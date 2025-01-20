Кава — нове какао: чому еспресо незабаром коштуватиме на чверть дорожче

Дивно, що роздрібні ціни на каву досі не зросли. У номінальному вираженні оптові ціни на зелену необсмажену каву на ринках Нью-Йорка та Лондона вже перебувають на найвищому рівні за всю історію, і побили попередній рекорд, встановлений майже 50 років тому, у 1977 році.



Сорт «арабіка», який цінується у поціновувачів еспресо, у грудні в Нью-Йорку майже досягнув $3,5 за фунт. Проте постачальники обсмаженої кави (або коротко — обсмажники) все ще продають свою каву в супермаркетах так, ніби оптові ціни становлять близько $2,5 за фунт. З огляду на різницю між оптовими та роздрібними цінами, вартість вашої чашки ранкового підбадьорливого напою може зрости щонайменше на 20−25% протягом наступних декількох місяців.

Це цінове відставання затягнулося з декількох причин. Одна з них: супермаркети пручаються підвищенню цін. Але різниця стає настільки великою, що торговці кавою говорять, що йдеться про «коли», а не «якщо»: тобто високі роздрібні ціни — це питання часу. Питання в тому, чи відбудуться підвищення наприкінці січня, чи на початку лютого.

Вичікувальна гра, яку ведуть обсмажники, вже призвела до жертв. Минулого місяця збанкрутував французький постачальник обсмаженої кави Cafés Legal. Ще один великий торговець кави у Бразилії також збанкрутував наприкінці 2024 року. І це можуть бути далеко не останні жертви.

Кава живе в борг

Коріння кавової кризи — у Бразилії та В'єтнамі, двох найбільших світових виробниках: погана погода у цих країнах призвела до неврожаїв. У результаті світ споживав більше кави, ніж виробляв чотири роки поспіль. У період з 2020 до 2024 року дефіцит між попитом та пропозицією становив приблизно 15−20 млн мішків (кожен мішок важить 60 кг). У типовий рік світ споживає близько 170 млн мішків. За нинішнього стану речей сезон 2025−2026 років може продовжити дефіцит до п'ятого року поспіль — безпрецедентний результат.

Обсмажники використовували запаси, накопичені в урожайні роки, щоб скоротити розрив, але ці запаси скоротилися до рівнів, які багато хто в галузі вважають «нестійко низькими». Запаси у так званих країнах призначення (споживаючих країнах) закінчилися, а запаси у місцях походження (країнах-виробниках) швидко скорочуються.

Найбільша проблема — це бразильський врожай, який збирають із травня до вересня. У середині 2024 року багато хто очікував, що він буде великим і зупинить еру дефіциту. І якийсь час все йшло непогано. Але з жовтня галузь почала виявляти занепокоєння, а в грудні воно переросло в тривогу: високі температури та пізні дощі призвели до того, що на рослинах не зав'язалися бутони, які пізніше мали перетворитися на кавові ягоди.

Якщо так піде й надалі, то запаси скоротяться ще більше. За даними Міністерства сільського господарства США, до кінця сезону 2025−2026 років загальні запаси можуть впасти до другого найнижчого рівня за 65 років. Деякі торговці кавою вважають, що є висока ймовірність того, що запаси впадуть до найнижчого рівня в сучасній історії.

За такого сценарію оптові ціни на каву в Нью-Йорку можуть зрости до $3,5−4,0 за фунт протягом наступних декількох місяців; найоптимістичніші торговці вбачають потенціал для ще вищих цін.

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Кава — черговий спекулятивний товар

Інфляційні потрясіння у сфері кави сталися за декілька місяців після того, як вартість іншого тропічного товару — какао — підскочила до історичного максимуму, збільшившись на понад 175% менш як за півтора роки. Хоча у цих двох товарів мало спільного, зростання цін змушує проводити паралелі та залучає спекулянтів.

Чи є поточні ціни — трохи вище за $3 за фунт — новою нормою? Чи, кажучи мемами, «кава — це нове какао», як стверджують деякі інвестори?

На відміну від какао, де фермери роками не заробляли грошей, а подальша відсутність інвестицій означає старіння та хвороби дерев, кава — це динамічна галузь. У кількох країнах плантації управляються як комерційні підприємства, а не як мізерна версія дрібних селян у какао промисловості. Бразилія, В'єтнам і Колумбія, а також декілька інших країн, мають потенціал виробляти більше, якщо дозволить погода. Поточні ціни стимулюють фермерів.

Але зміна клімату є структурною проблемою для кави. Протягом поколінь урожай перебував у владі погоди: заморозки та, меншою мірою, посухи неодноразово призводили до великих втрат у Бразилії. Проблема в тому, що врожай кави зараз падає через спеку, і ніхто в галузі не знає напевно, що саме високі температури можуть означати для виробництва.

Тож насолоджуйтесь наступними декількома тижнями розумних роздрібних цін, перш ніж вони зростуть. І не дивуйтеся, якщо хвилі спекотної погоди продовжать робити вашу дозу кофеїну дорожчою.