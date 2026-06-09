Ринок землі в Україні: тенденції та перспективи 2026 року

Періодичні технічні збої в оприлюдненні даних Держгеокадастром традиційно ускладнюють роботу аналітиків. Але Опендата надає детальну мапу цін , які склалися в Україні. Вони дозволяють зробити висновки про стан земельного ринку в Україні.

Ринок землі залишається вкрай неоднорідним. Навіть у межах одного регіону ми фіксуємо суттєву прірву між офіційними цифрами та реальними цінами угод. Деякі області продовжують демонструвати аномальні показники, тоді як інші відображають більш приземлену та реалістичну картину.

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ТОП-10 областей за середньою вартістю 1 га с/г землі

Згідно з останніми даними, лідери рейтингу виглядають так:

Івано-Франківська область — 246 873 грн/га. Регіон лідирує з великим відривом. Львівська область — 180 153 грн/га. Висока конкуренція та дефіцит пропозиції тримають ціну на стабільно високому рівні. Тернопільська область — 134 872 грн/га. Один із найбільш стабільних ринків із високою якістю ґрунтів. Київська область — 123 909 грн/га. Близькість до столиці та попит на землі промислового призначення зумовлюють таку ціну. Волинська область — 100 274 грн/га. Замикає п'ятірку лідерів, стабільно утримуючи позначку вище 100 тисяч. Вінницька область — 89 951 грн/га. Регіон має показники, що натякають на подальше зростання цін. Хмельницька область — 84 521 грн/га. Ціни в цьому регіоні демонструють постійне зростання. Чернівецька область — 81 256 грн/га. Через невеликий обсяг ринку кожна угода тут суттєво впливає на середню ціну. Закарпатська область — 78 164 грн/га. Рекреаційна привабливість регіону додає вартості земельним ділянкам. Рівненська область — 73 809 грн/га. Ринок у цій області поступово підтягується до лідерів.

Також варто відзначити області, що знаходяться у середньому ціновому сегменті: наприклад, Полтавська область (74 922 грн/га) та Миколаївська область (52 719 грн/га). Найнижчі показники середньої вартості наразі фіксуються в Сумській області (42 979 грн/га).

Очевидно, що офіційна статистика все ще потребує уважного аналізу, адже в окремих районах реальні угоди можуть суттєво відрізнятися від середньообласних показників.

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