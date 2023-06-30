Як визначити градус економіки та обрати актив для інвестування

ВВП, інфляція, дані за ринком праці та інша макростатистика безпосередньо впливають на вартість будь-якого активу. Як навчитися з її допомогою обирати перспективні об'єкти для вкладень, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Микита Гуппал.

Ринкова економіка є нестабільною, розвивається циклічно. Бізнес-цикл включає фази: експансія (або зростання) та контракція (або рецесія). Ці цикли впливають і на конкретні бізнеси та, відповідно, на ціну акцій компаній, які працюють у тому чи іншому секторі. Тому, саме на фази економічного циклу зазвичай орієнтуються інвестиційні фонди при виборі об'єкта вкладень. Отже, розглянемо далі, які бувають бізнес-цикли.

Експансія (підйом)

Експансія — це період, протягом якого економіка зростає. Зазвичай, цей етап характеризується зростанням ВВП. Інфляція переважно низька на початку експансії, але може зростати з часом. Рівень безробіття знижується, оскільки підприємства наймають більше працівників. Роздрібні продажі зростають, тому що споживачі починають витрачати більше грошей. Заявки на безробіття знижуються, оскільки робочих місць стає більше.

Сектори економіки, які зазвичай зростають більше за інших на періоді підйому (для прикладу взято період постковідного відновлення з середини 2020 року до середини 2021 року).

Фінанси:

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) +64,09% зростання. Комісія за управління 0,1% річних.

Direxion Daily Financial Bull 3x Shares (FAS) (із потрійним плечем) +222,93% зростання. Комісія за управління 0,96% річних.

Інформаційні технології:

iShares US Technology ETF (IYW) +49,77% зростання. Комісія за управління 0,39% річних.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (із потрійним плечем) +183,51% зростання. Комісія за управління 0,97% річних.

Транспорт:

iShares Transportation Average ETF (IYT) +61,6% зростання. Комісія за управління 0,39% річних.

Direxion Daily Transportation Bull 3x Shares (TPOR) (із потрійним плечем) +334,10% зростання. Комісія за управління 1,03% річних.

Пік

Пік — це перехідний момент, коли експансія досягає свого максимуму й економіка починає поступово переходити до стадії рецесії.

ВВП може почати уповільнювати своє зростання чи навіть зменшуватись. Інфляція часто досягає піку, оскільки попит перевищує пропозицію. Рівень безробіття переважно досягає свого мінімуму. Отже, заявки на одержання допомоги з безробіття, здебільшого, перебувають на низькому рівні.

Роздрібні продажі можуть досягти максимуму або вже почати зниження, як і індекс ділової активності.

Сектори економіки, які зазвичай зростають більше за інших на періоді «піка» або ж менше, падають:

Інформаційні технології (приклади ETF наведені вище)

Промисловість:

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI): цей ETF відображає промисловий сектор S&P 500 і включає таких гігантів, як Honeywell, Boeing і 3M. Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Industrials ETF (VIS): Vanguard також пропонує високоякісний ETF промислового сектора, який відображає MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Комісія за управління 0,1% річних.

Базові матеріали:

Materials Select Sector SPDR Fund (XLB): цей ETF відображає сектор матеріалів S&P 500 і містить великі компанії, які працюють з основними матеріалами, такі як Newmont, Linde та Sherwin-Williams. Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Materials ETF (VAW): цей ETF від Vanguard слідкує за MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, який включає широкий спектр компаній, що працюють у сфері базових матеріалів. Комісія за управління 0,1% річних.

Рецесія (спад)

Це період, коли економічна активність спадає. 2022 рік був досить нетиповим, коли падали як облігації, так і акції. Зазвичай, облігації є «захисною гаванню», які хеджують інвестиційний портфель на період загального спаду на фондовому ринку.

У цей період ВВП знижується, інфляція може сповільнитись або навіть перейти в дефляцію. Безробіття зростає, а зайнятість падає. Роздрібні продажі також скорочуються, оскільки споживачі витрачають менше. Заявки на безробіття зростають. Індекс ділової активності переважно знижується, оскільки виробнича активність зменшується.

Сектори економіки, які зазвичай зростають більше за інших на періоді «піка» або ж менше, падають:

Енергетика:

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Energy ETF (VDE). Комісія за управління 0,1% річних.

Комунальні послуги:

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Utilities ETF (VPU). Комісія за управління 0,1% річних.

Охорона здоров'я:

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Health Care ETF (VHT). Комісія за управління 0,1% річних.

Споживчі товари:

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Комісія за управління 0,1% річних.

Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Комісія за управління 0,1% річних.

Дно

Дно чи трофія — це точка, коли економіка сягає свого найнижчого рівня, перш ніж знову почати зростання. Рівень, на який ми очікуємо до кінця 2023 або початку 2024 року.

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Фонди на казначейські облігації, якими можна хеджувати інвестиційний портфель на період ринкового спаду (депресії). Приклад дохідності на ковід-кризі 2020 року при падінні S&P 500 за той же період на понад 30%: