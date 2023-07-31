Snap уповільнюється, штучний інтелект штовхає вгору напівпровідники

У США триває активна фаза квартальних звітів, результати яких навіть часто перевершують очікування аналітиків, наприклад таких технологічних гігантів, як Alphabet і Meta. Попередній тиждень S&P 500, як і індекс Dow Jones, завершили стабільним зростанням. Поточний тиждень буде також насиченим. Очікуємо багато важливої макроекономічної статистики та фінансових звітів великих компаній. Детальніше про підсумки минулого тижня та про головні події майбутнього розповідає інвестиційний аналітик Денис Білий.

Злети тижня

Lam Research Corporation (NYSE:LRCX) +16,42%

Інвестиції у штучний інтелект стимулюють попит на сучасне обладнання для виробництва напівпровідників. За даними S&P Global Market Intelligence, провідний американський постачальник обладнання та послуг для напівпровідникової промисловості — Lam Research — минулого тижня зріс на 16,42% після того, як опублікував прогноз доходу, що перевищив оцінки Волл-Стріт.

За четвертий фінансовий квартал прибуток компанії склав $3,21 млрд, із чистим прибутком на розбавлену акцію у $5,82. Інвесторам сподобалося, що компанія впроваджує генеративний ШІ та підвищує операційну ефективність. Прогноз компанії на наступний квартал: $3,4 млрд, і чистий прибуток на розбавлену акцію — $6,05.

План на $100 млн перевищує оцінку Волл-Стріт та обумовлений зростанням попиту на штучний інтелект з боку компаній, які займаються виробництвом комп'ютерних мікросхем.

Акції Lam Research цього року зросли на 74% і досягли рівнів вище за історичні максимуми, яких компанія досягла під час бичачого тренду при пандемії.

Align Technology Inc (NYSE:ALGN) +14,74%

Align Technology Inc. — медична компанія, що базується в Темпі, штат Арізона. Емітент розробляє та виробляє прозорі елайнери Invisalign та сканери iTero, а також надає послуги для ортодонтів та стоматологів загальної практики у всьому світі.

Компанія оголосила про кращі, ніж очікувалося, виторг та прибутки на акцію (EPS) у другому кварталі, що підвищило ціну акцій. Дохід становив $1 млрд, збільшившись на 6,3% за квартал і на 3,4% за рік, а прибуток на акцію склав $2,20, порівнюючи з $1,82 за той же період минулого року.

Ключовим фактором збільшення доходу стало те, що кількість продажів елайнерів для підлітків зросла на 9,7%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, а дохід компанії від систем обробки зображень та систем автоматизованого проєктування/автоматизованого виробництва зріс на 10,5%, порівнюючи з першим кварталом. Аналітики чекали $2,03 прибутку на акцію за доходу у $991,3 млн.

International Paper Company (NYSE:IP) +13,07%

International Paper Company 一 американська целюлозно-паперова компанія, одна з найбільших у світі. У компанії працює близько 56 000 співробітників, а штаб-квартира знаходиться у Мемфісі, штат Теннессі.

Акції International Paper Company зросли після того, як компанія повідомила про прибуток у другому кварталі у $0,59 на акцію, що перевищило прогнозований результат у $0,42 на акцію. За минулий рік акції International Paper впали на 19,1%, порівнюючи з падінням галузі на 31,1%.

У другому кварталі 2023 року компанія отримала додатковий прибуток у розмірі $55 млн від ініціативи Building a Better IP — стратегії зі сталого розвитку. Таким чином, загальна сума прибутку за першу половину 2023 року склала $120 млн.

Падіння тижня

Snap Inc. (NYSE:SNAP) -15,8%

Snap, яка донедавна називалася Snapchat, прозвітувала про свої результати за другий квартал. Платформа наростила користувачів (397 млн на день), що на 14,4% більше, ніж попереднього року, але при цьому за останні два роки різкий приріст користувачів був лише в одному кварталі і був незначним.

Середній дохід на користувача знизився на 16% у річному вимірі — переважно, це падіння відбулося за рахунок Північної Америки. Виторг знизився на 3,98% — до $1,07 млрд, теж, переважно, за рахунок Північної Америки. Середня виручка на одного користувача також знизилася: на $2,69, порівнюючи з $3,2 у другому кварталі 2022 року. Щоправда, компанії вдалося скоротити збитки з минулого року на 11%: наразі вони становлять $377,3 млн.

Акції компанії падали не стільки через звітність, скільки через темпи зростання, що сповільнюються, і негативні очікування щодо доходів від реклами в наступних кварталах. Згідно з прогнозом Snap, виручка в третьому кварталі перебуватиме в діапазоні $1,07−1,13 млрд. Компанія планує збільшити кількість користувачів до 405−406 млн.

Enphase Energy Inc (NYSE:ENPH) -13,30%



Enphase Energy Inc — це американська енергетична технологічна компанія зі штаб-квартирою у Фрімонті, штат Каліфорнія. Компанія розробляє та виробляє сонячні мікроінвертори, накопичувачі енергії в акумуляторах та зарядні станції для електромобілів — переважно, для побутових клієнтів.

Enphase заснована у 2006 році і є першою компанією, яка успішно комерціалізувала сонячний мікроінвертор, що перетворює електроенергію постійного струму (DC), що виробляється сонячною панеллю, на змінний струм (AC), сумісний з мережею, для використання або експорту. Компанія поставила понад 48 мільйонів мікроінверторів для 2,5 мільйонів сонячних систем у понад 140 країнах.

Акції Enphase Energy впали після того, як компанія, що займається сонячною енергетикою, оприлюднила прогноз продажів на поточний квартал, який не відповідає оцінкам через падіння попиту у США.



Alaska Air Group Inc (NASDAQ:ALK) -11,48%



Alaska Air Group Inc — американська холдингова авіакомпанія, що базується в SeaTac, Вашингтон, США. Група володіє двома сертифікованими авіакомпаніями: Alaska Airlines — магістральним перевізником, та Horizon Air — регіональним перевізником. Alaska Airlines, зі свого боку, повністю володіє компанією із наземного обслуговування літаків McGee Air Services.

Незважаючи на перспективи міжнародних авіаперевезень після скасування статусу пандемії у світі, внутрішні авіаперевізники зазнають втрат через здешевлення квитків. Дані вебсайту Hopper, що відстежує ціни, показали, що середній квиток на внутрішні літаки впав на 18,9% із червня 2022 до 2023 року. Якщо дивитися на абсолютні ціни, це різниця в середньому $410 в травні 2022 року і $275 зараз.

Головні події тижня

31 липня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Aon (AON), Hasbro (HAS), Pinnacle West (PNW), Realty Income (O), AES (AES).

Звіти емітентів: Arista Networks (ANET), ON Semiconductor (ON), AvalonBay (AVB), Monolithic (MPWR), Hologic (HOLX), Loews (L), Western Digital (WDC).

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Єврозоні за липень 2023 року.

1 серпня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Activision Blizzard (ATVI), ASML ADR (ASML), Citizens Financial Group Inc (CFG), MarketAxesss (MKTX).

Звіти емітентів: Merck&Co (MRK), Pfizer (PFE), AMD (AMD), Caterpillar (CAT), Starbucks (SBUX), Marathon Petroleum (MPC), Global Payments (GPN), VF (VFC).

Число відкритих вакансій на ринку праці США JOLTS за червень 2023 року.

2 серпня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Valero Energy (VLO).

Звіти емітентів: Qualcomm (QCOM), PayPal Holdings Inc (PYPL), Humana (HUM), Phillips 66 (PSX), MetLife (MET), Kraft Heinz (KHC), ANSYS (ANSS), Garmin (GRMN), Marathon Oil (MRO).

Запаси сирої нафти.

3 серпня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: CMS Energy (CMS), Howmet (HWM), JB Hunt (JBHT), Lamb Weston Holdings (LW), Norfolk Southern (NSC), Wells Fargo&Co (WFC).

Звіти емітентів: Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), ConocoPhillips (COP), Booking (BKNG), Airbnb (ABNB), ICE (ICE), Motorola (MSI), Moderna (MRNA), EPAM Systems (EPAM), Kellogg (K), Hasbro (HAS).

Число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США.

Індекс ділової активності (PMI) у США у секторі послуг за липень 2023 року.

4 серпня — п'ятниця