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9 червня 2026, 16:24

Нові правила гри для держсектору: як зміниться управління капіталом

Державний сектор України очікує масштабна трансформація: регулятор ринків капіталу (НКЦПФР) ініціює перегляд правил управління корпоративними правами та активами, що належать державі. Ці зміни повинні підвищити прозорість використання ресурсів, та наблизити українські стандарти до європейських вимог корпоративного управління. Про це повідомляє офіційний портал НКЦПФР.

Державний сектор України очікує масштабна трансформація: регулятор ринків капіталу (НКЦПФР) ініціює перегляд правил управління корпоративними правами та активами, що належать державі.

Тривалий час державні підприємства залишалися закритими для ринкових механізмів, що часто призводило до неефективного використання активів. Новий підхід передбачає впровадження жорсткіших стандартів звітності та відповідальності менеджменту. Із прес-релізу можна зробити висновок, що держава намагається зменшити політичний вплив на господарську діяльність та відкрити можливості для залучення приватного капіталу в державні проєкти через прозорі ринкові інструменти.

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Що саме зміниться у правилах гри

  • Посилення ролі корпоративного управління. Держава переходить від прямого втручання в операційну діяльність до наглядових функцій, де ключову роль будуть відігравати наглядові ради.

  • Прозорість активів. Впроваджуються обов'язкові вимоги щодо розкриття інформації, які дозволять ринку оцінити реальний стан держсектору.

  • Відповідальність менеджменту. Нові норми передбачають чіткішу систему KPI та відповідальності за фінансові результати компаній.

  • Інтеграція в ринки капіталу. Держпідприємства отримають інструменти для залучення фінансування, що раніше було доступне лише приватному бізнесу.

По великому рахунку, це «другий шанс» для українського держсектору стати привабливим для серйозних американських та європейських гравців.

Проте успіх реформи залежатиме від якості імплементації. Важливо, щоб нові правила не залишилися лише на папері. Якщо зміни запрацюють, ми можемо очікувати на покращення інвестиційного клімату та поступове витіснення неефективних керівних кадрів професійними інституціональними менеджерами. Для інвесторів це шанс диверсифікувати портфелі, враховуючи активи, які раніше були недоступними або занадто ризикованими.

Читайте також: НКЦПФР обмежила операції з єврооблігаціями України під час воєнного стану

Джерело: Мінфін
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