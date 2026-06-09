Єврокомісія підготувала 21-й пакет санкцій проти РФ: візові обмеження, криптовалюти та енергетика

Європейська комісія оприлюднила пропозиції до 21-го пакета санкцій, який має стати одним із найпотужніших ударів по російській економіці з початку повномасштабного вторгнення. Як зазначила у своєму Х-аккаунті Кая Каллас , ці заходи мають остаточно зруйнувати фундамент російської воєнної економіки. Попереднє схвалення пакета заплановане на 15 липня 2026 року, проте наразі очікується дискусія щодо потенційного блокування окремими країнами-членами ЄС.

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Ключові зміни та обмеження

Новий пакет охоплює велику кількість сфер — від візової політики до експортного контролю:

Візові обмеження. Вперше в історії санкційної політики пропонується заборона на в'їзд до ЄС для будь-якої особи, яка проходила службу в російських збройних силах з початку війни. Банківський сектор. Передбачено замороження активів для близько 90 фінансових установ. Додатково впроваджуються заборони на транзакції для 30 банків як усередині Росії, так і в третіх країнах. Криптоактиви. Посилюється тиск на криптоіндустрію — блокуються 11 криптоплатформ та забороняються послуги для третіх країн, що використовувалися для обходу санкцій. Енергетика та «тіньовий флот». Пакет передбачає санкції проти 30 нових суден «тіньового флоту», а будь-яке судно, що співпрацює з ними (постачання чи дозаправка), автоматично потраплятиме під обмеження. Також вводиться тимчасове замороження стелі цін на російську нафту та обмеження на перепродаж ЗПГ-танкерів. Логістика. Заборонено проведення транзакцій для 2 російських портів та 4 аеропортів.

Технологічна блокада та експортний контроль

ЄС розширює заходи контролю для перешкоджання виробництву зброї в РФ. Санкції стосуватимуться понад 30 виробників дронів, а нові заходи експортного контролю впроваджуються щодо 50 компаній у Китаї, Туреччині, ОАЕ, Індії, Киргизстані та Казахстані.

Додатково вводиться заборона на експорт матеріалів для виробництва озброєнь, таких як порошки нікелю, спеціальні метали та сплави. Також розширюється перелік заборонених до імпорту товарів: під обмеження потрапили автозапчастини, дорогоцінні руди та хімікати.

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