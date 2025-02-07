Зоряні війни-2: як США, Європа, росія та Китай захоплюють космос

Найбільші країни світу готуються до різкого нарощування військових інвестицій у космос, що має докорінно змінити систему безпеки у світі. Про які саме технології йдеться та як вони вплинуть на світ, розбирався «Мінфін».

Як розпочалися Зоряні війни

Фактично з перших кроків підкорення космосу використовувалося у військових або ж у подвійних цілях. Зокрема, супутники застосовувались для шпигування, відома система GPS спершу розроблялась для армії, а США ще десятиліття тому тримали у Тихому океані протисупутникову ракетну установку.

«Люди не завжди розуміють, що космос вже давно став військовим середовищем. Космос мілітаризований вже з 1960-х років», — говорить експерт із космічної безпеки Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Олександра Стікінг.

Однак по-справжньому перетворити орбіту нашої планети на повноцінну військову територію вперше спробував у середині 80-х років минулого століття тодішній Президент США Рональд Рейган.

Він оголосив про створення Стратегічної оборонної ініціативи (SDI) — довгострокової науково-дослідницької програми. Її мета — забезпечити для США нову систему протиракетної оборони, яка надасть стратегічну перевагу над Радянським союзом. За словами Рейгана, нові технології мали зробити ядерну зброю застарілою.

Передбачалося, що SDI складатиметься із сотень супутників та військових центрів, які охоплюватимуть всю планету. Задіяні в ній мали бути лазерні технології, променева зброя, а також, що найцікавіше — розміщення ракетних систем у космосі.

Ініціативу Рейгана часто називають «Зоряними війнами», на честь фантастичного фільму, який вийшов напередодні появи програми. Це іронічна назва, яку використовували критики SDI, наголошуючи, що ще десятки років технології не будуть готові для створення такої системи.

Крім цього, критики зазначали, що навіть якби систему вдалося реалізувати, вона принесла б більше шкоди, ніж користі, адже запустила б нову гонку озброєнь.

«Зоряні війни — це фундаментальна атака на концепції та угоди про контроль над озброєннями, які підтримували американську безпеку протягом декількох десятиліть. Підтримка цієї програми президентом — одне із найбезрозсудніших і найбезвідповідальніших рішень в історії сучасного державного управління», — заявляв тодішній сенатор, а в майбутньому президент США, Джо Байден.

Оскільки проєкт на свій час виглядав аж надто футуристично, деякі військові історики вважають, що Рейган насправді навіть не намагався реалізувати його. Основною метою було втягнути СРСР у нову гонку озброєнь, щоб радянський блок кинув всі ресурси на створення зброї, яку в принципі неможливо створити, і, як наслідок, не витримав навантаження.

В 90-х роках ініціативу Рейгана була згорнуто. Деякі напрацювання вдалося реалізувати в інших проєктах, але загалом вона залишилась у пам'яті, як елемент наукової фантастики.

Трамп реанімує проєкт Рейгана

Про ініціативу Рейгана згадав нещодавно обраний президентом США Дональд Трамп. Вивести армію за межі планети він намагався ще під час свого попереднього перебування на посаді, коли створив Космічні війська, основною метою яких було налагодження технологій для збиття ворожих ракет.

Повторно зайшовши до Білого дому, Трамп розпочав нову активність у «підкоренні космосу» і вирішив повернути до життя ініціативу Рейгана.

Президент США наказав розпочати створення оновленої системи протиракетної оборони, назвавши її «Залізний купол», за аналогією з відомою ізраїльською розробкою. В Ізраїлі вона спрямована насамперед на захист від легких дронів та ракет малої дальності. А для США основною метою буде міжконтинентальна балістика, крилаті та гіперзвукові ракети.

В своєму указі Трамп безпосередньо згадує попередника. «Президент Рейган намагався побудувати ефективну оборону проти ядерних атак, і хоча ця програма допомогла технологічному розвитку, вона була скасована до досягнення поставленої мети», — йдеться у документі.

Також ще під час передвиборчої кампанії Трамп нагадував, що Рейган давно хотів реалізувати проєкт, але тоді Америка не мала відповідних технологій. «Це називали космічним кораблем, аби висміяти його. Але тепер у нас є потрібні технології», — наголошував Трамп.

Відповідно до указу Трампа, міністерство оборони країни за 60 днів має представити план захисту від цілої низки ракетних систем. Які саме технології потрібно використовувати, в деталях не пояснюється — це визначатимуть військові експерти, але в загальних рисах описано очікувані системи захисту. Серед них:

космічний датчик гіперзвукового та балістичного стеження;

ракети-перехоплювачі космічного базування, здатні збивати ворожі ракети ще на фазі підвищення;

системи знищення ракетних систем ще до запуску;

некінетичні можливості для посилення кінетичного ураження (наприклад, завдяки використанню електромагнітного імпульсу).

Сума, яка виділятиметься на нові технології, не вказана, але зазначається, що для розгортання «щита ПРО» має бути підготовлений запит на 2026 рік. Аналітик TD Cowen Роман Швейцер оцінив розробку нової системи в десятки мільярдів доларів, що будуть витрачені як на розширення існуючих програм захисту, так і на впровадження абсолютно нових систем.

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Можливо, частину нової оборонної стратегії розкрили журналісти Financial Times. За їх даними, США вже працюють над системами, які дозволятимуть збивати ракети лазером безпосередньо із космосу.

Європа думає про захист супутників

Цього року про готовність до активізації космічних оборонних програм заговорив і Європейський Союз.

Висока представниця ЄС із закордонних справ й політики безпеки Кая Каллас звернула увагу на необхідність забезпечення безпеки супутників. Для цього вона пропонує працювати з трьома пріоритетами. Перший — це інформування про все, що інші країні роблять у космосі, і аналіз можливих загроз від таких дій. Другий — це спроможність на дії у відповідь. І третій — система колективної оборони.

Кая Каллас відзначає, що для побудови системи космічного захисту ЄС має співпрацювати з партнерами по НАТО (насамперед США і Британією), а також з тихоокеанськими союзниками — Японією, Південною Кореєю та Австралією.

Про необхідність побудови «Європейського космічного щита» говорив також Європейський комісар із питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Однак архітектури цього оборонного проєкту наразі не існує, не виділено кошти на системи безпеки, і навіть не визначено, якими саме вони можуть бути. Поки що все зводиться до загальних заяв про потребу об'єднання зусиль окремих країн у цій сфері.

Що роблять росія і Китай

Найагресивніше рухається до мілітаризації космосу росія. Минулого року голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Майк Тернер повідомив про появу інформації, яка містить «серйозну загрозу національній безпеці США». Офіційно, про що йде мова, ніхто не пояснив, але декілька західних ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що політики стурбовані підготовкою росії до розміщення на орбіті ядерної зброї.

За даними New York Times, безпосередньої загрози немає, оскільки відповідні засоби ще перебувають на етапі розробки.

Як саме росія планує використовувати цю зброю — достеменно невідомо, але, за попередніми оцінками фахівців, вона буде спрямована не на цілі на планеті, а проти супутників. Тобто передбачається виводити їх із ладу завдяки ядерному вибуху в космосі. Замаскована для цієї мети система може виглядати, як звичайний супутник, але з ядерним зарядом всередині.

Наскільки така зброя може бути ефективною, думки фахівців розходяться. Частина переконана, що ядерний удар на орбіті може вивести з ладу хіба декілька супутників, адже вибухової хвилі у вакуумі не буде і основну шкоду спричинятиме електромагнітне випромінювання. Тому, для того, щоб завдати відчутної шкоди глобальній супутниковій системі, необхідно провести сотні вибухів. Але це, звісно, лише в теорії, на практиці її ніхто не перевіряв.

У травні минулого року Пентагон припустив, що росія вже запустила космічну зброю, але про можливість ядерного заряду в ній не повідомлялося. Йдеться про російський супутник, який за дивним збігом рухається на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США, а тому, припускають в оборонному відомстві, може бути використаний проти нього.

За оцінками Фонду безпечного світу, росія та Китай досягли значних успіхів у розробці космічних засобів електронної боротьби, які можуть порушувати або виводити з ладу супутники. Сюди входять такі технології, як системи радіоелектронних перешкод і зброя спрямованої енергії за допомогою лазерів або мікрохвиль.

Підтверджують ці оцінки і в Пентагоні. За його даними, Китай працює над ракетами для знищення супутників, а також розробляє спрямовані проти них високопотужні лазери. Крім цього, американські військові стурбовані тим, що Китай навчається проводити кібератаки на супутники, спрямовані на викрадення зібраних даних чи перенаправлення супутників на іншу орбіту.

«Завдяки втручанню в супутники можна закрити доступ супротивнику до інформації, чи надати йому дані, які не відповідатимуть дійсності. Також можна дати команду супутнику — зійди з орбіти і зруйнуйся», — пояснює експерт із військово-космічної програми Китаю Дін Ченг.

Акцент рф і КНР на американських супутникових системах виник не на порожньому місці. Супутникова система — потенційна «ахіллесова п’ята» Америки, адже саме вона дозволяє військовим США спілкуватися, здійснювати навігацію, збирати розвідувальні дані та точно вражати цілі у всьому світі.

Китай має значні успіхи і в цивільному підкорені космосу, хоча ці технології, за потреби, можуть мати подвійне або військове значення. Країна має другу, за чисельністю, групу супутників на орбіті — близько 500. Минулого року КНР стала першою країною, яка доставила на Землю зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця, а у 2028 році країна планує доставляти ґрунт із Марсу. Окрім державних програм, у Китаї вже є декілька приватних компаній, що мають власні ракети — вони проводять близько чверті всіх космічних пусків країни.

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«Космос має вирішальне і критичне значення», — застерігає колишній очільник Космічного командування США Джеймс Дікінсон. А отже, захоплення цього плацдарму гарантуватиме стратегічну перевагу для будь-якої зі сторін.