Кого своїми жертвами обрав Трамп цього разу

Загалом не дуже вдалий тиждень на ринках цінних паперів — і на ринку облігацій тривога, і швидке відновлення ринку акцій, після відчутного падіння через «День визволення» і тарифну війну, теж загальмувалося. Що стало цьому причиною, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Найбільше значення, звісно, мають події на борговому ринку і поки що інвестори в державні облігації США — єдині, хто має мужність сказати Трампу, що він робить, м’яко кажучи, не зовсім вдалі кроки. Думка мільйонів інвесторів дуже просто була висловлена через зростання дохідності довгострокового боргу США, тепер вона вже понад 5%, отже, дефіцит бюджету буде фінансувати все дорожче. До того ж і бажаючих це робити значно поменшало, про що свідчать невтішні результати аукціону з продажу 20-річних облігацій у вівторок.

Немає бажаючих купувати борг — знижується попит на долар, а отже, і його ціна щодо інших валют. Разом із цим продовжують зростати інфляційні очікування, зараз вони вже на рівні 3,6% та 4,6% на горизонті одного та п’яти років, відповідно. Самі розумієте, що це зовсім не те, чого прагне ФРС, отже, розраховувати на швидке зниження ставки центрального банку теж не варто. Для ринку акцій висока дохідність державного боргу — це теж «зустрічний» вітер, і кожний стрибок дохідності облігацій цього тижня моментально супроводжувався падінням основних індексів.

У виграші тільки золото та криптовалюти. Останні, до речі, цього тижня хоча б частково почали виправдовувати звання «цифрового золота». І якщо так піде й далі, то схоже, що перспективи і кожного з цих класів активів досить непогані.

Ну й, звісно, щоб це був за тиждень — не тиждень, а суцільна нудота, якби не Дональд Трамп. У четвер він порадував світ новим «великим та красивим» податковим законом — «One Big, Beautiful Tax Bill», це він, до речі, сам його так назвав. Закон, який було прийнято перевагою в один голос, подарує найбагатшим певні податкові знижки, збільшить навантаження на бюджет, а отже, вимагатиме додаткових джерел фінансування. Всі соратники Трампа страшенно раді і розповідають про історичну перемогу, але, знову ж таки, ці «всі» не йдуть у порівняння з сегментом державних облігацій, реакція якого дуже негативна, і навряд чи це можна вважати гарними новинами.

Але й це ще не все… На початку тижня, у понеділок, президент Трамп, м’яко та акуратно напав на Apple, пригрозивши, що небажання виробляти iPhone в Америці матиме сумні для компанії наслідки. Потім ця новина якось зникла з радарів і склалося враження, що проблему вичерпано. Те, що подібна вимога є великою проблемою для Apple, — очевидно, бо виробництво в США вимагатиме чималих капітальних витрат, та й уявіть, якою буде ціна смартфону, виробленого в США.

Але, попри похилий вік, у президента виявилася напрочуд гарна пам’ять, і в п’ятницю він повернувся до теми Apple із новими силами… Вже традиційно, у власній соціальній мережі, у п'ятницю вранці, до відкриття торгів, Трамп пригрозив запровадити 25% мито на продукцію Apple, якщо iPhone не вироблятимуться у США. Після такої заяви ціна на акції Apple полетіла донизу, бо всі розуміють, що за умови виробництва смартфону в США у компанії є два варіанти і обидва погані: або намагатися продати дорого, що складно, або покрити зростання витрат за рахунок власного прибутку. Зразу ж згадалися роздрібні оператори — Walmart, Amazon, Target та інші, яким адміністрація Трампа порадила не підвищувати ціни, а просто «з'їсти тарифи», тобто покрити зростання витрат за рахунок власного прибутку.

Читайте також: США vs Китай: як заробити на новій холодній війні

Ну й «вишенька на торті», яка остаточно перетворила ранок п’ятниці на «червоний», змусивши ціни на акції рухатися «на південь». Схоже, що переговори з ЄС щодо тарифів зайшли в очевидний глухий кут: президент США заявив, що з блоком «дуже важко мати справу». «Наші дискусії з ними ні до чого не призводять! Тому я рекомендую прямий 50% тариф для Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року», — заявив Трамп, нагадавши світу, що «День визволення» може стати тим святом, яке ще дуже довго буде з нами.