Зварювальник із Мексики, який працював в SpaceX, може стати мільйонером після виходу компанії на IPO

Напередодні очікуваного виходу SpaceX на фондовий ринок журналісти The Wall Street Journal поспілкувалися з нинішніми та колишніми співробітниками аерокосмічної компанії Ілона Маска. Первинне публічне розміщення акцій (IPO) за ціною $135 за акцію та оцінкою компанії у $1,77 трлн може миттєво перетворити тисячі працівників SpaceX на мільйонерів.

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Одним із тих, чиє життя докорінно змінили акції компанії, став Хуан Ернандес. Він іммігрував до США з Мексики та освоїв професію зварювальника через хорошу оплату праці. У 2015 році Ернандес влаштувався до SpaceX.

«Я навіть не знав, що таке SpaceX, коли друг розповідав мені про цю роботу, але грошей на той час пропонували достатньо», — згадує 42-річний Ернандес.

Він починав як підрядник із погодинною оплатою $28, а згодом перейшов у штат, де отримав пакет акцій вартістю $10 000 із терміном вестингу (переходу прав) у п'ять років. Як і інші співробітники, Ернандес мав можливість докуповувати цінні папери за рахунок частини своєї зарплати, чим регулярно користувався протягом наступних років.

Вже у 2020 році, коли капіталізація SpaceX сягнула $36 мільярдів, Ернандес почав продавати акції невеликими частинами на внутрішніх закритих торгах. Зароблені кошти він інвестував у купівлю нерухомості в Техасі, побудувавши разом із дружиною невеликий бізнес.

Зараз пакет акцій, що залишився у зварювальника, оцінюється приблизно у $880 000 за ціною майбутнього IPO, що в сукупності з уже реалізованими активами та нерухомістю фактично приносить йому статус мільйонера.

Торік Ернандес залишив SpaceX і наразі працює зварювальником на стартовому майданчику компанії-конкурента Blue Origin. за його словами, фінансові інструменти SpaceX забезпечили йому «комфортне життя».

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Мільйонери з офісу та технічних ангарів

Історія Ернандеса не поодинока. Програма винагород у SpaceX побудована так, що акціонерами стають не лише топменеджери чи інженери, а й лінійний персонал: технарі в ангарах, баристи у кампусах та обслуговуючий персонал у Каліфорнії, Техасі та Флориді. Багато хто з них отримував акції, коли вони коштували менше ніж $2 за штуку, а сама компанія ще навіть не вміла успішно приземляти свої ракети.

Інший колишній інженер SpaceX, Ж. Андре Лавуа, який залишив компанію у 2015 році, наразі проживає в Італії, де реконструює власний готель. За ціною майбутнього IPO його частка акцій оцінюється у понад $28 мільйонів.

27-річна Меріеллін Масселман, яка працювала на судні для виловлювання уламків ракет в океані, також відкладала по 10% заробітку в акції компанії, аби у майбутньому відкрити судноремонтний бізнес у Вірджинії.

Традиційно після IPO для інсайдерів діятиме період обмеження на продаж акцій (lockup period) протягом кількох місяців, щоб уникнути різкого обвалу вартості через масовий розпродаж. Проте внутрішні правила SpaceX дозволяють деяким співробітникам реалізувати невеликі обсяги паперів вже у липні.