Українці сплатили понад 231 млрд грн податків. Хто більше

За п’ять місяців 2026 року українські громади отримали суттєве фінансове підкріплення. До місцевих бюджетів надійшло майже 231,3 млрд грн податків і зборів, що на 15,1% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

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Що наповнює бюджет громад

Левова частка надходжень — це податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), який склав 134,2 млрд грн (+19,6% до торішнього показника). Ця динаміка свідчить про стабільність виплат зарплат у приватному та державному секторах.

Серед інших ключових джерел доходу:

Єдиний податок: 39,1 млрд грн (+10,3%).

Податок на майно: 25,4 млрд грн (+13,7%).

Податок на прибуток підприємств: 17,9 млрд грн (+1,3%).

Туристичний збір: 161,8 млн грн (+22,6%).

Збір за паркування: 97 млн грн (+11%).

Треба розуміти, що це саме ті кошти, які громади отримають на відновлення пошкодженого житла, ремонт доріг, утримання шкіл та лікарень. В умовах війни спроможність територій залежати від власних доходів стає ключовим елементом стійкості.

Податкова служба, своєю чергою, наголошує на важливості цифровізації та підтримки бізнесу. Леся Карнаух підкреслила, що ДПС фокусується на розвитку нових онлайн-сервісів, супроводі грантоотримувачів та розширенні мережі консультаційних офісів, щоб максимально спростити для підприємців процес виконання податкових зобов'язань.

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