодня підтримують близько $10 трлн фінансових транзакцій.

Фахівці банку зазначають, що деякі з'єднання буквально тримаються на волосині, маючи на увазі декілька випадків ушкодження підводних кабелів за останні 14 місяців через геополітичну напруженість. НАТО вже докладає зусиль для посилення контролю в Балтійському регіоні, додають фахівці.

Серед інших потенційних сюрпризів стратеги BofA відзначають:

відключення електрики в США через старіючу інфраструктуру, які можуть коштувати $600 млрд;

зміни у політиці Німеччини, які можуть збільшити інвестиції в енергетику та оборону, зробивши європейські акції привабливішими для інвесторів;

зростання курсу єни та посилення політики в Японії, які можуть відвернути капітал від акцій зростання в США;

високий попит на приватні активи, який може призвести до їхньої доступності через біржові інвестфонди ETF, але викличе питання прозорості та вартості.

У списку найдорожчих компаній Європи змінився лідер. LVMH, яка володіє Louis Vuitton і Christian Dior, вперше з 2023 року обігнала данську фармкомпанію Novo Nordisk за капіталізацією і знову стала найдорожчою компанією Європи. Акції Novo у п'ятницю впали до мінімуму майже за півтора року після включення її препаратів Ozempic та Wegovy до списку кандидатів уряду США на зниження цін.

Окрім того, нове дослідження препарату для схуднення Wegovy не виправдало очікувань інвесторів — воно показало меншу ефективність, ніж аналогічні ліки Zepbound американської фармкомпанії Eli Lilly.

Акції LVMH минулого року впали на 13% — сектор предметів розкоші зіткнувся зі скороченням витрат споживачів, особливо у Китаї. Проте ознаки відновлення сприяють зростанню оптимізму інвесторів: минулого тижня сильна звітність Richemont, власника Cartier, стала приводом для ралі люксових брендів.

Далі — про найпомітніші цінові рухи акцій на фондовому ринку США.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

Акції Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI), виробника неврологічних препаратів, виросли завдяки врегулюванню патентної суперечки з компанією Sandoz: він захищає ексклюзивність препарату Caplyta, ліків від біполярної депресії, та відкладає випуск конкурента-дженерика у США до 1 липня 2040 року.

Ще одним поштовхом до подальшого зростання стала новина про придбання ITCI компанією Johnson & Johnson за $14,6 млрд.

ITCI відома своїми розробками щодо підтримки психічного здоров'я, а її препарат для лікування серйозних депресивних розладів наразі перебуває на пізній стадії випробувань. За останній рік ринкова вартість Intra-Cellular зросла до $10 млрд, а її акції подорожчали на 40%.

Ринкова капіталізація J&J оцінюється в $342 млрд, за останній рік компанія, навпаки, втратила 12% своєї вартості.

Майбутня угода стане однією з найбільших у біотехнологічному секторі за понад рік. J&J прагне зміцнити свій портфель після відділення свого підрозділу споживчої охорони здоров'я та придбання Shockwave Medical, виробника пристроїв для лікування серцево-судинних захворювань, за $13,1 млрд.

Цей крок є частиною стратегії J&J щодо підтримки зростання в умовах таких проблем, як втрата ексклюзивних прав, що насувається, на препарат для лікування псоріазу Stelara.

У травні 2024 року компанія J&J розширила свою присутність у сфері біотехнологій, придбавши за $850 млн виробника антитіл Proteologix. Завдяки цій угоді фармацевтичний гігант отримав доступ до низки розробок Proteologix, у тому числі до її провідного активу PX128, призначеного для лікування атопічного дерматиту — він уже підготовлений до дослідження першої фази.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) відображають динаміку цін на біткоїн. Останнім часом компанія стала основним об'єктом уваги інвесторів, які шукають доступ до криптовалюти номер один через традиційну корпоративну структуру.

MicroStrategy здійснила своє перше придбання Bitcoin 11 серпня 2020 року. Станом на 16 січня 2025 року MicroStrategy володіла 444 262 BTC, придбаними за середньою ціною $62 257 за BTC, із середньою річною швидкістю купівлі 88 852 BTC.

Щоб підтримати свою агресивну стратегію закупівель, MicroStrategy подала заявку на понад десять розміщень акцій на ринку лише у 2024 році. Також MicroStrategy використовує позикові кошти для фінансування своїх покупок біткоїну.

Наприкінці жовтня 2024 року MicroStrategy оголосила про свій план залучити $42 млрд протягом наступних трьох років. Залежно від динаміки цін на «цифрове золото», його запаси у компанії, за деякими оцінками, можуть потенційно збільшитись ще на 184 000 — до 736 000 BTC до 2032 року.

Акції Robinhood Markets, Inc. (HOOD) зросли після того, як компанія погодилася виплатити $45 млн для врегулювання претензій із Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), оскільки це цілком прийнятна сума для компанії такого розміру.

Крім того, HOOD отримала два гучні схвалення від аналітиків Волл-стріт.

Robinhood Markets Inc. — це компанія фінансових послуг, яка дозволяє користувачам продавати, купувати та торгувати криптовалютою, акціями, біржовими фондами, золотом та опціонами. Компанія керує платформою мобільних додатків Robinhood.

Bernstein назвав Robinhood своєю найкращою ідеєю у Global Digital Assets. Дослідницька фірма вважає, що Robinhood, ймовірно, виграє від пом'якшення регулювання криптовалюту при Трампі. Вона також очікує, що сильне зростання виторгу Robinhood триватиме у 2025 році. Bernstein підтвердила рейтинг Robinhood вище за середній з цільовою ціною $51.

Morgan Stanley додав Robinhood до свого «Financials Finest», назвавши її бізнес-модель стійкою. Morgan Stanley також дає акціям компанії рейтинг вищий за середній з цільовою ціною $55.

Топ-5 подій тижня для ринків

У понеділок американські біржі будуть закриті, а в центрі уваги інвесторів усього світу і не лише буде вступ на посаду обраного президента США Дональда Трампа.

Інавгурація Трампа

За даними джерел CNN, у перший же день, як господар Білого дому, Трамп планує підписати понад 100 виконавчих указів. Вони стосуватимуться, зокрема, збільшення виробництва енергії в США, пом'якшення регулювання та інших пріоритетів його кампанії. Для інвесторів важливо, що протягом другого терміну Трампа станеться з митами та податками, і як його рішення вплинуть на прибуток компаній, пише Yahoo Finance.

Напередодні інавгурації дохіність довгострокових облігацій США зросла на тлі очікувань, що запропоновані Трампом тарифи можуть спровокувати поновлення інфляції.

Голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Гері Генслер раніше повідомив, що 20 січня планує скласти повноваження. Амбіційна політика Генслера викликала опір із боку Волл-стріт та криптоіндустрії, пише Bloomberg: він зобов'язав бізнес розкривати кліматичні ризики, реформував торгівлю акціями та вимагав визнати криптоактиви цінними паперами.

У своїй передвиборчій програмі Трамп обіцяв змінити керівництво SEC на більш дружнє до криптогалузі. Замінить Генслера ветеран фінансового регулювання Пол Аткінс, який відомий, як прихильник криптовалют та зниження вимог та штрафів для бізнесу.

Сезон звітності американських компаній

Інвестори, які сподіваються на ще один сильний рік на фондових ринках, підкріплений прибутками американських корпорацій, отримають цього тижня чіткіші сигнали: про прибутки за четвертий квартал доведеться відзвітувати низці ключових компаній.

Ключові звіти про доходи надійдуть від стрімінгового гіганта Netflix, лідера у сфері охорони здоров'я Johnson & Johnson, виробника споживчих товарів Procter & Gamble та емітента кредитних карток American Express.

Сезон звітності розпочався минулого тижня. Великі банки відзвітували про різке зростання прибутку на тлі зростання активності на Волл-стріт. JPMorgan оновив свій же рекорд за річним прибутком. Кредитні організації виграють від оптимізму великих корпоративних клієнтів щодо економіки та політики адміністрації Трампа: ті беруть активнішу участь у корпоративних угодах, залучають капітал і ведуть операції на ринку цінних паперів, зазначають експерти.

Після публікації їхніх звітностей акції чотирьох великих американських банків — JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs та Citigroup — зросли.

Загалом аналітики очікують, що компанії S&P 500 повідомлять про зростання прибутку у четвертому кварталі на 10,4% у річному вимірі, згідно з даними LSEG IBES від 15 січня, на які посилається Reuters.

Давос

Лідери світового уряду та бізнесу візьмуть участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі (Швейцарія), яке розпочнеться у понеділок, 20 січня.

Опитування WEF, опубліковане напередодні зустрічі, показало, що найсерйозніший ризик для світової економіки у 2025 році становлять збройні конфлікти, на другому місці — екстремальні погодні умови.

Трамп має виступити на зустрічі за допомогою відеозв'язку у середу. Президент України Володимир Зеленський також має бути присутнім, і виступить із промовою у понеділок.

Серед інших світових лідерів, які візьмуть участь у зустрічі у Давосі, будуть президент Європейського центрального банку Крістін Лагард, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, канцлер Великобританії Рейчел Рівз та віцепрем'єр Китаю Дін Сюесян.

Засідання Банку Японії щодо ключової ставки

Банк Японії проведе своє перше цього року засідання з питань грошово-кредитної політики у четвер та п'ятницю, 23−24 січня.

Напередодні засідання чиновники японського центробанку, мабуть, готували ринки до можливого підвищення відсоткової ставки: голова Банку Японії Кадзуо Уеда та його заступник Резо Хіміно заявили, що рішення щодо підвищення вартості запозичень обговорюватиметься.

У чиновників буде декілька днів, щоб зважити, як політика Трампа може вплинути на фінансові ринки, перш ніж ухвалити рішення.

Близько 90% економістів, опитаних Bloomberg цього місяця, заявили, що ціни та економічні умови вимагають підвищення ставок із 0,25%. Із опитаних економістів близько трьох чвертей очікують, що центральний банк ухвалить рішення цього тижня. Короткострокові свопи у п'ятницю на короткий час показали, що підвищення ставок у січні майже повністю враховано у цінах трейдерів.

Підвищення ставки скоротить розрив між ставками США та Японії, що зміцнить єну.

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Дані щодо світового індексу ділової активності

Глобальні попередні дані PMI за січень будуть опубліковані наприкінці цього тижня. Ринок очікує на подальше скорочення зведеного індексу PMI Великобританії за січень до 50. Згідно з прогнозами, в єврозоні зведений індекс ділової активності, як і раніше, знижуватиметься.

У США очікується на покращення результатів опитування виробничого сектору, а сектори послуг продовжить впевнено зростати. Звіт PMI за грудень показав, що США збільшили свою перевагу, порівнюючи з Європою та Великобританією, оскільки зростання ділової активності там прискорилося.

Різноспрямовані тенденції зростання світової економіки істотно впливають на очікування щодо грошово-кредитної політики на 2025 рік, а стійка економіка США є причиною того, що ринок наполегливо відмовляється закладати до ціни більше одного зниження ставки ФРС наступного року. Це дає шанс європейським індексам блакитних фішок наздогнати своїх американських колег.