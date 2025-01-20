Зранку 20 січня біткоїн оновив історичний максимум. Ціна досягла позначки $109 тис. Про це свідчать дані торгів на TradingWiev.
20 січня 2025, 10:11
Біткоїн оновив історичний максимум
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Після цього котирування відскочила до $107 тис. Капіталізація криптовалюти сягнула $2,14 трильйона.
Водночас друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3377 за одиницю.
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Джерело: Мінфін
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