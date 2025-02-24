Галузеві, індексні чи сировинні: які ETF вибрати у 2025 році

ETF вважаються одними із найбезпечніших і найстабільніших інструментів для більшості портфелів, в тому числі для пасивного інвестування. Цей статус забезпечує їхня висока ліквідність та низькі витрати на управління. Чи зберігають індексні фонди свою актуальність у 2025 році, які перспективні галузі вибирають гравці ринку, та чи справді це настільки безпечно, як здається?

Чому інвестори роблять ставку на ETF

ETF — це відкритий інвестиційний фонд, подібний до традиційного керованого фонду, але його можна купувати або продавати, як звичайні акції на біржі. Більшість ETF чітко відстежують динаміку певного індексу або базового активу, чим забезпечують відповідний дохід. Серед основних переваг інвестування в ці фонди:

Диверсифікація. ETF відкривають інвесторам доступ до різних класів активів і навіть ринків через одну угоду.

Низькі витрати. Управління ETF часто обходиться дешевше, порівнюючи з активними фондами.

Ліквідність. ETF торгуються на біржі, тому інвестори можуть купувати чи продавати їх у будь-який час протягом торгового дня.

Прозорість. Інвестори завжди можуть побачити склад активів ETF і їх поточну вартість.

ETF на індекси фондового ринку США

Цей вид ETF надає інвесторам широкий доступ до публічних компаній, що котируються на американських біржах. Його використовують як підхід пасивного інвестування та відстежування основних індексів, як-от S&P 500, Nasdaq 100 та інші.

Серед основних ETF на ринкові індекси:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 24.98% 14.49% 13.06% 0.03% 1.30% Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 24.98% 14.48% 13.06% 0.03% 1.24% SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 24.87% 14.44% 13.00% 0.095% 1.21% Invesco QQQ Trust (QQQ) 25.61% 19.93% 18.29% 0.20% 0.56% Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 23.75% 13.80% 12.50% 0.03% 1.27% Vanguard Small Cap ETF (VB) 14.23% 9.30% 9.09% 0.05% 1.30%



Інвестори продовжують купувати ці ETF, і аналіз підтверджує тенденцію до довгострокового зростання. Також вони дають можливість інвестувати в широкий спектр компаній без необхідності вибирати окремі акції.

Інвестування в компанії за межами Штатів

Цей вид ETF націлений на інвестування в міжнародні публічні компанії в широкому масштабі або в конкретніших географічних ринках, як-от Азія, Європа або країни, що розвиваються.

Однак інвестування в іноземні компанії за межами США має декілька недоліків. Зокрема, валютний ризик і урядова нестабільність, оскільки інші держави часто можуть не забезпечувати інвесторам належного захисту, як у США. Динаміка декількох найбільших ETF на міжнародній арені:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) 11.01% 3.05% 4.04% 0.08% 3.19% Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) 5.20% 4.32% 5.09% 0.08% 3.37% iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) 3.41% 4.51% 5.39% 0.07% 3.47% Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) 3.07% 4.79% 5.49% 0.06% 3.36%



Інвестування в міжнародні ETF забезпечує глобальну диверсифікацію та зменшує залежність від економіки однієї країни. Окрім цього, інвестори отримують доступ до ринків, що швидко зростають. Ці ETF фокусуються на міжнародних ринках і дають можливість вкладати кошти в економіки, які можуть зростати швидше, ніж розвинені країни.

Галузеві ETF

Цей вид ETF дає інвесторам можливість купувати акції в певних галузях, як-от охорона здоров’я, споживчі товари, енергетика, фінанси, технології тощо. Ці фонди зазвичай пасивні, тобто вони відстежують певний попередньо встановлений індекс акцій і механічно стежать за ним. Серед галузевих фондів, що приваблюють інвесторів, можна виділити наступні:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) 30.42% 11.62% 11.32% 0.09% 1.42% Vanguard Information Technology ETF (VGT) 29.27% 21.44% 20.75% 0.10% 0.60% Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) 17.37% 11.93% 10.85% 0.09% 1.44% iShares Semiconductor ETF (SOXX) 12.97% 21.95% 22.75% 0.35% 0.67% Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) 5.52% 12.21% 4.95% 0.09% 3.36%

Інвестори часто обирають вузькогалузеві ETF, оскільки ставка на перспективний сектор дозволяє отримати прибуток від його зростання, як-от технології, охорони здоров’я чи енергетики.

Крім цього, гравці ринку також можуть підтримувати трендові напрямки, зокрема, штучний інтелект, відновлювана енергетика чи кібербезпека. Особливу роль грає захист від економічних циклів — деякі сектори, як охорона здоров'я, зазвичай є менш чутливими до криз, що робить їх привабливими для захисту капіталу.

Дивідендні ETF

Дивідендні ETF забезпечують інвесторам можливість купувати акції, які виплачують винагороду від прибутку. Цей тип ETF зазвичай також пасивно управляється, тобто він механічно відстежує індекс компаній, що виплачують відсотки за тримання акцій. Дивідендні ETF часто є стабільнішими, ніж загальний ринковий ETF. Вони можуть приваблювати тих, хто орієнтується на регулярний дохід від інвестицій. Основна динаміка дивідендних фондів:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) 17.60% 9.74% 9.77% 0.06% 2.74% Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) 17.02% 11.52% 11.38% 0.06% 1.73% Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 11.60% 11.03% 11.03% 0.06% 3.64%



Дивідендні ETF забезпечують регулярний пасивний дохід, що важливо для довгострокових інвесторів. Компанії, що виплачують дивіденди, зазвичай мають стабільний бізнес та фінансову стійкість, а їхні відсоткові виплати можна автоматично реінвестувати, що посилює довгострокове зростання капіталу.

ETF на облігації

Цей ETF надає доступ до портфеля цінних паперів, які часто поділяються на підсектори, залежно від типу облігацій, їхнього емітента, строку погашення та інших чинників. Завдяки цьому інвестори можуть купувати саме ті облігації, які їм потрібні. Ці облігації виплачують відсотки за графіком, а ETF передає дохід власникам.

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Дохідність за 5 років Дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди iShares 1−3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 3.92% 1.24% 1.25% 0.15% 3.92% Vanguard Total Bond Market ETF (BND) 1.34% -0.29% 1.34% 0.03% 3.67% iShares MBS ETF (MBB) 1.31% -2.13% -0.75% 0.04% 3.94% iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) -7.84% -6.07% -1.12% 0.15% 4.29%



Облігації зазвичай приносять стабільний дохід, що є привабливим для інвесторів, які шукають надійні та менш волатильні інструменти. Ці ETF можуть служити засобом захисту від економічних або ринкових криз.

ETF на сировинні товари

Ці товарні ETF дозволяють купувати сировинні продукти, сільськогосподарські товари, нафту чи дорогоцінні метали, без необхідності здійснювати операції на ф’ючерсних ринках. Вони зазвичай волатильні, тому можуть не підходити для консервативних стратегій інвестування. Серед основних ETF цієї галузі:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Середньорічна дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Invesco DB Agriculture Fund (DBA) 33.51% 11.93% 1.87% 0.85% 4.08% SPDR Gold Shares (GLD) 26.09% 10.94% 7.66% 0.40% 0.00% iShares Silver Trust (SLV) 20.89% 9.33% 5.58% 0.50% 0.00% United States Oil Fund LP (USO) 12.75% -5.90% -7.31% 0.70% 0.00%

З метою хеджування інвестори можуть вибирати фонди на сировину, оскільки вони додають альтернативний клас активів у портфель. Це дозволяє збалансувати ризики, а деякі цінні метали, як золото, часто зростають в ціні під час інфляції.

ETF на нерухомість (REIT)

Ці біржові фонди надають інвесторам доступ до диверсифікованого портфеля компаній, що володіють або керують комерційною, житловою чи промисловою нерухомістю. Також вони дозволяють отримувати прибуток від доходу з оренди та зростання вартості нерухомості. Динаміка основних REIT-фондів:

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Середньорічна дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) 4.94% 1.01% 3.62% 0.07% 3.23% Vanguard Real Estate ETF (VNQ) 4.92% 2.97% 5.05% 0.13% 3.85% iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) 4.48% 2.71% 5.26% 0.39% 2.57%



Інвестування в ETF нерухомості дозволяє заробляти на зростанні цін на житло без необхідності купувати фізичну власність. Крім цього, REIT-компанії виплачують значну частину своїх прибутків у вигляді дивідендів. Якщо проаналізувати історію цього ринку, то нерухомість показує зростання цін у довгостроковій перспективі.

ETF із кредитним плечем

ETF із кредитним плечем намагається забезпечити прибуток, який у декілька разів перевищує щоденну прибутковість його індексу. Таким чином, наприклад, ETF із потрійним кредитним плечем, заснований на S&P 500, має зрости на 3% за день, коли індекс зросте на 1%.

Через внутрішню структуру цих фондів вважається, що вони найкраще підходять для трейдерів, які шукають короткостроковий прибуток від цільового індексу протягом декількох днів, а не для довгострокових інвесторів.

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Середньорічна дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 58.22% 30.51% 35.12% 0.84% 1.27% ProShares Ultra S&P 500 (SSO) 43.53% 20.13% 19.75% 0.89% 0.85% ProShares Ultra QQQ (QLD) 42.82% 29.01% 29.07% 0.95% 0.25% Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) -12.51% 8.82% 28.86% 0.76% 1.18%

Інвестори вибирають такі ETF через спекулятивні характеристики цього інструмента, пов’язані з використання фінансового плеча для збільшення потенційного доходу. Доступ до ринку деривативів дозволяє отримати експозицію на певні активи без необхідності безпосередньо купувати опціони чи ф’ючерси.

ETF на криптовалюту

Ці ETF дозволяють купувати частку в криптовалюті через частку у самому фонді. Вони відстежують спотову ціну біткоїна, тож 1% у криптовалюті перетворюється на 1% у фонді за вирахуванням невеликої комісії за його управління.

Купувати BTC через ETF іноді простіше, ніж створити обліковий запис на криптобіржі та турбуватися про його безпеку.

Назва (тікер) Дохідність за останній рік Середньорічна дохідність за 5 років Середньорічна дохідність за 10 років Витрати на управління Дивіденди Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 164.94% - - 0.25% - Franklin Bitcoin ETF (EZBC) 164.40% - - 0.19% - iShares Bitcoin Trust (IBIT) 164.16% - - 0.12% -



Інвестори можуть вибирати купівлю ETF на криптовалюти замість купівлі криптовалюти, оскільки серед основних переваг використання цих фондів:

Доступ до інвестування в біткоїн без необхідності зберігати криптовалюту самостійно.

Біржові фонди на біткоїн працюють під наглядом фінансових регуляторів.

Хеджування від інфляції, оскільки біткоїн часто розглядають, як цифрове золото.

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Ризики інвестування в ETF

Інвестування в ETF здається досить простим, але складність завжди у деталях. Наприклад, вартість ETF, що інвестують у надійні облігації з довгим строком погашення, значно змінюється, залежно від відсоткових ставок. Коли ставки підвищуються або знижуються, значення фондів рухаються обернено до їх напрямку.

Хоча вони можуть забезпечувати вищу прибутковість, ніж ETF із короткостроковими облігаціями, більшість інвесторів не вважають ризик виправданим.

Індексні фонди, що інвестують у нерухомість, обкладаються підвищеним податком на дивіденди для нерезидентів США (до 30%), оскільки для них немає податкових пільг. Крім цього, ці ETF не є прямими інвестиціями в нерухомість, а лише в бізнес компаній, які займаються цим сектором. Відповідно, інвестор наражає себе на ризики.

Золото, захисні сектори та біткоїн не завжди виконують роль дійсно захисних активів. Перспективи зростання сектору ШІ можуть взагалі докорінно змінитися, як показав випадок із DeepSeek. Це демонструє вразливість технологій до змін ринкових очікувань і нових гравців, тож теоретичні постулати та прогнози не завжди підтверджуються на практиці.

Водночас, якби ви проінвестували на початку 2015 року в найпопулярніший індекс S&P 500 при формальних 13% річних у середньому, то станом на зараз ваша сума, завдяки складному відсотку, була б майже втричі більшою, і це без огляду на дивіденди.

Аналогічні інвестиції в NASDAQ-100 збільшились би вп'ятеро. ETF із потрійним кредитним плечем на цей технологічний індекс за 15 років могли б збільшити капітал у 200 разів. Проте і тут не без ризиків: інвестори могли б втратити майже весь капітал декілька разів за останні 5 років. Окрім цього, через особливості структурування, ETF із кредитним плечем можуть не відповідати зростанню самого індексу на довгому часовому горизонті.

ETF залишаються привабливими завдяки диверсифікації, низьким витратам і високій ліквідності, що дозволяє створити збалансований портфель і зменшити ризики. При цьому вони збільшують потенціал доходу в довгостроковій перспективі. Однак важливо пам'ятати, що минулі показники не гарантують майбутніх результатів, а спроби інвестора «вгадати» правильний сектор чи акцію часто призводять до невдачі. Тому для роздрібного інвестора вкладення коштів в широкий індекс здебільшого залишається ефективнішим і менш ризиковим.