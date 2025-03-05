Коли ОВДП вже мало: 5 країн із найвищою дохідністю за облігаціями

Останніми роками портфель інвестицій українців в ОВДП зріс у декілька разів. Насамперед завдяки високій дохідності, яка перевищує ставки за депозитами і офіційну інфляцію. Водночас Україна — далеко не єдина держава, яка залучає кошти під високі відсотки. «Мінфін» вирішив дізнатись, хто ще особливо щедрий і чим це можна пояснити.

Переваги та ризики облігацій

Міжнародні фінансові компанії, а часто й звичайні громадяни, відшуковують у світі державні цінні папери, які пропонують особливо високу дохідність. Для одних це елемент диверсифікації: коли основну частку коштів розміщено у надійних паперах, а незначний відсоток в екзотичних — раптом буде позитивний результат. Для інших інвестиції в облігації інших країн — це прагматичний розрахунок.

Дохідність десятирічних облігацій США становить близько 4,1% річних, Німеччини — 2,5%, Японії — 1,4%, Швейцарія платить символічні 0,5%. Водночас країни, що розвиваються, часто пропонують за своїми паперами від 10% річних, а деякі з них — і понад 20%. При цьому обмежень щодо купівлі цінних паперів іноземцями вони не встановлюють, що відкриває можливості для значних заробітків. Щоправда, і ризики тут суттєво більші. Ось найголовніші:

Девальвація. Головний ворог міжнародних інвесторів у високодохідні державні облігації — знецінення національних валют цих країн, адже переважно йдеться про цінні папери, номіновані саме в них. Зовнішній інвестор зазвичай має на своєму рахунку долари, тому спершу купує місцеву валюту, і вже за неї купує цінні папери. Після погашення чи перепродажу облігацій доводиться знову відкуповувати долари.

Наприклад, якщо дохідність облігацій становитиме 20% і на стільки ж знеціниться національна валюта, то, в кращому випадку, інвестор вийде в нуль, а, найімовірніше, зазнає втрат — через спред та комісії. Тому для нього життєво важливо, щоб девальвація місцевої валюти була меншою за дохідність паперів.

Бувають випадки, коли валюти країн, що розвиваються, несподівано зміцнюються щодо долара. В цій ситуації нерезиденти заробляють одночасно на високих ставках та курсовій різниці. Така ситуація була, наприклад, в Україні у 2021 році.

Дефолт або реструктуризація. Ще гіршою для інвесторів може бути ситуація, коли країна відмовляється повертати борги, або просить про списання принаймні частини боргу. В Україні звикли, що реструктуризація стосується цінних паперів, випущених у іноземній валюті на міжнародні ринки (євробонди), а гривневих ОВДП не зачіпає. Однак в інших країнах часто відмінна практика.

Серед свіжих прикладів — минулорічна реструктуризація Аргентиною боргу в песо на суму в еквіваленті близько $50 млрд. У цьому випадку дохідність не знижувалась, але виплати перемістилися з минулого року на 2025−2028 роки. А ось уряд Зімбабве під час фінансової кризи 2008−2009 рр. провів реструктуризацію внутрішнього боргу, застосовуючи рішучіші кроки.

Якщо ж, попри ризики, інвестори готові вкладати кошти в ці інструменти, поглянемо, які країни пропонують найвищі ставки.

Бразилія

Дохідність десятирічних облігацій країни, номінованих у песо, становить 15,3%. Це приблизно стільки ж, які і в Україні за ОВДП.

«Бразилія пропонує одну з найвищих реальних ставок серед усіх ринків державних облігацій», — наголошує інвестиційний директор на ринках, що розвиваються, компанії Abrdn Віктор Сабо. Для порівняння: дохідність цінних паперів Мексики — близко 10%, Чилі — 6%.

Як відзначає портфельний менеджер Fidelity International, бразильський ринок облігацій виявився «дуже некорельованим», порівнюючи з сусідніми, а тому може стати «оазисом» для інвесторів.

Особливо підживлює жадібність міжнародних фінансових компаній зміцнення місцевого реала до американського долара. Якщо наприкінці минулого року курс становив близько 6,2, то зараз — близько 5,9. Таким чином, виникає рідкісна ситуація, коли нерезиденти можуть розраховувати на подвійний прибуток.

Як пояснює Віктор Сабо, бразильський ринок облігацій унікальний, оскільки на ціни паперів впливають насамперед місцеві швидкі гроші. «Через цю своєрідну природу грошово-кредитна політика центрального банку Бразилії може відхилятися від циклів ставок розвинутих економік і навіть регіональних сусідів», — пояснює він. Наразі центробанк країни тримає високу ставку в 13,25%, що і забезпечує приголомшливу дохідність, а інфляція в країні при цьому менше 5%.

Водночас варто враховувати, що місцева валюта зміцнювалась останні два місяці, але якщо дивитися за рік, то вона подешевшала майже на 19%. Тобто девальвація суттєво випереджає ставки за облігаціями, а тому для зовнішніх інвесторів вони виглядають як лотерея.

Нігерія

Дохідність десятирічних облігацій, номінованих у найрі, — 18,8%.

Якщо у випадку з Бразилією високі ставки облігацій існують поряд із низькою інфляцією, то в Нігерії все навпаки. Річне зростання цін у країні оцінюється у 24,5%, і це при тому, що, порівнюючи з груднем, він суттєво сповільнився — тоді сягав майже 35%.

Однією з ключових причин, яка запустила виток інфляції в найбільшій економіці Африки, експерти називають скасування субсидій на пальне. «Транспорт — один із головних чинників, що впливає на вартість продукції на ринку. Коли вам доводиться збирати врожай і транспортувати його з дуже високими витратами, ви не зможете поставити на ринку низьку ціну», — пояснює місцевий фінансовий аналітик Амін Філіп Ядо. Також на нестабільність цін в країні вплинули збої в ланцюжках поставок та кліматичні зміни.

Суттєво погіршує ситуацію стрімка девальвація місцевої валюти. Порівнюючи з серединою 2023 року, вона знецінилася майже втричі. Хоча з кінця минулого року найра зміцнилася щодо долара приблизно на 11%, що стало можливим завдяки вливаню в економіку $8 млрд. Однак, попереджають економісти, це може мати тимчасовий вплив і невдовзі падіння місцевої валюти продовжиться.

Водночас, нехай навіть тимчасове, зміцнення валюти та сповільнення інфляції підбадьорили інвесторів, які повірили в місцеві облігації. Їх дохідність ще в січні перевищувала 22%, а зараз під впливом зростаючого попиту суттєво знизилась.

Замбія

Дохідність десятирічних облігацій, номінованих у квачі, — 21,8%.

Ще у 2023 році за цінними паперами цієї країни можна було отримати понад 30% річних, тому нинішні ставки можа вважати відносно невисокими.

Подібно до нігерійської, місцева національна валюта теж пройшла декілька етапів девальвації і, порівнюючи з 2022 роком, торгується щодо американського долара приблизно вдвічі дешевше. Інфляція в країні теж доволі висока, але все ж суттєво поступається нігерійській — у лютому становила 16,8%, що приблизно стільки ж, як і за підсумками минулого року.

Водночас, за оцінками МВФ, цього року зростання цін в країні вдасться знизити приблизно до 12%, а далі інфляція становитиме 7%. Якщо цей прогноз справдиться, то фіксація прибутку за облігаціями на 10 років на рівні майже 22% виявиться хорошою інвестицією. Принаймні для внутрішніх інвесторів, адже якщо дивитись на девальвацію, то за минулий рік національна валюта впала приблизно на 21%. Тому у випадку продовження цієї тенденції дохідність цінних паперів для нерезидентів буде майже на нульовому рівні.

Єгипет

Дохідність десятирічних облігацій, номінованих у фунті, — 22,7%.

Як вже зрозуміло, висока дохідність цінних паперів завжди встановлюється не просто так. У випадку Єгипту, її пропонують на фоні стрімкої девальвації, яка почалася в березні 2022 року. З того часу місцева валюта знизилась на 220%. Для порівняння: гривня з початку повномасштабного вторгнення впала приблизно на 46%.

Річ у тім, що довгий час курс утримувався штучно, але після пандемії та різкого зниження туристичного потоку в країні виник дефіцит валюти. Як наслідок, місцевий центробанк декілька разів її девальвував, в тому числі і в обмін на кредити від МВФ.

На цьому фоні різко пішла вгору й інфляція. У 2023 році вона сягала 38%, а зараз — близько 24%. Тобто зростання цін випереджає нинішню дохідність облігацій.

Водночас великі пакети фінансової допомоги, які країна отримала від МВФ, Євросоюзу та ОАЕ, надихають інвесторів. «Ми бачимо привабливість короткострокової торгівлі», — відзначає аналітик ринків, що розвиваються, у T. Rowe Price Разан Нассер.

Як говорить керівник відділу досліджень Beltone Securities у Каїрі Ахмед Хафез, девальвація оздоровила фінансовий сектор Єгипту. Зокрема, банки припинили боятися давати кредити.

Очікується, що цього року економіка країни зросте на 4,1%, а наступного — ще на 4,5%. Є шанс в країни й приборкати інфляцію. Якщо зараз вона становить близько 24%, то найближчими місяцями фахівці Capital Economics очікують на її різке зниження, оскільки з порівняльної бази зникне період різкої девальвації. Вже до квітня прогнозується її сповільнення до однозначних показників.

Оскільки ж курс місцевого фунту регулюється центробанком, є ймовірність, що наступних хвиль різкої девальвації вже не буде. Це розуміють й інвестори, які збільшили попит на місцеві облігації, що прямо позначилося на дохідності — ще два місяці тому за паперами можна було отримувати 27% річних, а зараз на 4% меньше.

Туреччина

Дохідність десятирічних облігацій, номінованих у турецькій лірі, — 25,7%.

Ставки, які перевищують дохідність найщедріших африканських країн, у Туреччині встановлені на фоні галопуючої інфляції. На своєму піку минулого року вона сягала 75%, а зараз сповільнилася до 39%. Не кращою є ситуація в країні і на валютному ринку, де місцева ліра з 2022 року обвалилась щодо долара на 170%.

Причиною став тривалий період низьких ставок місцевого центробанку, завдяки яким влада сподівалася розігріти економіку і продовжувала їх утримувати, навіть коли інфляція вже виходила з-під контролю. Тому зараз ставку доводиться тримати на рівні 45%, а донедавна вона була 50%.

Ця ситуація розлякала переважну більшість зовнішніх інвесторів, але не всіх. Серед тих, хто зараз активно інвестує в турецькі цінні папери, Allianz Global Investors, яка ставить на боргові папери з максимально довгим строком погашення.

«Наша позиція поза консенсусом», — говорить портфельний менеджер Allianz Карлос Карранза. Він сказав, що очікує отримати на цих паперах двозначну прибутковість, завдяки швидкому зниженню інфляції та державним гарантіям, що знецінення валюти не зітре відсоткові прибутки.

Читайте також: Галузеві, індексні чи сировинні: які ETF вибрати у 2025 році

Ця ставка є досить ризикованою. Адже, за підсумками року, місцевий центробанк прогнозує інфляцію на рівні 24%, а ще донедавна прогнозував 21%. Водночас позитивною новиною для інвесторів в країну може стати стабілізація курсу. За останній рік він впав лише на 16%, отже, вже дозволяє вийти з облігацій у плюсі.

Щоправда, як і в кожному з попередніх випадків, на інвесторів ще можуть чекати неприємні сюрпризи.