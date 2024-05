Кожні 39 секунд з`являється нова жертва кібератак: хто на цьому заробляє

Стимулом для американського ринку стали свіжі дані щодо заявок на допомогу з безробіття в США, які вийшли на найвищий рівень із серпня 2023 року. Це означає, що ринок праці продовжує остигати, що підвищує шанси на зниження ставки ФРС цього року.

Китайські електрокари рвуться до Європи та Штатів

Загалом же минулий тиждень пройшов на американському фондовому ринку легко, ймовірно, відображаючи одноманітний календар економічної статистики. Втім інвесторам було що обговорити.

Одна з найяскравіших новин минулого тижня — IPO китайського виробника електрокарів Zeekr: компанія залучила $441 млн від продажу 21 млн американських депозитарних акцій. Акції Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., бренду висококласних електромобілів, що входить до складу Zhejiang Geely Holding Group Co., зросли на 35% після розширеного первинного публічного розміщення, що стало найбільшим лістингом акцій китайської компанії у США з 2021 року, пише Bloomberg. IPO провели Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. та China International Capital Corp. Акції компанії торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером ZK.

Розміщення акцій Zeekr стало ще одним чинником відродження ринку IPO у США. За даними Bloomberg, із 1 січня цього року на американських біржах вже було проведено первинних розміщень на $17 млрд. Для порівняння: минулого року цей показник не дотягнув до $10 млрд, причому майже половина обсягу 2023 року припала лише на одну компанію — Johnson & Johnson Kenvue Inc.

З іншого боку, лістинг Zeekr став найбільшим першим розміщенням китайської компанії в США з часів IPO Didi Global Inc.: майже три роки тому китайський конгломерат, що надає послуги агрегатора таксі, каршерингу та райдшерингу, зібрав при першому розміщенні суму $4,4 млрд.

Надмірні потужності та запеклі цінові війни на місцевому ринку змушують китайських виробників електрокарів освоювати зовнішні ринки. Проте зробити це їм буде складно. Минулого тижня Байден схвалив чотириразове збільшення тарифів на китайські електромобілі.

З серйозними проблемами стикаються китайці й у Європі. Наразі Єврокомісія проводить антидемпінгове розслідування щодо китайських виробників електроавтомобілів. Якщо буде встановлено, що уряд КНР за допомогою держсубсидій допомагає місцевим компаніям знижувати вартість своєї продукції, Євросоюз встановить загороджувальні мита.

Поки що ж китайські виробники здаватися не збираються. Минулого тижня автовиробник BYD оголосив про намір до 2030 року стати найбільшим продавцем електромобілів у Європі, перевершивши Tesla, Volkswagen та Stellantis. Компанія, в яку інвестував Воррен Баффет, прораховує варіанти будівництва другого заводу в Європі. BYD наприкінці 2023 року відібрав у Tesla лідерство з продажу електромобілів у світі, але у II кварталі утримати його не зміг.

Що відбувалося на європейських майданчиках

Загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600 минулого тижня закрився на 3,01% вище на фоні кращих, ніж очікувалося, корпоративних доходів і зростаючого оптимізму з приводу того, що великі центральні банки незабаром почнуть знижувати відсоткові ставки.

Основні фондові індекси також різко зросли. Німецький DAX додав 4,28%, французький CAC 40 — 3,29%, італійський FTSE MIB — 3,06%, британський FTSE 100 підвищився на 2,68% до нового рекордного максимуму.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

Головний імпульс руху акцій минулого тижня продовжувала давати звітність компаній. «Мінфін» відібрав трійку акцій, які продемонстрували найбільший приріст/падіння за минулий тиждень.

На гарному звіті минулого тижня зростали акції Mettler-Toledo International Inc. (NYSE:MTD), виробника медичного обладнання. Компанія прозвітувала про більші, ніж очікувалося, виторг та прибуток на акцію. Крім того, Mettler-Toledo International Inc. із оптимізмом дивиться на можливості довгострокового зростання, підкріплені потужним портфоліо нових продуктів та інновацій, пише Yahoo finance. «Ми очікуємо на м'які ринкові умови у другому кварталі 2024 року, особливо в Китаї», — заявили в компанії.

Звіт компанії дуже показовий, зазначають експерти.

«Результати діяльності таких компаній, як Mettler-Toledo, можуть бути індикатором загального стану світової економіки, даючи уявлення про вплив економічної невизначеності на галузі та ринки.

Будучи виробником точних приладів та послуг, результати Mettler-Toledo можуть мати наслідки для різних галузей, включаючи охорону здоров'я, лабораторну, промислову та роздрібну торгівлю харчовими продуктами", — пише TrimFeed.

Акції Toast (NYSE:TOST), провідного постачальника хмарних POS-терміналів для дрібних та середніх ресторанів, також злетіли на гарному звіті за перший квартал про прибутки та збитки.

«У першому кварталі 2024 року Toast продемонстрував стійкі результати, про що свідчить швидке розширення торгових точок. Цьому сприяло значне зростання бізнесу з підписки та доходів від FinTech. Щобільше, операційні збитки протягом кварталу ще сильніше скоротилися, що свідчить про очевидний шлях до прибутковості», — пише Seeking Alpha.

Gen Digital (NASDAQ:GEN), розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, підвищився на тлі глобального зростання кіберзагроз.

Минулий рік ознаменувався збільшенням кількості успішних атак на організації у всьому світі: порівнюючи з 2022-м, їхня частка зросла на 18 в.п. Дослідження, проведені Інженерною школою імені А. Джеймса Кларка при Університеті Меріленда, показали, що щодня відбувається понад 2200 кібератак. Кожні 39 секунд хтось стає жертвою витоку даних, фішингової атаки чи іншого кіберзлочину.

«Компанія перевершила оцінку виторгу Волл-стріт за четвертий квартал, оскільки клієнти витрачають більше на мережеві рішення кібербезпеки для боротьби зі складними онлайн-загрозами.

Попит на програмні рішення кібербезпеки Gen Digital, включаючи AVG, Norton, Avast та Avira, збільшився у зв'язку з тим, що кібератаки стають дедалі технологічнішими, а хакери — дедалі активнішими", — пояснює Reuters.

Головні події цього тижня

Цього тижня знову в центрі уваги інвесторів будуть дані щодо інфляції у США, які визначать вектор розвитку ринків у короткостроковій перспективі. Дані про роздрібні продажі та звітність за доходами великих ритейлерів дадуть уявлення про динаміку споживчих витрат, ключовий драйвер економіки. Свіжу порцію економічних даних випустять Велика Британія та Китай. Головні економічні події цього тижня зібрав сайт Investing.

Вирішальний інфляційний звіт у США

Цього тижня інвестори стежитимуть за індексами цін виробників та споживчих цін у США. Свіжа порція статистики покаже, чи слабшає ціновий тиск. Попередні декілька місяців сильної інфляції вже породили побоювання, що Федеральна резервна система може відмовитися від зниження відсоткових ставок цього року.

Ринки отримали деяке полегшення на початку цього місяця, коли голова ФРС Джером Пауелл заявив, що центральний банк все ще сподівається зрештою знизити ставки, а останній звіт про зайнятість у США показав ознаки охолодження на ринку праці.

Аналітики очікують, що звіт щодо індексу споживчих цін, який вийде в середу, 15 травня, покаже зростання базової інфляції на 3,6% у річному вимірі, що буде найменшим збільшенням за понад три роки.

Вищі показники інфляції, найімовірніше, перекреслять зниження ставок до кінця року, що знову посилить волатильність ринку.

Як налаштовані американські споживачі

15 травня також вийдуть дані щодо роздрібних продажів за квітень, а також звіт про прибутки великих американських ритейлерів Walmart та Home Depot. Ця статистика стане барометром настрою американських споживачів.

Наразі на ринку панують бичачі настрої завдяки сезону хороших звітів. Загалом сильні звіти показали більшість компаній «Чудової сімки» технологічних та зростаючих гігантів. Динаміка їх акцій допомогла підняти ринок минулого року і продовжує визначати траєкторію індексу S&P 500 цього року.

Дані щодо Китаю

У п'ятницю, 17 травня, Китай опублікує низку економічних даних, які покажуть, як розвивалася економіка номер два у світі на початку другого кварталу.

Квітневі дані про ціни на житло дадуть нове уявлення про стан сектора нерухомості. Вже близько трьох років його охопила боргова криза, через що забудовники балансують на межі банкрутства.

Експерти прогнозують, що дані покажуть зростання у річному вимірі промвиробництва, роздрібного продажу та інвестицій в основні фонди.

Коментарі політиків на засіданні Політбюро минулого місяця показали готовність китайської влади до нової хвилі стимулюючих заходів для прискорення відновлення економіки. Тож інвестори в китайські активи поки що перебувають у піднесеному настрої.

Дані щодо Великобританії

Минулого тижня Банк Англії наблизився до зниження відсоткових ставок, але ринки розходяться на думці, чи відбудеться перше зниження на наступному засіданні банку в червні, або регулятор вичікуватиме й надалі.

До наступного засідання Банку Англії, яке відбудеться 20 червня, мають вийти два офіційні звіти щодо зайнятості та два звіти щодо інфляції.

Перший з двох звітів щодо зайнятості вийде цього вівторка, 15 травня, і покаже, чи чинитимуть тиск на ціни зростаючі зарплати. Річне зростання заробітної плати все ще високе, в той час як пропозиція робочої сили стагнує.

Економісти прогнозують, що середній тижневий заробіток без урахування бонусів у першому кварталі зріс на 5,9% у річному вимірі. Ознаки того, що зростання заробітної плати сповільнюється, найімовірніше, зміцнять очікування червневого скорочення.

Ціни на нафту

Ціни на нафту закінчили минулий тиждень із невеликими змінами: ф'ючерси на нафту марки Brent втратили 0,2%, а ф'ючерси на сиру нафту зросли на ті ж 0,2%.

Очікування, що відсоткові ставки США можуть залишатися високими ще тривалий час, вплинули на ціни на нафту: підвищення відсоткових ставок зазвичай уповільнює економічну активність і послаблює попит на нафту.

Зміцнення долара США також вплинуло, зробивши сировинні товари, номіновані в доларах, дорожчими для покупців, які використовують інші валюти.

Тиск на нафтові ціни також спричинив зростання запасів палива у США напередодні активного літнього сезону.

Деяку підтримку цінам надали дані про те, що Китай у квітні імпортував більше нафти, ніж минулого місяця минулого року. Експорт та імпорт Китаю у квітні повернувся до зростання після скорочення попереднього місяця.

Цього тижня трейдери стежитимуть за даними щодо інфляції, які визначать майбутній напрямок відсоткових ставок.