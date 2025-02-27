Китайські акції ШІ: інвестиційні ризики та можливості на тлі нових обмежень США

У той час як Nasdaq показав скромне зростання на +2,7% від початку року, індекс China Tech (китайських технологічних компаній) зріс на +22,9%. Головною темою залишається тривале суперництво за світове домінування між двома найбільшими економіками світу. Однак інвестори насамперед зосереджені на короткостроковій прибутковості. Чи варто її шукати в технологічному секторі КНР, розповів керівник аналітичного напряму компанії Blackshield Capital Ілля Кислицький.

DeepSeek і його вплив на китайський технологічний сектор

Нещодавнє досягнення компанії DeepSeek привернуло значну увагу світових інвесторів, адже воно демонструє, як можна реалізувати потенціал штучного інтелекту за помірних витрат і без суттєвих капітальних вкладень.

У технологічній сфері DeepSeek, китайська компанія у галузі ШІ, створила доступного чат-бота, здатного конкурувати з ChatGPT від OpenAI. На відміну від західних аналогів, ця розробка базується на моделях із відкритим вихідним кодом, що значно спрощує інтеграцію ШІ. Такий підхід може підвищити ефективність у різних галузях — від автономного транспорту до робототехніки та біотехнологій. Однак короткострокова прибутковість для провідних китайських технологічних компаній залишається під питанням.

Вихід DeepSeek на ринок посилив внутрішню конкуренцію в галузі, ймовірно, спричинивши цінові війни. Попри те, що інновації на основі ШІ сприяють довгостроковому економічному зростанню Китаю, вони також можуть підсилити дефляційний тиск. Додаткову невизначеність створює зростаючий вплив держави на великі технологічні компанії, адже національні інтереси дедалі частіше переважають над прибутками акціонерів.

Успіх DeepSeek свідчить про прагнення Китаю до технологічної незалежності. Здатність компанії змагатися з провідними американськими розробниками, попри обмежений доступ до передових чипів Nvidia, є свідченням швидкого розвитку напівпровідникових і обчислювальних потужностей країни. З часом це може зменшити залежність від західних технологій, однак водночас посилить ризик запровадження нових санкцій з боку США, що лише загострить суперництво між двома наддержавами.

Економічний розкол: обмеження США та їхні наслідки

Ця ситуація отримала продовження 21 лютого 2025 року, коли президент США підписав указ «America First Investment Policy». Документ запроваджує потенційні обмеження на інвестування пенсійних і благодійних фондів США у китайські високотехнологічні компанії. Хоча конкретні санкції ще не впроваджені, указ передбачає посилення контролю за інвестиціями у сфери штучного інтелекту, біотехнологій та передового виробництва.

Ці обмеження можуть суттєво вплинути на численні китайські компанії, особливо ті, які є частиною ланцюгів постачання у сфері ШІ. Історичні дані свідчать, що акції компаній, які підпадають під прямі інвестиційні заборони США, зазвичай демонструють середнє падіння, що перевищує 20% протягом року. Інвестори вже почали фіксувати прибуток із китайських технологічних та ШІ-акцій, і подальші дії уряду США можуть швидко звести нанівець їхнє зростання від початку року.

Серед компаній, які можуть постраждати, можна виокремити Legend Biotech, ACM Research, Vipshop Holdings, Qifu, Baidu, Alibaba, JOYY, Futu, PDD та інші. Частка володіння цими компаніями серед американських інституційних інвесторів перевищує 10%.

Регуляторна невизначеність може також вплинути на вартість китайських компаній, що торгуються на американських біржах, особливо тих, де значна частка належить інституційним інвесторам із США. Крім того, указ президента є сигналом про глибший економічний розкол між США та Китаєм.

Китайським компаніям, які залежать від іноземного капіталу, ймовірно, доведеться шукати альтернативні джерела фінансування — внутрішні ринки або партнерства з неамериканськими інвесторами. Підвищений контроль може також обмежити доступ компаній, що працюють у критично важливих секторах, таких як виробництво напівпровідників та хмарні обчислення, до передових технологій і глобальних ланцюгів постачання.

Перспективи та ризики для інвесторів у китайські акції ШІ

Регуляторні ризики вимагають обережного підходу до інвестування в китайські технологічні акції. У найближчій перспективі оптимізм інвесторів може зберігатися завдяки припливу капіталу в гонконгські активи на тлі послаблення юаня. Втім, протягом наступних декількох кварталів зростання корпоративних прибутків у технологічному секторі Китаю, ймовірно, не виправдає очікувань, що ускладнить подальше зростання цін на акції.

Інвесторам варто уважно стежити за діями уряду Китаю, оскільки Пекін може запровадити заходи стимулювання для пом’якшення економічного тиску та стабілізації фондових ринків.

Поєднання геополітичних обмежень і технологічних досягнень у сфері ШІ формує складне інвестиційне середовище для китайських технологічних компаній. Попри стрімкий прогрес DeepSeek, який підкреслює здобутки Китаю у сфері штучного інтелекту, існують суттєві структурні перешкоди — від американських інвестиційних обмежень до зростання внутрішньої конкуренції. Ці чинники можуть стримувати стійке зростання ринку.

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Інвесторам варто залишатися пильними та ретельно оцінювати як потенційні ризики, так і можливості в умовах постійних змін на ринку.

Раціонально сформований, диверсифікований портфель із мінімальним впливом політичних ризиків може стати ефективною стратегією в умовах збереження невизначеності.