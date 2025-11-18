Як виплати «Зимової підтримки» вплинуть на курс і чи можна на цьому заробити

Через програму «Зимової підтримки», що стартувала минулого тижня, може бути виплачено до 11 млрд гривень. І це лише невелика частина гривневої маси, яка традиційно вийде наприкінці року на ринок. Відповідно, у цей період активно зростає курс долара. Як у цій ситуації захистити свої заощадження від знецінення?

Чому девальвація гривні пришвидшується наприкінці року

Кінець осені та грудень — найнебезпечніший період для нацвалюти на валютному ринку. У цей період починається поступове «заливання» банківської системи бюджетними гривнями. Зазвичай подібні припливи гривні на фінансовий ринок створюють проблеми для курсу. Адже компанії-імпортери, які виконали певний фронт робіт для держави і тепер отримали гривню від бюджету, часто на цю гривню купують валюту та розраховуються нею вже зі своїми іноземними постачальниками. Це підвищує попит на безготівкову валюту на міжбанку.

Крім того, підприємства розраховуються зі своїм персоналом за підсумками року, виплачуються премії топменеджменту, у тому числі й державних підприємств, і тут уже йдеться про мільйони гривень. Цього року додатковий приплив гривні наприкінці року забезпечать ще й держпрограми, на кшталт «Зимової підтримки». Заявки на отримання 1 000 гривень у «Дії» вже перевищили 5 млн.

Таким чином, наприкінці листопада-грудні зростає попит не лише на міжбанку, а й на готівковому ринку. Це провокує зростання котирувань долара та євро. При цьому, з огляду на те, що Нацбанк своїм давнім рішенням «прив'язав» курс гривні саме до долара, то щодо американської валюти НБУ тримає ситуацію під повним контролем, і зазвичай, після короткочасного зльоту котирувань наприкінці року-початку наступного року, надалі курси долара вже особливо не зростають (а буває — і ситуативно просідають) вже до наступного аукціону бюджетної щедрості.

А ось курс євро за такої моделі валютного ринку перебуває у відносно вільному плаванні, і за умовно стабільного долара повністю повторює перипетії поведінки пари євро/долар на міжнародних ринках, але з огляду на поправки на діючий на момент курс пари долар/гривня.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Графік пари євро/долар на світових майданчиках, листопад 2024 р. — листопад 2025 р.

Так було всі останні роки. І немає жодних підстав припускати, що так не станеться і у 2025 році, адже модель розрахунків бюджету з бізнесом до кінця 2025 року не зміниться. Тому, наближаючись до такого небезпечного періоду для гривні, громадянам та бізнесу варто подумати про те, як захистити свої заощадження від ситуативної девальвації гривні в цей період.

Розглянемо динаміку офіційних курсів долара за 2023−2025 роки листопад до листопада та січень наступного року:

16.11.2023 року офіційний курс долара США — 36,2643 гривень;

року офіційний курс долара США — 36,2643 гривень; 12.01.2024 року офіційний курс долара США — 37,9982 гривень.

Зростання офіційних котирувань американської валюти за цей період склало близько 1,73 гривні.

16.11.2024 року офіційний курс долара США = 41,2446 гривень;

року офіційний курс долара США = 41,2446 гривень; 13.01.2025 року офіційний курс долара США = 42,2841 грн.

Зростання офіційних котирувань американської валюти за цей період близько 1,04 гривні.

З огляду на специфіку формування розрахунків бюджету з контрагентами у 2025 році, рівень інфляційних процесів в Україні, а також беручи до уваги збільшення щонайменше двічі видаткової частини бюджету на оборону за останній рік, не важко припустити, що цього року обсяги вливання бюджетної гривні за розрахунками за рік з контрагентами будуть вочевидь не меншими, ніж у 2024 році, і точно щонайменше в 1,5−2 раза більшими, ніж це було у 2023 році.

За моїм прогнозом, за збереження ситуації на поточному рівні в середньому долар у такий «новорічний» період у грудні 2025-січні 2026 року ситуативно подорожчає на 1,2−1,4 гривні. А ось курс євро щодо гривні вже реагуватиме на поведінку відразу двох чинників: пари євро/долар і на зростаючий курс долара щодо гривні.

Поки що немає підстав припускати, що Нацбанк перейде від прив'язки гривні до долара до моделі прив'язки гривні до євро. Отже, за всіх рівних умов НБУ на початку 2026 року продовжить згладжувати коливання курсу долара на міжбанку, а не курсу євро.

Що робити з вільною гривнею

І тоді зараз інвестору доцільно наприкінці листопада — у грудні 2025 року «вийти» з вільної гривні в долар, далі, у другій половині січня 2026 року, знову обміняти ці долари, що вже подорожчали, на гривню і з максимальною вигодою від девальвації гривні до кінця 2025 року повернутися в гривневі активи. Наприклад, ті ж самі депозити чи гривневі ОВДП.

З огляду на те, що Мінфін останнім часом поступово коригує дохідність за гривневими облігаціями, у січні 2026 року знову вкласти кошти у цей високодохідний інструмент без оподаткування до нового циклу зростання котирувань долара на ринку.

Наприклад, візьмемо еквівалент $1 000 у гривні станом на момент написання статті 14.11.2025 року:

Курс прийому долара у громадян становить близько 41,90 гривень, а курс продажу ним цієї валюти — в межах 42,20 гривень. Офіційний курс долара 14.11.2025 становив 42,0641 гривень.

Ймовірний ситуативний стрибок офіційного курсу за рахунок бюджетного чинника виплат коштів у грудні — січні становитиме 1,2−1,4 гривні на доларі, тобто офіційний курс досягне рівня 43,26−43,46 гривень за долар, що в принципі повністю вписується в концепцію девальвації гривні, закладеної до бюджету 2025−2026 років.

Тоді, з огляду на поправку на формування готівкового курсу, порівнюючи з офіційним, курс прийому готівкового долара у громадян перебуватиме в межах 43,10 — 43,30 гривень, а курс продажу готівкового долара у січні 2026 року може сягати 43,40−43,60 гривень.

Таким чином, на $1 000 громадянин виграє близько 1 200−1 400 гривень, що вище за дохід, який він міг би отримати за ці навіть два повні місяці за депозитом:

На строк 61 день за депозитом, із огляду на оподаткування, можна отримати:

1000×41,90 (курс прийому на 14.11.2025) х 14% річних х 61 днів х 0,77 (корекція реальної ставки дохідності депозиту за рахунок оподаткування)/36 500 = 754,87 гривень.

Тобто виграш від ситуативного зростання курсу долара за рахунок ефекту бюджетних розрахунків наприкінці року (1 200−1 400 гривень) все одно перевищить дохід, який отримується від депозиту за цей період (754,87 гривень).

Отримавши вже більше гривень у січні 2026 року, за рахунок ситуативного зльоту курсу долара в період бюджетних розрахунків за роком (грудень-січень) у межах додаткових 1 200−1 400 гривень, а потім знову увійшовши до гривневих інструментів (наприклад, ОВДП на 1 рік, що не оподатковуються) під близько 15,5% річних, це зрештою дасть за наступний рік вже додатковий виграш у сумі:

1200−1400 гривень х 15,5% річних = 186−217 гривень.

На $1 000 це такий порядок цифр, але якщо оперувати портфелем у $10 тис., додатковий виграш вже перебуватиме в межах 1 860−2 170 гривень, а на портфелях у $100 тис. — це додаткові 18 600−21 700 гривень, крім початкового виграшу, який отримаєте за рахунок своєчасного входу у валюту, а потім своєчасного входу в гривневі ОВДП.

Зрозуміло, що при такому варіанті, дотримуючись правил диверсифікації, всі заощадження переганяти спочатку у валюту, а потім знову в гривню та гривневі інструменти не можна. Це несе великі курсові ризики, якщо щось піде «не так». Але, як показує досвід інвестицій, на суми в межах 15−20% портфеля заощаджень подібні операції все ж таки допустимі. За такого сценарію можна збільшити свою суму вкладень у гривні на першому етапі за рахунок девальвації гривні у грудні-січні, а потім на них ще й дозаробити за 2026 рік уже через гривневий інструмент ОВДП.

Щобільше, якщо після ситуативної девальвації гривні в грудні-січні потім вкласти ці кошти на рік в ОВДП під «чисті» 15,5% річних, то при початковому курсі вкладення в 41,90 гривень, можна вийти на кінець року на беззбитковий для себе курс 48,39 гривень за долар, який вище за закладені до бюджету 2026 року рівні середньорічного курсу долара в 45,7 гривень за долар.

Тобто при курсі 45,7 гривень, і дохідності вкладень, які забезпечують за рік вихід на курс 48,39 гривень, виходимо у «плюс» у межах близько 2,69 гривні на доларі.

Запропонований мною сценарій не претендує на обов'язкове виконання на всі 100% заощаджень, тому що в умовах війни форс-мажор є завжди можливим. Але він дозволяє додатково заробити на вмілому управлінні своїми гривневими та валютними портфелями заощаджень, а також отримати додатковий досвід у роботі з подібними інструментами.