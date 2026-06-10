Українці 40+ можуть отримати 2000 грн на обстеження: програмою вже скористалися 115 тисяч людей

115 тисяч українців скористалися національною програмою Скринінг здоровʼя і пройшли обстеження. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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Що відомо

«Скринінг допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем із здоров’ям, що допоможе попередити розвиток хвороб і вберегти життя та здоровʼя громадян, — зазначила Очільниця Уряду. — Послуга безоплатна: після подання заявки держава надає 2000 гривень на обстеження. Пройти їх можна в державних, комунальних і приватних медзакладах у різних регіонах України».

Юлія Свириденко наголосила, що якщо кошти на проходження Скринінгу здоров’я отримано до 1 травня 2026 року, пройти повне обстеження та розрахуватися за нього необхідно до 30 червня.

«Скринінг здоров’я для людей віком від 40 років — це простий спосіб вчасно побачити ризики та подбати про здоров’я завчасно», — зазначила Прем'єр-міністр.

Як скористатися

З 1 січня в Україні стартував Скринінг здоров’я 40+ — національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Користувачам застосунку Дія віком від 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження.

Якщо у вас немає Дії, після 30-го дня з дня народження зверніться до банку-партнера (наразі — Приватбанк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім — до ЦНАП. Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах — незалежно від місця реєстрації".